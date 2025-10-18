Голливудский актер заявил о желании сняться в российском кино
Актер Стивен Сигал заявил, что хотел бы сняться в российском кино
Американский актер Стивен Сигал, известный по ролям в культовых голливудских боевиках, заявил о желании сняться в российском кино, передает ТАСС.
Он выразил желание вернуться в киноиндустрию. Актер сообщил, что у него уже имеются предварительные задумки. Однако Сигал предпочел не раскрывать подробностей.
До этого артист заявил, что считает себя русским. 30 мая 2024 года Путин наградил Сигала орденом Дружбы «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: