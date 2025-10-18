Голливудский актер заявил о желании сняться в российском кино

18 октября 2025, 09:55

Актер Стивен Сигал заявил, что хотел бы сняться в российском кино

Стивен Сигал (Фото: www.kremlin.ru)

Американский актер Стивен Сигал, известный по ролям в культовых голливудских боевиках, заявил о желании сняться в российском кино, передает ТАСС.