18 октября 2026, 10:50

Арарат Кещян (Фото: Instagram* @katyakeshchyan)

Актеру Арарату Кещяну, известному зрителям по роли обаятельного Майкла в культовом сериале «Универ», а также по работам в картинах «Няньки» и «Одноклассницы», 19 октября исполняется 48 лет. Артист прошел путь от капитана команды КВН до одного из самых узнаваемых актеров страны. Однако его карьера и жизнь за кулисами оказались насыщены не только триумфами, но и громкими скандалами, многолетним молчанием и болезненными откровениями, которые вскрылись спустя годы. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Арарата Кещяна Работа в кино и яркие роли Личная жизнь Арарата Кещяна Внебрачный сын и война с бывшей возлюбленной «Звездная болезнь» и другие откровения актера



Биография Арарата Кещяна

Работа в кино и яркие роли

Личная жизнь Арарата Кещяна

Арарат и Екатерина Кещян с дочками Евой, Дианой и Анной (Фото: Instagram* @katyakeshchyan)

«Помню, когда это произошло, Ашот сказал очень весомые для меня слова: «Я не боюсь, что ты сейчас разведешься — это неприятно, но ничего не поделаешь. Я боюсь, что у тебя атрофируется отношение к важности этого события». Он правильно заметил. Современные молодые люди хотят чересчур простой жизни, чересчур простых отношений. Когда что-то происходит не по их сценарию, они быстренько решают проблему разводом», — цитирует актера издание Starhit.ru.

«Перед рождением Евы я был такой стандартный запрограммированный кавказец: "Пацан, пацан, ничего, кроме пацана. Разве есть еще какой-то пол?" С появлением дочки я осознал, кто такие моя мама, сестра и жена. Мужчины забывают, что женщина — это та, которая тебя родила, кормила, поила, одевала», — делился артист с журналистами News.ru.

Внебрачный сын и война с бывшей возлюбленной

Арарат и Екатерина Кещян (Фото: Instagram* @ araratkeshchyan)

«Это не бывшая девушка. Никаких отношений не было. Эти отношения нельзя называть отношениями. Ребенок мой, мальчику помогали, мальчик не был оставлен. Просто возникли требования, которые были несовместимы. В этих требованиях было отказано», — заявил актер в телефонном разговоре со студией.

«По некоторым фактам я поняла, что она говорит правду. Поэтому попросила сделать ДНК-тест, именно я была его инициатором этого», — призналась Екатерина.

«Звездная болезнь» и другие откровения актера

Арарат Кещян (Фото: Instagram* @katyakeshchyan)

«Мне сказали: "Арарат, ты делаешь то, что раньше порицал". И я осознал. Это отвратительно. Медные трубы — страшная штука. Любое хорошее воспитание дает запас прочности. Но если нет такой подкормки, а я тогда не жил с родителями, плюс посторонние воздействия, это может сбить с толку», — делился артист на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».