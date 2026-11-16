Зависимость, едва не погубившая карьеру, позднее счастье и роковая болезнь: как сложилась судьба звезды сериала «Громовы» Игоря Савочкина?
Актер Игорь Савочкин, запомнившийся миллионам зрителей по фильмам «Ночной дозор», «Левиафан» и сериалу «Громовы», ушел из жизни 17 ноября 2021 года на 59-м году после короткой и страшной борьбы с болезнью. За его плечами осталось более сотни ролей в кино и театре, победа над тяжелой зависимостью и одна большая любовь. О том, как сложилась судьба звезды экрана, читайте в материале «Радио 1».
Биография Игоря СавочкинаБудущий актер родился 14 мая 1963 года в селе Березовка Саратовской области и в юности совершенно не помышлял о сцене. После школы он поступил в сельскохозяйственный институт, готовясь к спокойной и предсказуемой карьере инженера. Однако судьба распорядилась иначе. На первом курсе знакомый семьи набирал театральную студию, и Игорь, скорее из любопытства, чем из осознанного стремления, туда записался. Это увлечение оказалось настолько сильным, что уже через два года он круто изменил свою жизнь, поступив на театральный факультет Саратовской консерватории, который окончил в 1991 году.
Получив диплом, Савочкин отправился покорять Москву, где его приняли в театр «На досках», а также он сотрудничал с Театром на Покровке. Однако 90-е годы были безжалостны к людям искусства: денег не хватало, и актеру приходилось браться за любую работу. В этот период ему довелось трудиться сторожем на кладбище, продавцом и таксистом, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. Именно тогда, в период выживания, в его жизнь вошел алкоголь, который едва не погубил зарождающуюся карьеру.
В кино Савочкин дебютировал в 1993 году в эпизодической роли в картине «Троцкий», но по-настоящему активная фаза съемок началась лишь в 2004 году. Зрители запомнили его как Терминатора в драме «Жесть», Толяна в сериале «Громовы» (роль, которую сам актер называл любимой), а также по работе в масштабном проекте «Адмиралъ», где он предстал в образе генерал-лейтенанта Войцеховского.
Всего в фильмографии Савочкина насчитывается порядка ста проектов, среди которых картины «Левиафан» Андрея Звягинцева, «Легенда о Коловрате» и «Капитан Волконогов бежал». За роль в фильме «Тихая застава» он был удостоен премии «Золотое перо границы» ФСБ России, что подтверждает его умение достоверно воплощать на экране образы военных.
Поздняя любовьЛичная жизнь артиста долгое время не складывалась: были романы и увлечения, но настоящего чувства не возникало. Всё изменилось в 1999 году на съёмках фильма «Наши 90-е» в Санкт-Петербурге, где он познакомился с Екатериной Маракулиной, работавшей в административной группе проекта (позже она стала известным продюсером). На тот момент Савочкину было 36 лет, и он впервые в жизни испытал то, что называют любовью с первого взгляда.
«Я влюбился в неё с первого взгляда, даже не думал, что подобное может случиться со мной. Ведь далеко не шестнадцать было, а тридцать шесть», — вспоминал актёр.Екатерина была моложе его на шесть лет, и их союз оказался на редкость прочным. Они прожили вместе двадцать два года, и в одном из интервью Савочкин признавался:
«Я очень люблю свою жену. Я готов проводить с ней буквально каждую минуту своей жизни».Однако пара, несмотря на все усилия, не смогла завести детей. Тем не менее, их брак оставался счастливым и гармоничным до самого конца.
Борьба с зависимостью и выбор в пользу сценыПуть Савочкина к успеху не был гладким. В тяжелые девяностые годы, когда он подрабатывал в Москве, алкоголь стал для него способом справиться со стрессом и неустроенностью. Постепенно употребление спиртного стало ежедневным, что начало сказываться на работе в театре: актер опаздывал на репетиции и не справлялся с ролями. Это был переломный момент, когда жизнь поставила его перед жестким выбором: либо бутылка, либо любимая профессия.
Савочкин выбрал сцену. Он нашел в себе силы отказаться от пагубной привычки, и именно после этого решения начался его настоящий взлет в кино. Впоследствии коллеги и близкие отмечали, что после встречи с Екатериной и отказа от алкоголя актер стал гораздо спокойнее, увереннее и счастливее, а его мир вращался вокруг жены и творчества.
Последние дни и тихое прощаниеОсенью 2021 года ничто не предвещало беды: Игорь Юрьевич продолжал сниматься и строил планы. 10 ноября он обратился в больницу с жалобами на боли в спине, которые казались чем-то обыденным и несерьезным. Однако обследование выявило страшный диагноз — неизлечимое онкологическое заболевание, а вскоре развилась печеночная декомпрессия. Актера оставили в стационаре, но спасти его не удалось: 17 ноября 2021 года Игоря Савочкина не стало.
Прощание с артистом прошло 20 ноября в Московском Доме кино, после чего его отпели в храме Александра Невского. Похоронен Игорь Савочкин на Востряковском кладбище в Москве. Игорь Савочкин оставил после себя богатое творческое наследие — десятки ярких, пусть и не всегда главных, ролей, которые сделали его лицо по-настоящему народным. Он доказал, что можно прийти в профессию случайно, но остаться в ней навсегда благодаря таланту и трудолюбию.