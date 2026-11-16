16 ноября 2026, 14:50

Игорь Савочкин (Фото: скриншот т/с «Громовы»)

Актер Игорь Савочкин, запомнившийся миллионам зрителей по фильмам «Ночной дозор», «Левиафан» и сериалу «Громовы», ушел из жизни 17 ноября 2021 года на 59-м году после короткой и страшной борьбы с болезнью. За его плечами осталось более сотни ролей в кино и театре, победа над тяжелой зависимостью и одна большая любовь. О том, как сложилась судьба звезды экрана, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Игоря Савочкина Поздняя любовь Борьба с зависимостью и выбор в пользу сцены Последние дни и тихое прощание



Биография Игоря Савочкина

Игорь Савочкин (Фото: скриншот к/ф «Тихая застава»)

Поздняя любовь

«Я влюбился в неё с первого взгляда, даже не думал, что подобное может случиться со мной. Ведь далеко не шестнадцать было, а тридцать шесть», — вспоминал актёр.

«Я очень люблю свою жену. Я готов проводить с ней буквально каждую минуту своей жизни».

Борьба с зависимостью и выбор в пользу сцены

Игорь Савочкин (Фото: скриншот т/с «Приговорённый»)

Последние дни и тихое прощание