Ждет ребенка в 72 от молодой украинки и покусал Пугачеву: в чем признался Андрей Макаревич** и почему его жена запрещает ребенку говорить по-русски?
Молодая супруга Андрея Макаревича** категорически запрещает их сыну Эйтану говорить по-русски, и музыкант, судя по всему, полностью поддерживает этот выбор. В то время как жена-украинка позволяет себе резкие выпады в адрес россиян, сам артист иронизирует над шумихой в прессе и с сарказмом предлагает журналистам придумать историю позатейливее — например, о том, как он «искусал Аллу Пугачёву. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Почему жена Макаревича** запрещает сыну говорить по-русски и как на это реагирует сам музыкант?Рок‑артист в очередной раз готовится примерить роль отца. Его жена подарит пожилому артисту пятого ребёнка, который станет для пары вторым общим наследником. Новостью о грядущем пополнении в семье поделилась блогер и журналистка Божена Рынска. Покинув Россию после 2022 года и обосновавшись в стране на берегу Балтийского моря, репортёр случайно встретила Макаревича** на музыкальном фестивале в Юрмале.
Не упустив случая, релокантка тут же обнародовала в социальных сетях его личные тайны. Как отметила Божена, если в России «Макар»** был востребованным артистом с плотным гастрольным графиком, то в Израиле, куда он эмигрировал после начала СВО, жизнь иноагента стала гораздо спокойнее. Из-за редких предложений о выступлениях музыкант ведёт размеренную жизнь обычного пенсионера. По словам блогера, раньше всё время артиста поглощали гастроли, а теперь, когда «Родина высвободила ему кусок жизни», беглец увлёкся дайвингом с акулами, сафари и живописью. Окончательный разрыв с Родиной произошёл после женитьбы музыканта на уроженке Украины Эйнат Кляйн (в прошлом Инне Калининой из Киева).
Андрей** открыто заявляет, что больше никогда не вернётся в Россию. Его 42-летняя супруга, в свою очередь, не скрывает предвзятого отношения к россиянам: известно, что однажды женщина позволила себе резкие и агрессивные выпады в соцсетях в адрес отечественного кардиохирурга, спасающего жизни тяжелобольных детей.
«Чьи именно жизни вы спасаете сегодня в России, доктор? Убийц? Их детей? Их матерей?» — возмутилась русофобка в комментариях.Супруга фронтмена «МА» категорически запрещает их общему сыну Эйтану общаться на русском языке. По убеждению украинки, её «кровиночка» никогда не станет изучать язык народа, к которому она испытывает глубокую ненависть, считая, что для полноценной жизни вполне достаточно иврита. При этом сам Андрей Вадимович**, судя по всему, совершенно не против столь радикальных взглядов своей избранницы. Напротив, пенсионер не раз выражал ей своё восхищение, однажды с долей иронии заметив, что молодая жена превзошла его «16 предыдущих жён» хотя бы тем, что искренне любит готовить. На сегодняшний день у Макаревича** четверо детей от разных союзов.
Его старшая, 50-летняя дочь Дана, рожденная вне брака, давно обосновалась в США. Сын Иван (39 лет), появившийся на свет в гражданском браке с врачом-косметологом Аллой Голубкиной, выбрал актёрскую профессию и продолжает жить и работать в России. В 2000 году пресс-атташе группы «Машина времени» Анна Рождественская подарила певцу дочь, которую также назвали Анной. Младший ребёнок, сын Эйтан, — плод нынешнего брака эмигранта с Эйнат Кляйн.
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Недавно Макаревич** посетил Латвию, став гостем фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala в концертном зале «Дзинтари». Народный артист России не только наблюдал за выступлениями коллег из центра зала, расположившись по соседству с Максимом Галкиным** и Аллой Пугачевой, но и сам исполнил несколько своих композиций.
«Могли написать, что я искусал Пугачёву»: Макаревич** высмеял обвинения в свой адресПоездка в Прибалтику, однако, запомнилась не только выступлением артиста на сцене. Откликнувшись на просьбу украинской журналистки, поэт и композитор записал обращение к жителям Киева, выразив им свою искреннюю поддержку. В своём послании «автор культовых песен» особо подчеркнул, что всей душой надеется на скорейшее прекращение боевых действий. Совсем иначе сложилось общение артиста с представителями российских СМИ. По словам корреспондента «Известий», её попытка взять короткий комментарий закончилась неприятным инцидентом. Заметив, что на смартфоне ведётся видеозапись, Андрей Вадимович** якобы выхватил устройство из рук девушки, принудительно остановил съёмку и вернул гаджет. После чего решительно прервал всякое общение. Накануне рок-вокалист признался, что прочитал множество публикаций в интернете об этом скандале. Исполнитель хита «Скворец» решил высказаться сам, чтобы прокомментировать ситуацию.
«Богом клянусь — никакая журналистка мне вопросов не задавала, и ни у кого телефон я не выхватывал. Ну почему так мелко? Могли же написать, что я её убил и закопал. Или искусал Аллу Борисовну Пугачёву. Все бы повеселее было», — написал фронтмен «Машины времени» в личном блоге.