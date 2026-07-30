Ждет ребенка в 72 от молодой украинки и покусал Пугачеву: в чем признался Андрей Макаревич** и почему его жена запрещает ребенку говорить по-русски?

30 июля 2026, 18:21

Андрей Макаревич** с супругой (Фото: Инстаграм* @_einatklein_)

Молодая супруга Андрея Макаревича** категорически запрещает их сыну Эйтану говорить по-русски, и музыкант, судя по всему, полностью поддерживает этот выбор. В то время как жена-украинка позволяет себе резкие выпады в адрес россиян, сам артист иронизирует над шумихой в прессе и с сарказмом предлагает журналистам придумать историю позатейливее — например, о том, как он «искусал Аллу Пугачёву. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Почему жена Макаревича** запрещает сыну говорить по-русски и как на это реагирует сам музыкант? «Могли написать, что я искусал Пугачёву»: Макаревич** высмеял обвинения в свой адрес

Почему жена Макаревича** запрещает сыну говорить по-русски и как на это реагирует сам музыкант?



Сын Макаревича** Эйтан (Фото: Инстаграм* @_einatklein_)

«Чьи именно жизни вы спасаете сегодня в России, доктор? Убийц? Их детей? Их матерей?» — возмутилась русофобка в комментариях.



Андрей Макаревич** с супругой (Фото: Инстаграм* @_einatklein_)

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«Могли написать, что я искусал Пугачёву»: Макаревич** высмеял обвинения в свой адрес



Андрей Макаревич** (Фото: Инстаграм*@makarevich_andrey_official)

«Богом клянусь — никакая журналистка мне вопросов не задавала, и ни у кого телефон я не выхватывал. Ну почему так мелко? Могли же написать, что я её убил и закопал. Или искусал Аллу Борисовну Пугачёву. Все бы повеселее было», — написал фронтмен «Машины времени» в личном блоге.