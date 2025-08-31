31 августа 2025, 13:03

Алексей Учитель (Фото: Telegram@rockfilms)

31 августа день рождения отмечает выдающийся кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер, народный артист Российской Федерации Алексей Учитель. Ему исполняется 74 года. Дебют Алексея Учителя как режиссёра игровых фильмов состоялся после выхода картины «Мания Жизели», которая принесла ему признание критиков и зрителей. Однако известен режиссёр не только своими профессиональными достижениями, но и яркой личной жизнью, а также вниманием со стороны представительниц прекрасного пола. О том, как творчество переплетается с личной жизнью мастера, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Брак с Кирой Саксаганской Роман с Юлией Пересильд Новые отношения с бывшей студенткой



Биография

Брак с Кирой Саксаганской

Алексей Учитель (Фото: Telegram@rockfilms)



Роман с Юлией Пересильд

Юлия Пересильд с дочерьми Анной и Марией (Фото: Telegram@juliaperesild_tg)



«Отец моих детей — Алексей Учитель. Алексей хороший папа, который заботится о дочерях», — делилась Пересильд с журналистами starhit.ru.

Новые отношения с бывшей студенткой