Жена моложе на 11 лет, Пересильд на 33, а новая пассия на 46: Алексей Учитель продолжает удивлять публику юными избранницами
31 августа день рождения отмечает выдающийся кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер, народный артист Российской Федерации Алексей Учитель. Ему исполняется 74 года. Дебют Алексея Учителя как режиссёра игровых фильмов состоялся после выхода картины «Мания Жизели», которая принесла ему признание критиков и зрителей. Однако известен режиссёр не только своими профессиональными достижениями, но и яркой личной жизнью, а также вниманием со стороны представительниц прекрасного пола. О том, как творчество переплетается с личной жизнью мастера, читайте в материале «Радио 1».
Биография
Алексей Учитель родился 31 августа 1951 года в Ленинграде в творческой семье. Его отец, Ефим Юльевич Учитель, был известным режиссером-документалистом, народным артистом СССР, который снимал фильмы о блокадном Ленинграде и стал лауреатом Сталинской премии. Мать, Нина Константиновна Войцеховская, работала редактором в издательстве «Искусство», где занималась книгами о театре и кино.
В школьные годы Учитель увлекался фотографией и спортом, но в конечном итоге решил посвятить себя кино. После окончания школы он поступил на операторский факультет ВГИКа, где учился с 1969 по 1975 год. После получения диплома Учитель вернулся в Ленинград и начал работать на Ленинградской студии документальных фильмов.
Его первые работы были посвящены актуальным темам советской жизни. В 1980 году он снял короткометражный фильм «Сколько лиц у дискотеки?», который получил премию Ленинского комсомола. Эта картина стала реакцией режиссера на новое для СССР явление — дискотеки, которые привлекали молодежь.
Одной из самых значимых работ Учителя в документальном кино стал фильм «Рок» (1987), посвященный советским рок-музыкантам. В картине Учитель показал жизнь выдающихся музыкантов Бориса Гребенщикова, Виктора Цоя, Юрия Шевчука и другие. Учитель показал их в естественной среде, что было редкостью для того времени. Этот фильм стал культовым и оказал большое влияние на российскую рок-культуру.
В 1995 году Учитель дебютировал в игровом кино с фильмом «Мания Жизели», посвященным жизни выдающейся балерины Ольги Спесивцевой. Сценарий был написан в соавторстве с Авдотьей Смирновой. Картина получила множество наград в России и за рубежом, включая призы на фестивалях в Италии и Франции. Учитель продолжал сотрудничество со Смирновой, которая стала сценаристом его последующих фильмов. В 2000 году вышел «Дневник его жены», рассказывающий о последних годах жизни писателя Ивана Бунина. Фильм получил Гран-при «Кинотавра» и несколько премий «Ника».
Сери других работ режиссера числятся «Прогулка», «Космос как предчувствие», «Край», «Цой» и скандально известный фильм об отношениях балерины Матильды Кшесинской и императора Николая II «Матильда». В 1990 году он основал киностудию «Рок», которая стала площадкой для создания многих его проектов. Под его руководством студия выпустила такие фильмы, как «Восьмерка», «Китобой» и «Стрельцов».
Брак с Кирой Саксаганской
Алексей Учитель познакомился с Кирой Саксаганской в конце 1970-х годов, когда она была студенткой Московского автомобильно-дорожного института. Несмотря на разницу в возрасте в 11 лет, режиссер влюбился в яркую и энергичную брюнетку с первого взгляда, но самой Кире он не показался интересным — она считала его слишком взрослым и серьезным.
Завоевывать расположение будущей жены Учителю пришлось несколько лет. Кира не впечатлялась его творческими успехами и известной фамилией, но постепенно его настойчивость дала результаты. В 1981 году пара поженилась, и этот брак оказался удивительно прочным — формально он продолжается до сих пор, несмотря на многочисленные романы режиссера на стороне.
После свадьбы Кира кардинально изменила свою жизнь — она оставила профессию по специальности и погрузилась в кинематограф. В 1990 году супруги основали киностудию «Рок», где Кира заняла пост продюсера и стала правой рукой мужа. Она полностью посвятила себя поддержке его творческих начинаний, занималась организацией съемок и решала производственные вопросы.
В браке у пары появились двое сыновей: Андрей, старший (родился до официального заключения брака), который окончил экономический факультет, и Илья, родившийся в 1992 году, который, следуя примеру отца, стал режиссером после окончания ВГИКа.
Роман с Юлией Пересильд
В середине 2000-х годов через общего знакомого — актера Евгения Миронова — Алексей Учитель познакомился с начинающей актрисой Юлией Пересильд, которая была моложе его на 33 года. Их служебный роман начался во время съемок фильма «Пленный» (2008), где Юлия сыграла главную роль.
Отношения развивались стремительно, и вскоре в кулуарах кинематографического сообщества уже шептались о связи режиссера и молодой актрисы. Однако официально пара никак не комментировала свои отношения, стараясь сохранить их в тайне. В 2009 году у пары родилась дочь Анна, а в 2013 году — вторая дочь Мария. Несмотря на рождение детей, Учитель не уходил из семьи и не разводился с законной женой, что создавало уникальную ситуацию — он фактически жил на две семьи.
Почти десять лет отношения Учителя и Пересильд оставались тайной, которую все в кинематографической среде знали, но не афишировали. Юлия не комментировала свою личную жизнь, а Алексей продолжал появляться на публике с обеими женщинами — с Кирой на официальных мероприятиях, с Юлией — на неформальных событиях.
Тайна раскрылась только в 2017 году, когда поклонники увидели пару вместе в магазине. После этого Юлия сделала официальное заявление:
«Отец моих детей — Алексей Учитель. Алексей хороший папа, который заботится о дочерях», — делилась Пересильд с журналистами starhit.ru.
Саксаганская же старалась избегать встреч с журналистами и уклонялась от интервью. Даже когда стало известно, что Учитель является отцом дочерей Пересильд, жена режиссёра сохраняла молчание. Отношения Учителя и Пересильд продолжались около 13 лет, но в 2021 году пара рассталась.
Новые отношения с бывшей студенткой
В 2021 году, после расставания с Пересильд, у Алексея Учителя начались отношения с Софьей Мелединой (1997 г.р.), которая была его студенткой во ВГИКе. Разница в возрасте между ними составляет 46 лет. В том же году у пары родилась дочь Нина. Как и в случае с Юлией Пересильд, Учитель не стал разводиться с законной женой, продолжая формально оставаться в браке с Кирой Саксаганской.
О подробностях этих отношений известно немного, так как пара старается не раскрывать свою личную жизнь. Известно, что Учитель оказывает поддержку своей возлюбленной в профессиональной сфере. Именно благодаря его усилиям режиссер Меледина смогла реализовать свой дебютный проект — фильм «Миттельмарш», продюсером которого стал Алексей Учитель.