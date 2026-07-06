Жена о «гареме» узнала после смерти: почему внебрачный сын-мулат Михаила Евдокимова остался без наследства и какими выросли остальные дети от его любовниц
Михаил Евдокимов, которого публика считала эталоном семейной верности, трагически погиб в автокатастрофе в 2005 году. На тот момент он уже занимал пост губернатора Алтайского края. Но для вдовы Галины смерть мужа оказалась не единственным ударом, навсегда изменившим её жизнь. Прошло уже более 20 лет, эмоциональные бури утихли, былые обиды забыты, а дети давно выросли. Кем стали наследники легендарного артиста и что стало с его женщинами, читайте в материале «Радио 1».
Правда, которую Галина узнала после смерти мужаИстория любви Михаила и Галины была похожа на кадр из старого фильма: армия, провинциальный город, девушка у окна. Статный солдат сразу заметил красавицу. Однако покорить сердце избранницы было непросто — у барышни уже был поклонник. Но Михаил не привык отступать. Рядовой очаровал возлюбленную своим чувством юмора, песнями под гитару и сибирским шармом. Галина Николаевна позже вспоминала, что покорила её не столько внешность, сколько внутренняя сила Евдокимова — ощущение, что за ним как за каменной стеной. В 1981 году пара сыграла скромную свадьбу. Вскоре у них родилась единственная дочь Анна.
Михаил проявил себя как заботливый отец и муж. С приходом всесоюзной славы и высоких гонораров мужчина обеспечил семье безбедную жизнь. А сельская учительница стала надёжной хранительницей очага, которая терпеливо ждала его из бесконечных гастролей и съёмок. В тот роковой день Галина находилась в улетевшем в кювет автомобиле вместе с супругом; женщина чудом выжила, но получила тяжелейшие травмы. Долгие недели она провела в реанимации. Именно в больничной палате и открылась горькая правда о тайной жизни супруга. Справиться с этим страшным двойным ударом пострадавшей помогла дочь, которая окружила мать заботой и нашла нужные слова. Благодаря этой поддержке хозяйка дома смогла простить покойного мужа.
Галина Николаевна так и не вышла замуж повторно, сохранив верность памяти о счастливых годах, прожитых вместе. Вдова возглавляет фонд имени Михаила Евдокимова, бережно хранит творческое наследие безвременно ушедшего близкого человека и организует фестивали на Алтае. Дочь Анна, выпускница МГУ, когда-то помогала отцу с продюсированием. Сейчас наследница народного артиста России успешно работает в сфере международного арт-бизнеса и воспитывает сына Михаила, которого назвала в честь знаменитого деда.
Кому досталась дача на РублёвкеВ основе второго союза Евдокимова лежали ностальгия и давняя дружба. С Надеждой Жарковой юморист был знаком ещё со школы — они выросли в одном посёлке в Сибири. Спустя годы пара случайно встретилась на гастролях. Общие детские воспоминания быстро переросли в бурный роман. Подруга звезды «Аншлага» забрала маленького сына от первого брака, развелась с мужем и уехала за возлюбленным в Москву. Артист сразу обозначил свою позицию: семью не бросит, Галина навсегда останется его законной женой. Надежда приняла эти условия. Михаил взял женщину в свою команду на должность костюмера, чтобы не разлучаться даже на гастролях.
«Это он виноват в смерти»: семья мачехи отобрала наследство у дочери Дедюшко и требует компенсацию. Что на самом деле произошло в ночь гибели актера?
В 1995 году у них родилась дочь Анастасия. Для девочки папа был настоящим праздником. Хоть и появлялся редко, но всегда привозил горы подарков и окружал ребёнка заботой и нежностью. Настя росла с уверенностью, что отец постоянно находится в долгих командировках. После трагической гибели Евдокимова между Жарковой и официальной вдовой развернулась серьёзная судебная баталия за наследство. Мать Анастасии требовала долю для несовершеннолетней дочери.
В итоге женщины пришли к мировому соглашению, и Насте досталась роскошная дача губернатора Алтайского края на Рублёвке. Младшая наследница выросла удивительно похожей на папу. У девушки та же открытая улыбка и твёрдый взгляд. Она пыталась поступить в театральный вуз, но не смогла. В итоге получила диплом журналиста и сейчас работает в одном из столичных медиахолдингов. Анастасия категорически отказывается от интервью и не поддерживает контактов с другими детьми своего отца.
За что Инна Белова просила прощения у вдовыМолодая модель-мулатка Инна Белова стала третьей тайной спутницей Михаила Евдокимова, сменив на посту костюмера его предыдущую гражданскую жену, которая на тот момент находилась в декрете. Разница в возрасте с артистом составляла почти 20 лет. Сначала Инна отвергала все знаки внимания, но именитый шеф умел красиво ухаживать: цветы, сюрпризы, искренняя забота — и она не устояла. Их роман развивался очень стремительно. При этом Белова никогда не требовала от возлюбленного невозможного. Девушка прекрасно понимала свой статус и не претендовала на роль законной супруги. Несмотря на поставленный ранее диагноз «бесплодие», Инна смогла забеременеть, и в 2004 году у пары родился сын Даниил. После трагической гибели политика женщина проявила редкое благородство: отказалась от наследства и лично попросила прощения у официальной вдовы Галины за причинённую боль. Та, в свою очередь, простила соперницу и признала мальчика частью семьи.
«Я никогда ничего не требовала от Мишиной семьи и не претендовала на наследство. У меня на руках был годовалый ребёнок, которого нужно было кормить, одевать, лечить. Было не до тяжб», — говорила она в программе «Секрет на миллион».После гибели Михаила Евдокимова Инна Белова посвятила себя воспитанию сына и лишь через десять лет вновь создала семью. Повзрослевший Даниил поразительно похож на знаменитого отца: статный и широкоплечий, с фирменным евдокимовским прищуром. Парень окончил кадетский корпус и получил высшее образование в сфере управления персоналом. В свободное время Даниил серьёзно увлекается музыкой и мастерски играет на ударных инструментах.Хотя в юности он осуждал мать за отказ от наследства, со временем молодой человек понял и принял благородный выбор родительницы. На память об отце у него остались лишь фотографии, медаль с его изображением и игрушечная машинка — подарок на рождение.
2 июля 2026 года внебрачный сын Михаила Евдокимова впервые рассказал о серьёзной болезни сердца в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ. 21-летний Даниил поделился, что врачи выявили у него гипертрофию левого желудочка и предупредили, что при такой патологии даже обычные физические нагрузки могут оказаться опасными. Врач-терапевт Мария Беневская в студии подтвердила, что диагноз действительно серьёзный, но при соблюдении определённых рекомендаций можно жить полноценной жизнью.