Жена о «гареме» узнала после смерти: почему внебрачный сын-мулат Михаила Евдокимова остался без наследства и какими выросли остальные дети от его любовниц

06 июля 2026, 17:06

Михаил Евдокимов (Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок)

Михаил Евдокимов, которого публика считала эталоном семейной верности, трагически погиб в автокатастрофе в 2005 году. На тот момент он уже занимал пост губернатора Алтайского края. Но для вдовы Галины смерть мужа оказалась не единственным ударом, навсегда изменившим её жизнь. Прошло уже более 20 лет, эмоциональные бури утихли, былые обиды забыты, а дети давно выросли. Кем стали наследники легендарного артиста и что стало с его женщинами, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Правда, которую Галина узнала после смерти мужа Кому досталась дача на Рублёвке За что Инна Белова просила прощения у вдовы

Правда, которую Галина узнала после смерти мужа



Михаил Евдокимов (Фото: РИА Новости/Юрий Заритовский)

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Даниил Белов с мамой (фото: Instagram* / innabelova9462)

«Я никогда ничего не требовала от Мишиной семьи и не претендовала на наследство. У меня на руках был годовалый ребёнок, которого нужно было кормить, одевать, лечить. Было не до тяжб», — говорила она в программе «Секрет на миллион».