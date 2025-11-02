Жена ушла к киллеру, а коллега выкладывала интимные видео: как сейчас живет ведущий «Необъяснимо, но факт» Сергей Дружко?
Сергей Дружко — российский актёр, телеведущий и медийная личность, чья карьера является примером удивительной многогранности и умения находить себя в новых амплуа. От расследований паранормального на ТВ до статуса человека-мема и звезды YouTube. 3 ноября артисту исполняется 57 лет. О том, куда пропал автор фразы «Необъяснимо, но факт», читайте в материале «Радио 1».
Биография телеведущегоСергей Евгеньевич Дружко родился 3 ноября 1968 года в городе Уральске (Казахская ССР). После окончания школы он переехал в Ленинград, где сначала поступил в Военную инженерную академию имени А. Ф. Можайского, но судьба распорядилась иначе.
Вскоре он связал свою жизнь с искусством, поступив в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. После года учебы Дружко призвали в армию, он служил на Байконуре и был награжден медалью «За отличие в воинской службе» 2-й степени. После службы смог восстановиться и успешно окончил вуз в 1990 году. Позже, в 2003 году, он переехал в Москву и получил диплом режиссера во ВГИКе.
Телевидение и знаковые проектыИменно на телевидении Дружко обрел всероссийскую известность. Наибольшую популярность ему принесло авторское шоу «Необъяснимо, но факт», которое выходило на канале ТНТ с 2005 по 2008 год. Передача, в которой Дружко расследовал мистические и паранормальные случаи, стала культовой. Его фирменный стиль — абсолютно серьезное изложение невероятных историй — позже станет основной для множества мемов. После он вел программы «Фантастические истории» и «За гранью реального».
Феномен в интернете и «Druzhko Show»Новая волна славы настигла Сергея Дружко спустя годы после закрытия его главной телепередачи. В 2016 году в социальной сети «ВКонтакте» стали вирусными короткие видео-нарезки из «Необъяснимо, но факт». Его фразы вроде «Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду» превратились в мемы «на все случаи жизни».
В апреле 2017 года Дружко запустил на YouTube канал «Druzhko Show», где стал пародировать сам себя, с тем же невозмутимым видом комментируя интернет-тренды. Первый выпуск набрал 7 миллионов просмотров за неделю, а канал установил рекорд по скорости набора подписчиков в русскоязычном сегменте платформы. Позже были запущены и другие проекты: «Дружко Сериал» и «Объяснимо? Не факт!»
Актерская карьера и музыкаПараллельно с работой на телевидении Сергей Дружко снимался в кино и сериалах. Его фильмография насчитывает более 25 ролей, в том числе в картинах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Русский перевод», «Романовы», «Грозный папа Евгенич» и «Тайна пропавшей деревни».
Сергей Дружко также реализовал себя как музыкант. Он записал несколько музыкальных альбомов в жанре авторской песни, выпустил сингл «Наш Крым» (2016), а в 2020 году совместно с группой Cream Soda записал хит «Сердце лёд».
Скандал с соведущей Druzhko ShowВ ноябре 2017 года соведущую YouTube-шоу Дружко, Оксану Стрельцову, обвинили в намеренном распространении собственного интимного видео. На видео запечатлена сцена, где обнаженная женщина наслаждается интимными моментами со своим партнером, предположительно мужем, под звуки колокольчика, сигнализирующего о новых денежных пожертвованиях от зрителей эротического стримингового канала.
В интернете начали обсуждать, что утечка видео могла быть не случайной, а частью спланированной пиар-кампании. Кроме того, появились слухи о том, что её появление на шоу не было связано исключительно с профессиональными достижениями. Некоторые недоброжелатели утверждали, что девушка могла оказывать интимные услуги продюсерам в обмен на своё участие в программе.
Личная жизнь Дружко, три брака и трое сыновейНесмотря на насыщенную карьеру, личная жизнь Сергея Дружко всегда была полна событий. Мужчина был официально женат трижды, и каждый брак подарил ему по сыну. Первый брак телеведущего с Мариной Сосненко продлился недолго. После рождения сына Евгения отношения дали трещину, и пара рассталась. Примечательно, что суд оставил ребенка с отцом. После расторжения брака Марина переехала в Санкт-Петербург, где вскоре начала отношения с Алексеем Шерстобитовым, осужденным за убийство 12 человек. Позже, в 2016 году, женщина вышла замуж за Алексея в колонии, где он тогда содержался.
Второй супругой Дружко стала актриса Ольга Чурсина. В этом браке родился сын Платон. Пара объединяла не только работа, но и увлечение духовными практиками. Однако со временем их союз распался. После развода Чурсина практически исчезла из медийного пространства.
Третью жену, Елену, Сергей встретил в Петербурге. Их отношения сложились быстро и несмотря на «жуткий холод» во время первого свидания, они сразу почувствовали родство душ. В 2017 году у пары родился сын Михаил. Сам Дружко называет этот брак счастливым, отмечая, что с супругой они понимают и поддерживают друг друга.