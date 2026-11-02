02 ноября 2026, 15:02

Сергей Дружко (Фото: Instagram* @ druzhkos)

Сергей Дружко — фигура, которая не нуждается в представлении для любого, кто пользовался хоть раз интернетом и смотрел телевизор. Актер, телеведущий, музыкант, человек-мем — он прошел путь от мистических расследований на ТНТ до статуса «заслуженного мема России», а затем исчез из поля зрения, чтобы спустя годы вернуться в новом качестве. 3 ноября артисту исполняется 58 лет. Его карьера — это череда взлетов, странных поворотов и откровений, которые по своей драматичности не уступают сюжетам его собственных передач. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Сергея Дружко Телевидение и знаковые проекты Феномен в интернете и «Druzhko Show» Актерская карьера и музыка Скандал с соведущей Druzhko Show Личная жизнь Дружко Как сейчас живет артист



Биография Сергея Дружко

Телевидение и знаковые проекты

Сергей Дружко (Фото: Instagram* @ druzhkos)

Феномен в интернете и «Druzhko Show»

Актерская карьера и музыка

Сергей Дружко (Фото: Instagram* @ druzhkos)

Скандал с соведущей Druzhko Show

Сергей Дружко (Фото: Instagram* @ druzhkos)

Личная жизнь Дружко

Сергей Дружко (Фото: Instagram* @ druzhkos)

Как сейчас живет артист

«Жарко, бодро, нервно и очень хороший кастинг. Многие чувства пропадают без вести», — так он описал свое участие в проекте.

«Мистические истории в любом возрасте остаются чем-то таинственным и завораживающим. Помню, как в детстве мы рассказывали друг другу „страшилки“, а еще, конечно, смотрели мультфильмы легендарного Бориса Дежкина. В новой серии "Чемпионов" мы немного поиронизировали над темой сверхъестественного и создали, на наш взгляд, отличную историю для семейного просмотра», — цитирует Дружко издание Rg.ru.