12 сентября 2026, 12:05

Александр Розенбаум (Фото: РИА Новости/ Евгений Одиноков)

Александр Розенбаум — легендарный российский бард, композитор и поэт, чьё творчество стало настоящим культурным феноменом. В 80-х годах его голос звучал буквально из каждого магнитофона, а песни, наполненные житейской мудростью, искренностью и яркими образами, находили отклик у самой разной аудитории. О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство и семья Образование и ранние годы Приход на профессиональную сцену Личная жизнь и скандалы певца Взгляды на женщин и семейные ценности



Детство и семья

Яков и Софья Розенбаум с детьми Александром и Владимиром (Фото: скриншот д/ф «Сны у розового дерева»)

Образование и ранние годы

Приход на профессиональную сцену

Александр Розенбаум (Фото: скриншот д/ф «Сны у розового дерева»)

Личная жизнь и скандалы певца

Александр Розенбаум и Елена Савшинская (Фото: скриншот д/ф «Сны у розового дерева»)

«Я не скрываю, что ходила в Министерство культуры — просила за него. Потом уже присоединился Иосиф Кобзон, но вначале была Надя Бабкина. Я отправляла его выступать за границу: в ФРГ, в Афганистан. Ну и бабы вокруг него всегда вились, что говорить. Но поскольку у меня сейчас ровные отношения, я не собираюсь драться за то, что давным-давно прошло. Нежность и чувства к нему у меня, конечно, остались. Он прекрасный доктор и музыкант, нашел свою нишу. Словосочетания у него удивительные, он поет нутром. Я радуюсь его успеху и переживаю, когда он хворает», — говорила певица на передаче «Судьба человека».

«Мы общались и с большой симпатией относимся друг к другу. Что такое «роман»? Разве может мужчина, если он мужчина, говорить на такие темы на камеру?»

Александр Розенбаум и Алла Пугачева (Фото: скриншот д/ф «Сны у розового дерева»)

«У меня к Алле сразу же возникла глубочайшая симпатия. Это были 1985–1987 годы. А роман? Без комментариев. Мужчина, если он мужчина, конечно, на такие вопросы не отвечает», — цитирует слова артиста KP.ru.

Взгляды на женщин и семейные ценности

Я редчайший противник эмансипации. Я противник политических партий типа «Женщины России». Считаю, что их место на кухне, а не в Государственной думе, потому что их мужья должны заботиться об их детях, а не они сами. Я считаю, что женщина — это очаг и, может быть, выход на работу «для общения». Вот такие женщины мне нравятся. А если она еще и симпатичная — это ж прекрасно», цитирует певца издание Eg.ru.