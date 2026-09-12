Женщины — на кухню, а мне — Бабкина и Пугачёва: скандальные двойные стандарты в личной жизни Александра Розенбаума
Александр Розенбаум — легендарный российский бард, композитор и поэт, чьё творчество стало настоящим культурным феноменом. В 80-х годах его голос звучал буквально из каждого магнитофона, а песни, наполненные житейской мудростью, искренностью и яркими образами, находили отклик у самой разной аудитории. О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».
Детство и семьяАлександр Яковлевич Розенбаум родился 13 сентября 1951 года в Ленинграде в еврейской семье студентов-медиков. Его родители, Яков Шмарьевич Розенбаум (уролог) и Софья Семёновна Миляева (акушер-гинеколог), учились на одном курсе в Первом медицинском институте. В 1952 году, после окончания вуза, семья уехала по распределению в город Зыряновск в Восточном Казахстане. Им пришлось пойти на этот шаг из-за дела врачей и всплеска антисемитизма в СССР.
В Зыряновске отец стал главным врачом городской больницы, а мать работала акушером-гинекологом. Здесь же родился младший брат Александра — Владимир. Семья прожила в Казахстане шесть лет, после чего вернулась в Ленинград.
Образование и ранние годыПосле возвращения в Ленинград семья поселилась в коммунальной квартире на Невском проспекте. Александра отдали в школу с углублённым изучением французского языка. Уже с пяти лет мальчик начал заниматься музыкой и окончил музыкальную школу по классам фортепиано и скрипки. Музыкальный талант в маленьком Саше первой разглядела его бабушка Анна Артуровна. А первым акордам на гитаре его научил сосед, гитарист Михаил Минин.
По семейной традиции Александр поступил в Первый медицинский институт в Ленинграде. Но после второго курса его отчислили за неуспеваемость и будущий бард устроился санитаром в отделение урологии. Через год Розенбаум восстановился в институте и в 1974 году окончил его с отличием по специальности «анестезиология и реаниматология». Шесть лет проработал на скорой, но не оставлял музыку — сочинял стихи и исполнял песни.
Приход на профессиональную сценуПервое сольное выступление Розенбаума состоялось 14 октября 1983 года в Доме культуры МВД имени Ф. Э. Дзержинского. В 1980 году певец принял решение оставить медицину и полностью посвятить себя музыке. Широкую известность ему принёс «Одесский цикл» песен, созданный под влиянием «Одесских рассказов» Исаака Бабеля. Магнитофонные записи его песен («Гоп-стоп», «Амнистия», «Лиговка») расходились по всей стране, порождая слухи о личности исполнителя — многие считали Розенбаума эмигрантом или бывшим заключённым.
Настоящая всесоюзная популярность пришла после выхода «Вальса-бостона» (1986 год) и песен афганского цикла. Он трижды ездил с концертами в Афганистан, поддерживая советских солдат. За свою карьеру Розенбаум написал более 800 песен и стихов и выпустил более 30 альбомов. В его репертуар входит военная тематика (песни об Афганистане, Великой Отечественной войне), казачьи песни («Казачья», «Есаул», «На Дону, на Доне»), лирические произведения о любви и родном городе и «Одесский цикл» в стиле блатной песни.
Личная жизнь и скандалы певцаАлександр Розенбаум был женат дважды. Его первый брак с однокурсницей по медицинскому институту Татьяной продлился всего пять месяцев. Через год Розенбаум сделал предложение Елене Савшинской, она тоже училась в меде. Они поженились в 1975 году, и этот союз оказался прочным и долговечным — пара вместе уже более 50 лет. В 1976 году у них родилась дочь Анна, которая стала профессиональным переводчиком.
Елена Савшинская по специальности врач-рентгенолог. Когда Розенбаум решил оставить медицину и посвятить себя музыке, жена поддержала его выбор. По словам артиста, именно ее мудрость и терпение помогли сохранить семью, несмотря на все испытания и искушения.
Одним из самых обсуждаемых эпизодов в личной жизни Розенбаума стали его отношения с Надеждой Бабкиной. Сама Бабкина неоднократно намекала, что их связывало не только творчество.
«Я не скрываю, что ходила в Министерство культуры — просила за него. Потом уже присоединился Иосиф Кобзон, но вначале была Надя Бабкина. Я отправляла его выступать за границу: в ФРГ, в Афганистан. Ну и бабы вокруг него всегда вились, что говорить. Но поскольку у меня сейчас ровные отношения, я не собираюсь драться за то, что давным-давно прошло. Нежность и чувства к нему у меня, конечно, остались. Он прекрасный доктор и музыкант, нашел свою нишу. Словосочетания у него удивительные, он поет нутром. Я радуюсь его успеху и переживаю, когда он хворает», — говорила певица на передаче «Судьба человека».Однако сам Розенбаум всегда избегал прямых ответов о характере их отношений. На вопрос Дмитрия Гордона о романе с Бабкиной он ответил:
«Мы общались и с большой симпатией относимся друг к другу. Что такое «роман»? Разве может мужчина, если он мужчина, говорить на такие темы на камеру?»Была в жизни певца и скандальная история с делом его поклонницы Натальи Востриковой — капитана третьего ранга, которая занималась организацией его концертов. Их знакомство началось с делового сотрудничества, но со временем переросло в навязчивую одержимость со стороны Востриковой. Конфликт достиг апогея, когда Вострикова начала шантажировать артиста интимными фотографиями. Розенбаум обратился в правоохранительные органы, и суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы за вымогательство.
Еще одной известной историей стал роман Розенбаума с Аллой Пугачевой в середине 1980-х годов. По свидетельствам друзей Примадонны, Алла по первому зову мчалась на свидание к Розенбауму в Питер. Он спасал ее от уныния и равнодушия Болдина. Илья Резник в своей книге приводит фразу Пугачевой: «Никто, ну никто мне не говорит: «Прелесть моя!.. Радость моя!..» А приходит Розенбаум, слышу: «Муха! Не гуди!..» И это лучше всяких нежностей...».
Сам Розенбаум крайне неохотно комментировал эти отношения:
«У меня к Алле сразу же возникла глубочайшая симпатия. Это были 1985–1987 годы. А роман? Без комментариев. Мужчина, если он мужчина, конечно, на такие вопросы не отвечает», — цитирует слова артиста KP.ru.
Взгляды на женщин и семейные ценностиАлександр Розенбаум известен своими традиционными взглядами на роль женщины в семье.
Я редчайший противник эмансипации. Я противник политических партий типа «Женщины России». Считаю, что их место на кухне, а не в Государственной думе, потому что их мужья должны заботиться об их детях, а не они сами. Я считаю, что женщина — это очаг и, может быть, выход на работу «для общения». Вот такие женщины мне нравятся. А если она еще и симпатичная — это ж прекрасно», цитирует певца издание Eg.ru.Розенбаум признается, что его жена Елена соответствует этому идеалу. Она рентгенолог. После рождения дочери всецело посвятила себя воспитанию ребенка, а когда та выросла, стала студенткой, то Лена вновь примерила белый халат. Несмотря на такие консервативные взгляды, Розенбаум многие годы сотрудничает с женщиной-продюсером Беллой Купсиной, которую называет «своим Брайаном Эпстайном» (имея в виду легендарного менеджера The Beatles).
Как признается сам артист, секрет его семейного счастья прост: «Абсолютное понимание и прощение». И хотя в его жизни были разные женщины, именно семья оставалась и остается его главной опорой и источником вдохновения.