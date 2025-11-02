Достижения.рф

Жесткий отец, несостоявшаяся карьера военного и тайная личная жизнь: как сейчас живет звезда «Молодежки» Игорь Огурцов?

Игорь Огурцов (Фото: Instagram* @ igorogurtsov13)

Игорь Огурцов прошел путь от хулигана из «Школы» до любимца миллионов в роли хоккеиста «Молодежки». 3 ноября артисту исполняется 33 года, и его карьера демонстрирует впечатляющую траекторию роста. О том, как сложилась творческая и личная жизнь одной из самых перспективных звезд российского кинематографа, читайте в материале «Радио 1».




Творческий путь и яркие роли Огурцова

Алексей и Игорь Огурцовы (Фото: Instagram* @ igorogurtsov13)
Игорь Алексеевич Огурцов родился 3 ноября 1992 года в подмосковном поселке Калининец в семье военного офицера, каскадера и актера Алексея Огурцова. Строгое воспитание отца, который был приверженцем жестких методов, закалило характер будущего актера. С детства Игорь занимался армейским рукопашным боем и уже в школе получил первый взрослый разряд, став мастером спорта.

Хотя после школы он колебался между военной карьерой и актерством, судьба решила за него. Нужная кафедра в Военно-космической академии была закрыта, и в 2010 году Игорь поступил во ВГИК в мастерскую Игоря Ясуловича. Стоит отметить, что актерская биография Игоря началась еще в школьные годы. В 8 лет он сыграл сына олигарха в сериале «Жених для Барби», а в старших классах получил роль хулигана Лёхи Шутова в нашумевшем проекте Валерии Гай Германики «Школа». Сам Игорь признавался, что тогда у него было много общего с его отрицательным персонажем, и ему пришлось приложить усилия, чтобы искоренить в себе эти черты.

Настоящим звездным часом для актера стала роль вратаря Семена Бакина в спортивной драме «Молодёжка» на канале СТС. Он появился в 256 эпизодах из 260 и стал одним из самых узнаваемых лиц проекта. Для съемок актеру пришлось серьезно заняться хоккеем: четыре месяца изнурительных тренировок, падения и прилетающие в шлем шайбы. Со временем он так втянулся, что хоккей стал его настоящим увлечением.

Еще одной знаковой работой стал образ сироты Жука в криминальной драме «Закон каменных джунглей» на ТНТ. Будучи мастером спорта по рукопашному бою, Огурцов все трюки выполнял самостоятельно. В дальнейшем его фильмография пополнилась картинами «Пришелец», «Хрустальный», «Тётя Марта» и «Спасская». Всего на счету артиста насчитывается более 40 ролей.

Личная жизнь

Игорь Огурцов (Фото: Instagram* @ igorogurtsov13)
В отличие от многих коллег по цеху, Игорь Огурцов предпочитает не выставлять свою личную жизнь на публику. Его избранницей стала Ия Оганезова, не связанная с миром шоу-бизнеса. Их знакомству посодействовал общий друг, а любовь, по словам актера, вспыхнула с первого взгляда. До брака они встречались пять лет, и из-за строгих армяно-грузинских нравов семьи Ии пара не жила вместе.

Предложение Игорь сделал своей возлюбленной в новогоднюю ночь с 31 декабря 2014 на 1 января 2015 года, а их свадьба состоялась 28 августа 2015 года. Актер объяснил выбор даты: цифра «2» символизирует пару, а «8» – знак бесконечности. Осенью 2017 года у пары родился сын, которого назвали Марком. Огурцовы оберегают частную жизнь ребенка и не показывают его лицо в соцсетях. В 2017 году супруги приобрели собственную квартиру в Химках, проведя ремонт без помощи родителей.

Игорь известен как настоящий семейный человек. Еще до рождения сына он с любовью заботился о своей младшей сестре Вике, разница с которой составляет 10 лет. В интервью kp.ru он признавался:

«Я семейный человек – лучше потрачу деньги на близких людей, чем на себя».

Скандалы из-за ревности

Игорь Огурцов (Фото: Instagram* @ igorogurtsov13)
В отличие от многих коллег, Игорь Огурцов целенаправленно избегает публичности и скандалов. Единственным вызовом в его личной жизни иногда становится ревность супруги, которую вызывают съемки в любовных сценах. Однако пара успешно преодолевает эти моменты, выстраивая отношения на доверии и диалоге.

«Ее можно понять. Непросто, когда твоему мужчине постоянно пишут признания в любви. Главное — всё правильно объяснить человеку и доказывать слова поступками. Некоторые парни запрещают девушкам читать личные переписки, а я говорю жене: «Смотри, мне нечего скрывать»», — поделился артист в интервью изданию Newsomsk.ru.


Читайте также:

Елена Генералова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0