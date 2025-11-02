Жесткий отец, несостоявшаяся карьера военного и тайная личная жизнь: как сейчас живет звезда «Молодежки» Игорь Огурцов?
Игорь Огурцов прошел путь от хулигана из «Школы» до любимца миллионов в роли хоккеиста «Молодежки». 3 ноября артисту исполняется 33 года, и его карьера демонстрирует впечатляющую траекторию роста. О том, как сложилась творческая и личная жизнь одной из самых перспективных звезд российского кинематографа, читайте в материале «Радио 1».
Творческий путь и яркие роли ОгурцоваИгорь Алексеевич Огурцов родился 3 ноября 1992 года в подмосковном поселке Калининец в семье военного офицера, каскадера и актера Алексея Огурцова. Строгое воспитание отца, который был приверженцем жестких методов, закалило характер будущего актера. С детства Игорь занимался армейским рукопашным боем и уже в школе получил первый взрослый разряд, став мастером спорта.
Хотя после школы он колебался между военной карьерой и актерством, судьба решила за него. Нужная кафедра в Военно-космической академии была закрыта, и в 2010 году Игорь поступил во ВГИК в мастерскую Игоря Ясуловича. Стоит отметить, что актерская биография Игоря началась еще в школьные годы. В 8 лет он сыграл сына олигарха в сериале «Жених для Барби», а в старших классах получил роль хулигана Лёхи Шутова в нашумевшем проекте Валерии Гай Германики «Школа». Сам Игорь признавался, что тогда у него было много общего с его отрицательным персонажем, и ему пришлось приложить усилия, чтобы искоренить в себе эти черты.
Настоящим звездным часом для актера стала роль вратаря Семена Бакина в спортивной драме «Молодёжка» на канале СТС. Он появился в 256 эпизодах из 260 и стал одним из самых узнаваемых лиц проекта. Для съемок актеру пришлось серьезно заняться хоккеем: четыре месяца изнурительных тренировок, падения и прилетающие в шлем шайбы. Со временем он так втянулся, что хоккей стал его настоящим увлечением.
Еще одной знаковой работой стал образ сироты Жука в криминальной драме «Закон каменных джунглей» на ТНТ. Будучи мастером спорта по рукопашному бою, Огурцов все трюки выполнял самостоятельно. В дальнейшем его фильмография пополнилась картинами «Пришелец», «Хрустальный», «Тётя Марта» и «Спасская». Всего на счету артиста насчитывается более 40 ролей.
Личная жизньВ отличие от многих коллег по цеху, Игорь Огурцов предпочитает не выставлять свою личную жизнь на публику. Его избранницей стала Ия Оганезова, не связанная с миром шоу-бизнеса. Их знакомству посодействовал общий друг, а любовь, по словам актера, вспыхнула с первого взгляда. До брака они встречались пять лет, и из-за строгих армяно-грузинских нравов семьи Ии пара не жила вместе.
Предложение Игорь сделал своей возлюбленной в новогоднюю ночь с 31 декабря 2014 на 1 января 2015 года, а их свадьба состоялась 28 августа 2015 года. Актер объяснил выбор даты: цифра «2» символизирует пару, а «8» – знак бесконечности. Осенью 2017 года у пары родился сын, которого назвали Марком. Огурцовы оберегают частную жизнь ребенка и не показывают его лицо в соцсетях. В 2017 году супруги приобрели собственную квартиру в Химках, проведя ремонт без помощи родителей.
Игорь известен как настоящий семейный человек. Еще до рождения сына он с любовью заботился о своей младшей сестре Вике, разница с которой составляет 10 лет. В интервью kp.ru он признавался:
«Я семейный человек – лучше потрачу деньги на близких людей, чем на себя».
Скандалы из-за ревностиВ отличие от многих коллег, Игорь Огурцов целенаправленно избегает публичности и скандалов. Единственным вызовом в его личной жизни иногда становится ревность супруги, которую вызывают съемки в любовных сценах. Однако пара успешно преодолевает эти моменты, выстраивая отношения на доверии и диалоге.
«Ее можно понять. Непросто, когда твоему мужчине постоянно пишут признания в любви. Главное — всё правильно объяснить человеку и доказывать слова поступками. Некоторые парни запрещают девушкам читать личные переписки, а я говорю жене: «Смотри, мне нечего скрывать»», — поделился артист в интервью изданию Newsomsk.ru.