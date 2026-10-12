12 октября 2026, 10:23

Актер Максим Лагашкин (фото: РИА Новости / Максим Блинов)

Актеру, знакомому зрителям по ролям в сериалах «Жуки» и «Планетяне», Максиму Лагашкину 13 октября исполняется 50 лет. Этот «неприметный» артист с грустными глазами прошёл путь от мальчика с ирокезом в Новокуйбышевске до одного из самых узнаваемых лиц российского телевидения. За его плечами — спасение скандального рэпера, почти тридцатилетний брак с однокурсницей и громкий финансовый крах единственного бизнеса. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Африканское детство Лагашкина Школьный бунтарь и судьбоносная встреча Встреча с любовью всей жизни Работа в кино и продюсерский опыт Жизнь в Испании и крах бизнеса



Африканское детство Лагашкина

«Папа работал на нефтеперерабатывающем заводе в Новокуйбышевске, в Эфиопию их отправили по обмену опытом. Почему-то одно из самых ярких впечатлений — как я попал в местную больницу, у меня тогда одновременно живот и зуб заболели. Она выглядела как самый длинный переход в метро — и этот коридор был заполнен людьми и животными. Сама палата вроде и неплохая была по их меркам. Обед запомнил — макароны и арбуз», — вспоминал актер.

Максим Лагашкин (фото: Instagram* / @maximlagashkin)

«Люди выносили кровати на улицу и спали под открытым небом – вентиляторы банально не справлялись», — рассказал Максим.

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Школьный бунтарь и судьбоносная встреча

Максим Лагашкин (фото: Instagram* / @maximlagashkin)





«Я сразу понял, что оказался в нужном месте. Ни о чем другом думать не мог, на учебу в школе забивал, что, конечно, не очень нравилось маме. Папа относился более лояльно, видимо, ему самому все это было близко. После школы вопрос, какую выбрать профессию, даже не стоял», — рассказывал актер.

Встреча с любовью всей жизни

«У меня было не очень хорошее настроение, потому что на первом конкурсе не взяли, но педагоги между собой договорились, чтобы я еще раз пришел на второй поток, а у Кати он тогда был первым. Вот так встретились. Катя меня в тот момент сильно доставала, пыталась развеселить», — поделился артист.

Максим Лагашкин и его супруга Екатерина Стулова (фото: Instagram* / @maximlagashkin)

«Поскольку нам с Катей не нравилась идея загса со штампом в паспорте, мы решили освятить наш союз в церкви. Во многих храмах нам отказывали, поскольку брак не был зарегистрирован. Но нашелся все-таки добрый батюшка. Между экзаменом по прогону сцены речи и актерскому мастерству мы быстро сбегали в церковь», — поделился Максим.

«У нас вся семья с характером. Я бываю легкий, шутливый, в игривом настроении, бывает, тяжелый, ворчу. Сам себя в такие моменты не очень обожаю, но не могу остановиться, потому что, если уж завелся, тормозить приходится долго», — отметил актер.

Максим Лагашкин с семьей (фото: Instagram* / @maximlagashkin)

Работа в кино и продюсерский опыт

«Я не жалею, что вытащил его, даже если он конченый негодяй».

Жизнь в Испании и крах бизнеса

Максим Лагашкин (фото: Instagram* / @maximlagashkin)

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