Детство в Эфиопии, спасение тонущего рэпера P. Diddy и миллионные долги: звезде сериала «Жуки» Максиму Лагашкину 50 лет
Актеру, знакомому зрителям по ролям в сериалах «Жуки» и «Планетяне», Максиму Лагашкину 13 октября исполняется 50 лет. Этот «неприметный» артист с грустными глазами прошёл путь от мальчика с ирокезом в Новокуйбышевске до одного из самых узнаваемых лиц российского телевидения. За его плечами — спасение скандального рэпера, почти тридцатилетний брак с однокурсницей и громкий финансовый крах единственного бизнеса. Подробности — в материале «Радио 1».
Африканское детство ЛагашкинаМаксим Лагашкин родился 12 октября 1976 года в Новокуйбышевске Самарской области. Его отец, работая на нефтеперерабатывающем заводе, получил предложение отправиться в командировку в Эфиопию. Именно там прошли ранние годы будущего актера.
«Папа работал на нефтеперерабатывающем заводе в Новокуйбышевске, в Эфиопию их отправили по обмену опытом. Почему-то одно из самых ярких впечатлений — как я попал в местную больницу, у меня тогда одновременно живот и зуб заболели. Она выглядела как самый длинный переход в метро — и этот коридор был заполнен людьми и животными. Сама палата вроде и неплохая была по их меркам. Обед запомнил — макароны и арбуз», — вспоминал актер.
Максим Лагашкин (фото: Instagram* / @maximlagashkin)
Жизнь в Африке была непростой: непривычная жара и непростые бытовые условия давались мальчику нелегко.
«Люди выносили кровати на улицу и спали под открытым небом – вентиляторы банально не справлялись», — рассказал Максим.Но, несмотря на трудности, у Максима остались теплые воспоминания. Он рассказывал, как по выходным ходил будить друзей отца, чтобы как можно скорее отправиться на Красное море — взрослые рыбачили, а он с увлечением наблюдал за процессом.
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По словам Лагашкина, его актерский талант во многом передался от отца — Владимира Лагашкина. Хотя тот не был связан с театром или кино, он обладал природной харизмой и артистизмом.
Школьный бунтарь и судьбоносная встречаВ школе Лагашкин был далёк от образа примерного ученика: посредственные оценки, увлечение панк-роком, ирокез, косуха и серьга в ухе. Директор школы регулярно вызывал родителей из-за внешнего вида будущей звезды.
Максим Лагашкин (фото: Instagram* / @maximlagashkin)
Но судьба уже готовила ему дорогу в театр. В 13 лет он гулял у Дворца Культуры и насвистывал весёлые мелодии, когда заметил мужчину, который пристально на него смотрел. Максим решил, что это маньяк и уже успел сильно испугаться. Но незнакомец оказался директором театральной студии Андреем Юдиным. Он разглядел в Лагашкине актёрский потенциал и предложил прийти на пробы.
«Я сразу понял, что оказался в нужном месте. Ни о чем другом думать не мог, на учебу в школе забивал, что, конечно, не очень нравилось маме. Папа относился более лояльно, видимо, ему самому все это было близко. После школы вопрос, какую выбрать профессию, даже не стоял», — рассказывал актер.После школы он поступил в Самарский институт культуры, но быстро понял, что ему этого мало. Через год он бросил вуз и уехал в Москву, где поступил в ГИТИС.
Встреча с любовью всей жизниБудущую жену Максим встретил в коридорах ГИТИСа в день вступительных экзаменов. Он расстроился, увидев огромную очередь абитуриентов, но рядом стояла веселая девушка, которая попыталась его подбодрить — это была Екатерина.
«У меня было не очень хорошее настроение, потому что на первом конкурсе не взяли, но педагоги между собой договорились, чтобы я еще раз пришел на второй поток, а у Кати он тогда был первым. Вот так встретились. Катя меня в тот момент сильно доставала, пыталась развеселить», — поделился артист.Они оказались на одном курсе, сначала просто дружили, но уже через месяц поняли, что влюблены. Лагашкин не сомневался — это именно та женщина, с которой он хочет связать свою жизнь.
Максим Лагашкин и его супруга Екатерина Стулова (фото: Instagram* / @maximlagashkin)
Интересный факт: еще будучи студентами, они отправились в церковь и обвенчались.
«Поскольку нам с Катей не нравилась идея загса со штампом в паспорте, мы решили освятить наш союз в церкви. Во многих храмах нам отказывали, поскольку брак не был зарегистрирован. Но нашелся все-таки добрый батюшка. Между экзаменом по прогону сцены речи и актерскому мастерству мы быстро сбегали в церковь», — поделился Максим.После окончания ВУЗа обоих пригласили в театр имени Маяковского. В это же время у пары родился сын Савва. Екатерине не удалось надолго задержаться в декрете — уже через месяц она вернулась на сцену. Максим понимал, насколько ей тяжело, и брался за любую работу, чтобы прокормить семью.
90-е были сложными: театральные зарплаты едва позволяли сводить концы с концами. Приходилось искать подработки, но даже на фоне этих трудностей они держались вместе.
В ЗАГС они пришли только через три года после рождения Саввы. Актёр признаётся, что они с женой всегда искренне радовались достижениям друг друга и поддерживали в трудные моменты.
Однако, как и в любой семье, без разногласий не обходится. Максим не скрывает, что порой может вспылить, и в такие моменты его близким приходится нелегко.
«У нас вся семья с характером. Я бываю легкий, шутливый, в игривом настроении, бывает, тяжелый, ворчу. Сам себя в такие моменты не очень обожаю, но не могу остановиться, потому что, если уж завелся, тормозить приходится долго», — отметил актер.
Максим Лагашкин с семьей (фото: Instagram* / @maximlagashkin)
Работа в кино и продюсерский опытСо временем Лагашкин не только активно снимался, но и стал продюсером. Вместе с другом Александром Робаком он основал кинокомпанию «Синемафор», которая занялась производством фильмов и сериалов. Была в жизни артистов занимательная история связаная с американским рэпером Шоном Комбсом, известным как P. Diddy.
В начале 2000-х Лагашкин вместе с коллегой Александром Робаком снимался во Франции в фильме «Ненасытные». Отдыхая на яхте в Сен-Тропе, российские актёры услышали крики о помощи: неподалёку тонула лодка, на борту которой находился P. Diddy с компанией. По словам Лагашкина, подруга музыканта случайно проткнула шпилькой резиновое судно. Россияне приняли всю компанию на свою яхту.
В благодарность рэпер пригласил спасителей на одну из своих знаменитых «белых вечеринок», но Лагашкин и Робак не смогли приехать из-за плотного графика съёмок. Сегодня этот отказ выглядит особенно удачным стечением обстоятельств: P. Diddy был осужден по обвинениям в сексуальном насилии и торговле людьми, более 120 человек выступали против него с обвинениями. Спустя годы Лагашкин лаконично прокомментировал эту историю:
«Я не жалею, что вытащил его, даже если он конченый негодяй».
Жизнь в Испании и крах бизнесаВ 2013 году у Максима и Екатерины родился второй сын — Лука. Спустя некоторое время актер ощутил сильное эмоциональное выгорание и решил взять паузу.
Семья переехала в Испанию и прожила там около трех лет. Однако в итоге они вернулись в Россию и продолжили работать.
Максим Лагашкин (фото: Instagram* / @maximlagashkin)
В 2026 году имя Лагашкина всё чаще появлялось в новостях не в связи с творческими проектами, а из-за финансового краха его единственного бизнеса — московского бара Dream Bar. Весной 2026 года стало известно, что актёр вышел из состава учредителей заведения: запись об этом была удалена из ЕГРЮЛ 13 марта 2026 года. Причиной, по всей видимости, стали катастрофические финансовые показатели. Выручка бара в 2025 году снизилась на 19% и составила 122,9 млн рублей, а чистая прибыль упала на 89% — до 1,3 млн рублей.
К концу 2025 года задолженность перед налоговой достигла 1,8 млн рублей, к компании было подано шесть исков на общую сумму 1,6 млн рублей. Однако после выхода Лагашкина из состава учредителей ситуация лишь ухудшилась: в июне судебные приставы возбудили новое производство из-за долга перед налоговой, который вырос до 6,1 млн рублей, а в июле и августе добавились ещё 700 тысяч по старым искам. Всего с начала года на бар подали 22 иска — почти все от поставщиков. Федеральная налоговая служба готовит банкротство компании. Сам Лагашкин публично ситуацию с долгами не комментировал.