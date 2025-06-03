03 июня 2025, 13:10

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости / Алексей Майшев)

Дарья Белоусова — российская актриса театра и кино, известная преимущественно по своим театральным работам. В последние годы она привлекла внимание не только творческой деятельностью, но и личной жизнью — особенно после появления информации о ее романтических отношениях. О том, кто такая Дарья Белоусова, с которой Ефремов закрутил роман в колонии, расскажет «Радио 1».





Содержание Кто такая Дарья Белоусова Брак с Шамилем Хаматовым Отношения Дарьи Белоусовой с Михаилом Ефремовым Связь во время судебного процесса Дарья Белоусова и Михаил Ефремов сегодня

Кто такая Дарья Белоусова

Брак с Шамилем Хаматовым

«В первый раз мы с Шамилем поцеловались как раз после показа этой постановки. До Шамиля я вообще думала, что никогда замуж не выйду», — рассказывала актриса.

Отношения Дарьи Белоусовой с Михаилом Ефремовым

Дарья Белоусова (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)



Связь во время судебного процесса

Дарья Белоусова и Михаил Ефремов сегодня