Жили вместе в колонии: что известно о Дарье Белоусовой — молодой любовнице Михаила Ефремова, отбывавшего срок за смертельное ДТП
Дарья Белоусова — российская актриса театра и кино, известная преимущественно по своим театральным работам. В последние годы она привлекла внимание не только творческой деятельностью, но и личной жизнью — особенно после появления информации о ее романтических отношениях. О том, кто такая Дарья Белоусова, с которой Ефремов закрутил роман в колонии, расскажет «Радио 1».
Кто такая Дарья БелоусоваДарья Белоусова родилась 29 августа 1983 года в Кишинёве. Она — дочь актера театра «Ленком» Владимира Белоусова. Театральное образование получила в Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина. Белоусова активно снимается с начала 2000-х годов. В её фильмографии — более 30 работ, включая фильмы и сериалы: «Глянец», «Счастье ты моё», «Чемпион», «Провинциалка», «Отцы и дети», «Пять вечеров», «Любовницы», «Сладкая жизнь», «Исчезнувшая», «Бабки» и другие.
Однако основное внимание актриса уделяет сцене — она давно заняла стабильное место в труппе театра «Современник».
Брак с Шамилем Хаматовым
В 2010 году Белоусова вышла замуж за актёра Шамиля Хаматова — родного брата народной артистки России Чулпан Хаматовой. Познакомились они в «Современнике», где позже и отметили свадьбу. По словам актрисы, именно совместная работа в спектакле «Мурлин Мурло» положила начало их отношениям.
«В первый раз мы с Шамилем поцеловались как раз после показа этой постановки. До Шамиля я вообще думала, что никогда замуж не выйду», — рассказывала актриса.
В 2018 году, после восьми лет брака супруги развелись.
Отношения Дарьи Белоусовой с Михаилом Ефремовым
Информация о связи Белоусовой с Михаилом Ефремовым появилась в период его заключения в колонии №4 в Белгородской области. За несколько месяцев до освобождения актёра, Дарья приезжала к нему на длительное свидание и провела с ним трое суток в специальном блоке, предназначенном для длительных встреч.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, свидание проходило в обстановке полной секретности, однако утекшая информация раскрыла детали визита: по данным источника, Белоусова и Ефремов общались с другими заключёнными и даже оставили на память совместный автограф, фото которого и было опубликовано.
Связь во время судебного процессаОтношения между Белоусовой и Ефремовым, по словам очевидцев, начались ещё до трагической аварии 2020 года. Свидетели утверждают, что она находилась поблизости от места ДТП, в котором погиб человек, и одной из первых сообщила о случившемся.
Позже, когда актёр скрывался от прессы, он жил в квартире в районе Чистых прудов, которую, по информации СМИ, снимала Белоусова. Именно из этой квартиры его доставляли на допрос.
В тот период супруга Михаила Ефремова Софья Кругликова инициировала бракоразводный процесс. Ситуация вызвала общественный резонанс. Актёр Никита Джигурда публично обратился к Кругликовой с просьбой не оставлять мужа в беде, несмотря на появившиеся слухи о любовнице.
Дарья Белоусова и Михаил Ефремов сегодняПосле освобождения в апреле 2025 года Михаил Ефремов вернулся в Москву. По информации СМИ, он подписал контракт на 13 миллионов рублей и планирует вернуться к съёмкам.
Дарья Белоусова продолжает карьеру в кино и театре. В 2022 году она снялась в фильмах «Жиза», «Плюс ноль», «Отпечатки». На данный момент актриса не замужем, детей у неё нет.