«Живу за папин счёт, а брат — никто»: Тимур Еремеев разрушил карьеру Карины Мишулиной и довёл её мать до инсульта? Новый виток скандала
Скандал 2017 года о внебрачном сыне Спартака Мишулина до сих пор не дает покоя его семье: актриса Карина Мишулина потеряла карьеру, пережила нервный срыв и алкогольную зависимость, а её мать — инсульт. Тем временем Тимур Еремеев получил всероссийскую известность, но навсегда застрял в «желтушных» ток-шоу. Кто на самом деле разрушил их судьбы, расскажет Радио 1.
Кто довёл её мать до инсульта и разрушил карьеруДля Карины Мишулиной история, разразившаяся в 2017 году, до сих пор оборачивается тяжелыми последствиями. Актриса признается, что из-за того скандала она лишилась многих проектов и приняла решение уйти из Театра сатиры. Сегодня она задает себе риторический вопрос: «Как мне жить теперь?». Но профессиональные потери — лишь часть беды. В интервью телеканалу НТВ Карина рассказала, что боль от той шумихи никуда не ушла. Самое страшное, по её словам, — наблюдать за мамой, которая после пережитого сильно постарела, перенесла инсульт и, к сожалению, стала другим человеком.Началось всё с событий на центральном телевидении, где появился некий Тимур Еремеев. Обаятельный молодой человек заявил, что он — внебрачный сын обожаемого миллионами Спартака Мишулина. Для убедительности прямо в эфире провели ДНК-тест, который, к шоку или радости зрителей, якобы подтвердил родство. Впрочем, позже поползли слухи, что теста не было вовсе, а результаты сфальсифицированы. Тот самый «цирк с конями», как выражается Карина, остается для её семьи не просто неприятным воспоминанием, а тяжелым испытанием.
Кто же на самом деле «внебрачный сын»Как призналась Карина Мишулина, она фактически существует на наследство отца. После его смерти актрисе остались весьма ценные активы: квартира в центре Москвы и загородный особняк. Вместе с детьми, мужем и мамой она живёт в доме, а столичную жилплощадь сдаёт. Карина рассказала, что отцовскую квартиру они переделали в две: однушку сдают за 55 тысяч рублей, двушку — за 65 000 рублей.
«Получается, живу за папин счёт», — поделилась она.А ещё Мишулина, будучи консерватором по натуре, заявила, что ни за что не променяет родные пенаты на заграничное счастье. Уж очень насмотрелась на «счастливых» звёзд, которые сбежали, а теперь ноют, что «приходится работать». До «той гадкой истории» (как она выразилась) актриса, мол, сама неплохо зарабатывала. Но после скандала ушла из Театра сатиры, и — всё.
«Было обидно, что никто со мной не поговорил», — грустно произнесла Карина.Карина по-прежнему уверена: Тимур Еремеев ей не брат. Она считает, что вся эта история была «сфабрикована» специально, чтобы он получил место ведущего на федеральном канале. Более того, актриса утверждает, что у них пытались отсудить квартиру, но они смогли её отстоять. По словам Мишулиной, Еремеев в суде отказался от экспертизы ДНК, «потому что он — никто. И сам это прекрасно знает».
Нервный срыв в эфиреСейчас Карина Мишулина живёт тихо и, судя по всему, в достатке. Иногда снимается в кино, играет в антрепризных постановках. Актриса не скрывает, что такой формат ей по душе:
«Мне всегда нравилась антреприза, это та же сцена, но графики подстраиваются под каждого артиста. Ты пришёл, сыграл и занимаешься своими делами. Съездил на гастроли и живёшь своей жизнью. Так же и в кино: заключаешь договор на съёмки и понимаешь, что на это время ты зависим, но потом обретаешь свободу. И это кайф!» — рассуждала она в эфире телеканала НТВ.Но до того, как прийти к такой размеренной жизни, актриса пережила тяжёлый период. Не секрет, что после всех потрясений Карина, как она сама призналась, «стала пить».
«Порой меня спасал алкоголь. Это помогало», — говорила артистка.У неё даже случился нервный срыв прямо в эфире одного из шоу, куда она ходила, чтобы ругаться с Еремеевым.
«Да, я не сумела совладать с собой. Моя эмоциональность взяла верх над разумом. Я захлёбывалась от лжи и несправедливости вокруг. От того, что выворачивают правду наизнанку», — произнесла она эти слова в эфире программы «Секрет на миллион».Мишулину сейчас почти не видно: она практически перестала вести социальные сети. Похоже, актриса снова ушла в себя. Впрочем, бытует мнение, что если бы не та самая передача по определению отцовства, о ней вообще вряд ли бы кто узнал.
Скандал, разделивший зрителей на два лагеряСколько ни пытаешься разобраться в этой истории, а менее запутанной она не становится. Спартака Мишулина уважали, помнили и помнят до сих пор, несмотря на шумиху. Карину никто не знал как актрису, кроме, может быть, москвичей и театралов. С Тимуром всё проще, как только зашёл разговор о том, что он сын прославленного Спартака Мишулина, его карьера резко пошла вверх. Именно после скандала с Мишулиными Тимур получил место ведущего на Первом канале. Публика с восторгом приняла «внебрачного сына» в программе «Семейные тайны». После её закрытия он перешёл в шоу «На самом деле» — с той же скандальной тематикой. Многие уверены, что Тимур Еремеев имел полное право рассказать о том, кто его отец.
«Он не украл, не ограбил, с какой стати ему что-то скрывать? Его дети должны знать свои корни и гордиться ими. Иначе что им говорить о дедушке? Что дедушка лгал своей семье, стеснялся их папы?» — возмущаются пользователи сети.Сейчас в семье Тимура Еремеева царит идиллия, фото с родными он охотно размещает в микроблоге. Супруги воспитывают дочь Нику. По словам Еремеева, что бы ни случилось в жизни, он уверен, что всегда может рассчитывать на свою вторую половинку.
Когда муж попал в скандал, Ольга поддерживала и защищала его. Жена Тимура по образованию менеджер по пиару и рекламе, первый друг, советчик и критик. Личную жизнь артист долгое время скрывал от посторонних глаз, но она всё равно оказалась в центре внимания публики. При наличии свободного времени семья любит путешествовать.