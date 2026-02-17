17 февраля 2026, 13:19

Андрей Мягков (Фото: скриншот к/ф «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»)

Андрей Васильевич Мягков — актер, чьи роли в фильмах Эльдара Рязанова стали символом золотого века советского экрана. «Ирония судьбы», «Служебный роман», «Похождения зубного врача» — эти картины навсегда вписали его образы в историю, сделав Мягкова не просто звездой, а голосом поколения. Нежный, ироничный, глубоко человечный — он дарил зрителям тепло и улыбку. 18 февраля исполняется 5 лет со дня смерти артиста. О жизни, любви и неожиданных поворотах судьбы великого мастера вспоминает «Радио 1».





Содержание Детство и юность Первые шаги в карьере Напряжение на съемочной площадке «Иронии судьбы» Личная жизнь: тайна бездетности и верность до гроба Болезнь, уход и наследство актера



Детство и юность

Андрей Мягков (Фото: Скриншот д/ф «Андрей Мягков. И никакой иронии судьбы... Документальный фильм» Первый канал)

Первые шаги в карьере

Андрей Мягков (Фото: скриншот к/ф «Похождения зубного врача»)

Напряжение на съемочной площадке «Иронии судьбы»

Андрей Мягков (Фото: скриншот к/ф «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»)





Личная жизнь: тайна бездетности и верность до гроба

Анастасия Вознесенская (Фото: скриншот к/ф «Гараж»)

«Я её увидел и понял — другого быть не может», — признавался позже актёр.

«Своих не довелось иметь именно из-за профессии. Своя жизнь как-то невольно уходит на второй план», — говорил Мягков.

Болезнь, уход и наследство актера