Ненависть Науменко и Брыльской, поцелуи по принуждению и единственная любовь: что скрывал от публики Андрей Мягков?
Андрей Васильевич Мягков — актер, чьи роли в фильмах Эльдара Рязанова стали символом золотого века советского экрана. «Ирония судьбы», «Служебный роман», «Похождения зубного врача» — эти картины навсегда вписали его образы в историю, сделав Мягкова не просто звездой, а голосом поколения. Нежный, ироничный, глубоко человечный — он дарил зрителям тепло и улыбку. 18 февраля исполняется 5 лет со дня смерти артиста. О жизни, любви и неожиданных поворотах судьбы великого мастера вспоминает «Радио 1».
Детство и юность
Андрей Мягков (Фото: Скриншот д/ф «Андрей Мягков. И никакой иронии судьбы... Документальный фильм» Первый канал)
Мало кто знает, но человек, ставший главным интеллигентом советского экрана, к актёрству пришёл случайно и довольно поздно. Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде в семье потомственных интеллигентов. Отец был кандидатом технических наук, мать — инженером-механиком. Войну семья пережила в блокадном Ленинграде, и это наложило неизгладимый отпечаток на характер будущего артиста — замкнутый, вдумчивый и невероятно ответственный, он всегда держал эмоции под контролем.
Следуя воле отца, Андрей поступил в Ленинградский технологический институт и даже успел поработать в Институте пластических масс. Но душа требовала другого. Игра в любительском театре захватила его целиком. Случайность, изменившая историю кино: на одном из спектаклей самодеятельного кружка («Лесная песня») Мягкова заметил педагог Школы-студии МХАТ. Уговоры были долгими, но в итоге 26-летний ленинградский инженер бросил всё и покорил Москву, с блеском поступив в театральный вуз.
Первые шаги в карьере
Андрей Мягков (Фото: скриншот к/ф «Похождения зубного врача»)
Дебют в кино состоялся в 1965 году в фильме Элема Климова «Похождения зубного врача», но картина пролежала на полке почти десятилетие и не принесла славы. Первой серьёзной работой стал Алёша Карамазов в «Братьях Карамазовых» Ивана Пырьева (1968). Однако настоящая, оглушительная слава обрушилась на него в 1975-м с лёгкой руки Эльдара Рязанова. Всего фильмография актёра насчитывает более 70 ролей в кино и телеспектаклях, но зрители упорно делят его на «того самого Лукашина» и «того самого Новосельцева», забывая о блестящих драматических работах в «Днях Турбиных» или «Послесловии».
Позже актер стал уделять больше времени театру, играл в «Современнике», участвуя в постановках «Обыкновенная история», «Большевики», «На дне» и «Балалайкин и Ко». В 1977 году он принял решение перейти в МХАТ, где продолжил радовать публику множеством запоминающихся ролей.
Напряжение на съемочной площадке «Иронии судьбы»Андрей Мягков, работая над культовым фильмом «Ирония судьбы», столкнулся с непростой атмосферой на съемочной площадке. Его коллега Ольга Науменко, исполнившая роль Гали, выражала недовольство по поводу взаимодействия с Андреем. Она отмечала, что актер часто выглядит угрюмым и предпочитает не общаться с окружающими, покидая площадку сразу после завершения своей сцены.
Кроме того, Барбара Брыльска, сыгравшая главную женскую роль, также не была в восторге от работы с Мягковым. Она неоднократно обращалась к режиссеру Эльдару Рязанову с просьбой исключить поцелуи между их персонажами из сценария. Несмотря на нежелание обоих актеров участвовать в романтических сценах, Рязанов настоял на их присутствии в фильме. В результате трогательные и романтичные моменты фильма были сняты с определенной долей принуждения, только ради искусства.
В отличие от коллег-актеров, режиссеру понравилось работать с Мягковым, и их творческое сотрудничество продолжилось, актёр позже сыграл у Рязанова в «Служебном романе» и «Жестоком романсе».
Личная жизнь: тайна бездетности и верность до гробаЛичная жизнь Андрея Мягкова — это история любви, похожая на красивый фильм, но с горьким финалом. Со своей единственной женой, Анастасией Вознесенской, он познакомился на первом курсе Школы-студии МХАТ. Ей было 17, ему — 23.
«Я её увидел и понял — другого быть не может», — признавался позже актёр.
На втором курсе они поженились и больше никогда не расставались. Это был удивительный творческий и человеческий союз. Анастасия, будучи талантливой актрисой, всегда поддерживала мужа, а он ставил условие режиссёрам: если нет роли для жены, он сниматься не будет. Именно поэтому Вознесенскую можно увидеть в «Гараже» (директор рынка) и ещё в дюжине картин.
Вокруг этой пары ходило множество слухов, но никогда — скандалов. Единственный вопрос, который мучил поклонников: почему у столь красивой и верной пары не было детей? Правда оказалась прозаичной и грустной. Сами супруги объясняли это предельно честно:
«Своих не довелось иметь именно из-за профессии. Своя жизнь как-то невольно уходит на второй план», — говорил Мягков.
Его жена вторила: «Мы хотели, конечно, но очевидно не в той степени, в которой люди хотят и имеют. Мы не строили свою жизнь вне театра». Театр и стал их главным ребёнком. Однако, по словам близких, отсутствие наследников они переживали тяжело, но находили утешение друг в друге и в многочисленных племянниках.
Болезнь, уход и наследство актераПоследние годы жизни Андрея Мягкова были омрачены тяжёлой болезнью. Его сердце давало сбои. В 2009 году ему сделали сложную операцию на сердце в Германии. Но возраст брал своё: с 2017 года его мучили сосудистые проблемы.
Настоящим ударом стал инсульт у жены, Анастасии Вознесенской, в 2018 году. Мягков, который к тому моменту уже разочаровался в современном кино и перестал сниматься (последний раз вышел на сцену в 2013-м), посвятил себя уходу за ней. Он оставил театр, забыл о себе, чтобы быть рядом. Друзья вспоминали, что он очень тосковал по профессии, но долг перед любимой был важнее.
18 февраля 2021 года сердце актёра остановилось. Он потерял сознание у себя дома, и врачи уже не смогли его спасти. Причина смерти — острая сердечная недостаточность. Похоронили Андрея Васильевича на Троекуровском кладбище Москвы, рядом с его другом Валентином Гафтом.
Смерть жены стала трагическим финалом этой великой любви. Анастасия Вознесенская тяжело переживала утрату. Она ушла из жизни ровно через год, 14 января 2022 года, от последствий коронавируса, так и не сумев оправиться от потери мужа.
После себя великий актёр оставил не только кинонаследие. Мало кто знает, но Мягков писал детективные романы. Трилогия «Сивый мерин» была создана, по его ироничному признанию, потому что «жене не хватало интересной литературы». Вопрос о наследстве встал остро, ведь прямых наследников у пары не было. Всё имущество (квартира, дача, авторские права) по закону перешло к родственникам: сёстрам Анастасии и их детям, а также к племянникам самого Андрея Васильевича, с которыми супруги всегда поддерживали тёплые отношения.