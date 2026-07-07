07 июля 2026, 16:30

Андрей Мягков (Фото: скриншот к/ф «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»)

Андрей Васильевич Мягков — человек, которого любила вся страна, но который всю жизнь мечтал о том, чтобы его не узнавали. Актёр, подаривший нам Женю Лукашина и Анатолия Новосельцева, ставших символами эпохи, на пике славы превратился в затворника, ненавидящего свою самую знаменитую роль. 8 июля ему могло бы исполниться 88 лет. О тернистом пути к успеху, странной ненависти к «Иронии судьбы» и большой любви в жизни артиста читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство и юность Первые шаги в карьере Напряжение на съемочной площадке «Иронии судьбы» Личная жизнь: тайна бездетности и верность до гроба Болезнь, уход и наследство актера



Детство и юность

Андрей Мягков (Фото: Скриншот д/ф «Андрей Мягков. И никакой иронии судьбы... Документальный фильм» Первый канал)

Первые шаги в карьере

Андрей Мягков (Фото: скриншот к/ф «Похождения зубного врача»)

«Этот фильм поставил крест на моей карьере. Все считают меня алкоголиком, хоть в действительности спиртного я не люблю, а баню просто ненавижу!» — цитирует артиста «Пятый канал».

«Я всю жизнь прожил как человек, который ходит по улице, не поднимая глаз. Мешала жить узнаваемость», — сетовал актер в документальном фильме «Андрей Мягков. Тишину шагами меря...».

Напряжение на съемочной площадке «Иронии судьбы»

Андрей Мягков (Фото: скриншот к/ф «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»)





Личная жизнь: тайна бездетности и верность до гроба

Анастасия Вознесенская (Фото: скриншот к/ф «Гараж»)

«Я её увидел и понял — другого быть не может», — признавался позже актёр.

«Своих не довелось иметь именно из-за профессии. Своя жизнь как-то невольно уходит на второй план», — говорил Мягков.

Болезнь, уход и наследство актера