Жизнь на две страны, дружба с Милой Йовович и вегетарианство: звезде «Содержанок» Сабине Ахмедовой 44 года
Сабина Ахмедова — российская актриса театра и кино, добившаяся признания как на родине, так и за рубежом. 23 сентября ей исполняется 44 года. Широкую известность артистка получила после роли в сериале «Диверсант 2», где она сыграла молодую вдову по имени Лана. Сегодня Ахмедова успешно снимается как в российских картинах, так и в американском кинематографе. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Детство и выбор профессии Сабины Ахмедовой
Сабина Гюльбалаевна Ахмедова родилась 23 сентября 1981 года в Баку. Она выросла в интернациональной семье: ее отец — азербайджанец, работавший инженером, а мать — армянка, занимавшаяся недвижимостью. В 1990 году, из-за начала военного конфликта, семья была вынуждена переехать в Москву.
В детстве Сабина была замкнутым и стеснительным ребенком. О своем желании стать актрисой она объявила родителям лишь за месяц до вступительных экзаменов. Несмотря на удивление, родители поддержали дочь, нашли ей репетитора, и в 1998 году Сабина поступила в Институт современного искусства, который окончила в 2002 году.
Театр и учеба в США
Еще во время учебы Ахмедова начала играть в московских театрах «Шалом», «Школа современной пьесы» и Театр Стаса Намина. Однако, получив диплом, она решила продолжить образование и отправилась в США, где в 2008 году окончила Институт театра и кино Ли Страсберга в Лос-Анджелесе.
В Америке она не только училась, но и играла на сцене. Одним из самых ярких театральных опытов стало участие в закрытой лабораторной работе по пьесе «Три сестры» А. П. Чехова, куратором которой выступил знаменитый Аль Пачино.
Карьера в кино
Дебют в кино состоялся в 2001 году в фильме «Новогодний подарок». Известность в России пришла к ней после роли сплетницы Тамары в молодежном сериале «Клуб». Режиссер Игорь Зайцев, разглядев в ней разноплановую актрису, предложил ей роли в военной драме «Диверсант. Конец войны» и комедии «Каникулы строгого режима». Широкую популярность ей принесли сериалы «Жизнь и приключения Мишки Япончика» (поэтесса Зоя Тор) и «Формат А4».
Настоящей же звездой российского кинематографа Сабину сделала роль певицы Карины Штерн в скандальном сериале «Содержанки» , где она также блестяще проявила свои вокальные данные, исполнив несколько кавер-версий известных песен.
В Голливуде Ахмедова снялась в драме «Таксист» (2008), сериале «Сибирь» (2013), где сыграла израильтянку, и драме «Бессонница». В 2021 году она присоединилась к актерскому составу американского сериала «ФБР: За границей». В последние годы актриса продолжает активно сниматься. В 20023 году в свет вышли картины «Мерзлая земля», «Госпожа» и мистический триллер «Там, где цветет полынь».
Личная жизнь Сабины Ахмедовой
Актриса тщательно оберегает свою личную жизнь от посторонних глаз. Она никогда не была замужем и не имеет детей. В интервью она неоднократно подчеркивала, что является противницей теории «биологических часов» и считает, что создавать семью нужно только с человеком мечты.
Несмотря на это, в СМИ появлялась информация о ее романах. В разное время ее связывали с экс-президентом группы компаний «Росгосстрах» Данилом Хачатуровым и топ-менеджером ВТБ Никитой Душкиным. В 2024 году актриса впервые появилась на публике с Душкиным, что было расценено как подтверждение их отношений.
«Когда мы познакомились, он не видел моих фильмов, потом уже что-то посмотрел. Не всё принял. Я думаю, что с человеком не из нашей сферы в этом смысле в любом случае сложнее, требуется определенная работа с обеих сторон. Но если есть такое желание у обоих людей, есть шанс, что все получится», — цитирует актрису издание starhit.ru.
Друзья в российском кино и в голливудской среде
Работая в российском кинематографе, Сабина Ахмедова выстроила теплые и профессиональные отношения со многими коллегами. Она сама отмечала, что у нее есть близкие подруги среди актрис, с которыми ее связывают не только съемки, но и открытое, теплое общение. К их числу относятся Карина Андоленко, Юлия Хлынина и Лянка Грыу.
Особенно стоит выделить ее дружбу с актерами Юрием Чурсиным и Даниилом Воробьевым. По словам Сабины, это не только прекрасные артисты, но и замечательные люди, с которыми ее связывают дружеские отношения. С Даниилом Воробьевым, например, они не просто дружили на площадке сериала «Осьминог», но и поддерживали отношения после окончания съемок.
Одними из самых ярких международных знакомств Сабины стали ее дружеские отношения с голливудской звездой Милой Йовович и ее матерью, Галиной Логиновой. Актрисы очень близко общаются, и эта дружба зародилась еще во время учебы и работы Ахмедовой в США.
Для Сабины, которая долгое время жила между двумя странами, эта связь стала особенно ценной. Она чувствовала себя в Америке как дома, во многом благодаря таким искренним отношениям. Эта дружба выходит за рамки светских тусовок и основана на глубокой личной симпатии и, возможно, на общем понимании жизни в двух культурах.
Как сейчас живет звезда «Содержанок»
На сегодняшний день Сабина Ахмедова живет на две страны — в Москве и Лос-Анджелесе, называя себя «человеком мира». Она продолжает успешную карьеру, снимаясь в кино и иногда выступая с джаз-бэндом в качестве вокалистки. Актриса является вегетарианкой, увлекается пилатесом и йогой.
«В Лос-Анджелесе я перестала есть мясо. И лучше себя никогда не чувствовала. С ужасом думаю, что какой-нибудь доктор скажет, что мне не хватает железа и нужно вернуть в рацион мясо. Мне это подходит по психофизике – голова чище, да и вес легче контролировать», – цитирует Сабину kp.ru.
В Москве у актрисы есть собственная квартира, а в Лос-Анджелесе — апартаменты. Такой выбор позволяет ей комфортно работать в обоих кинематографических пространствах и чувствовать себя как дома в разных культурах.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.