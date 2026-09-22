22 сентября 2026, 11:10

Сабина Ахмедова (Фото: Instagram*@ sabinaakhmedova)

Российская актриса театра и кино Сабина Ахмедова, добившаяся признания как на родине, так и за рубежом, 23 сентября отмечает свое 45-летие. Популярность актрисы взлетела после её участия в нашумевшем сериале «Содержанки», а за пределами России её узнали благодаря ролям в американских фильмах «Сибирь» и «ФБР: За границей». Она уже много лет живет на две страны, снимается в России и США, не торопится замуж и предпочитает держать личную жизнь за семью печатями. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство и выбор профессии Сабины Ахмедовой Театр и учеба в США Карьера в кино Личная жизнь Сабины Ахмедовой Друзья в российском кино и в голливудской среде Как сейчас живет звезда «Содержанок»



Детство и выбор профессии Сабины Ахмедовой

Театр и учеба в США

Сабина Ахмедова (Фото: Instagram*@ sabinaakhmedova)

Карьера в кино

Сабина Ахмедова (Фото: Instagram*@ sabinaakhmedova)

Личная жизнь Сабины Ахмедовой

Сабина Ахмедова (Фото: Instagram*@ sabinaakhmedova)

«Когда мы познакомились, он не видел моих фильмов, потом уже что-то посмотрел. Не всё принял. Я думаю, что с человеком не из нашей сферы в этом смысле в любом случае сложнее, требуется определенная работа с обеих сторон. Но если есть такое желание у обоих людей, есть шанс, что все получится», — цитировало актрису издание Starhit.ru в 2024-м.

Друзья в российском кино и в голливудской среде

Сабина Ахмедова (Фото: Instagram*@ sabinaakhmedova)

Как сейчас живет звезда «Содержанок»

Сабина Ахмедова (Фото: Instagram*@ sabinaakhmedova)

«В Лос-Анджелесе я перестала есть мясо. И лучше себя никогда не чувствовала. С ужасом думаю, что какой-нибудь доктор скажет, что мне не хватает железа и нужно вернуть в рацион мясо. Мне это подходит по психофизике – голова чище, да и вес легче контролировать», – цитирует Сабину KP.ru.