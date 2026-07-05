05 июля 2026, 16:20

Дмитрий Лысенков (Фото: Instagram*@lysenkovdima)

Актеру, известному зрителям по ролям в проектах «Сталинград», «Девушки с Макаровым», «Вампиры средней полосы» и «Телохранители», Дмитрию Лысенкову 6 июля исполняется 44 года. Этот артист прошёл долгий путь. От дебюта в начале нулевых он достиг статуса одного из самых востребованных артистов. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Дмитрия Лысенкова Работа в кино Личная жизнь Скандалы: от политических заявлений до курьёзов с полицией Новые премьеры с артистом



Биография Дмитрия Лысенкова

Работа в кино

Дмитрий Лысенков (Фото: Instagram*@lysenkovdima)

Личная жизнь

Дмитрий Лысенков и Мария Зимина (Фото: Instagram*@lysenkovdima)

Скандалы: от политических заявлений до курьёзов с полицией

Дмитрий Лысенков (Фото: Instagram*@lysenkovdima)

«Жизнь в регионах России — это какое-то проклятие, потому что местные царьки правят там. Когда до Бога высоко, а до царя далеко», — говорил артист.

«Мне кажется, что патриотизм — это не парады со страниц учебников, а уборка подъездов, приведение в порядок своих домов. Почему люди уезжают? Потому что душно! У нас в России есть только два города — это Москва и Петербург. Тот, кто хочет чего-то добиться, живя в отдаленных местах нашей необъятной родины, вынужден стремиться переехать в столицу», — заявил Дмитрий.

Дмитрий Лысенков (Фото: Instagram*@lysenkovdima)

«Патрульный сказал, что лицо знакомое. Но по причине профдеформации он решил, что не в телевизоре его видел, а в своих ориентировках», — рассказывал Лысенков в интервью WomanHit.ru.

Новые премьеры с артистом