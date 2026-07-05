Критика РФ в латвийском эфире и обвинения в «показушности»: почему звезда «Трёшки» Дмитрий Лысенков променял Петербург на Москву?
Актеру, известному зрителям по ролям в проектах «Сталинград», «Девушки с Макаровым», «Вампиры средней полосы» и «Телохранители», Дмитрию Лысенкову 6 июля исполняется 44 года. Этот артист прошёл долгий путь. От дебюта в начале нулевых он достиг статуса одного из самых востребованных артистов. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».
Биография Дмитрия ЛысенковаДмитрий Лысенков родился 6 июля 1982 года в ленинградской семье, далёкой от искусства: отец работал топографом-геодезистом, а мать была воспитателем в детском саду. В детстве Лысенков мечтал стать ветеринаром, увлекался биологией и даже разводил попугаев. Однако судьба распорядилась иначе: участие в школьных постановках пробудило в нём интерес к театру. В 1999 году он поступил в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства на курс Владислава Пази и Юрия Бутусова, который окончил в 2004 году.
Ещё во время учёбы он начал играть в Театре им. Ленсовета, где дебютировал в 2001 году в спектакле «Старший сын». С 2000 по 2007 год Лысенков был актёром Театра им. Ленсовета, где сыграл в постановках «Кабаре», «Войцек» и «Мера за меру», получив номинации на премию «Золотой Софит». В 2007 году он перешёл в Александринский театр, где исполнял роли в классических произведениях — Гамлета, Хлестакова, Свидригайлова. Однако в 2018 году он покинул театр из-за конфликтов с руководством.
С 2020 года актёр работает в Москве, сотрудничая с театрами «Приют комедианта», «Современник» и Театром наций. За роль Раскольникова в «Преступлении и наказании» он был номинирован на «Золотую маску».
Работа в киноВ кино Дмитрий Лысенков дебютировал в 2002 году в сериале «Убойная сила», но настоящая известность пришла к нему позже. Он запомнился зрителям по ролям криминалиста Ильи Семёнова в сериале «Мажор», бухгалтера Валентина Вольского в «ИП Пирогова» и Костика в «Вампирах средней полосы». В 2023 году он сыграл помощника Шапокляк в фильме «Чебурашка», расширив диапазон своих амплуа.
Сейчас артист является одним из самых востребованных в российском кинематографе. Его фильмография насчитывает более 100 работ в кино, в том числе в картинах «Бедные люди», «Погнали», «Окаянные дни», «Девушки с Макаровым», «13 клиническая», «Закрыть гештальт» и «Телохранители», где Лысенков сыграл главные роли.
Личная жизньДмитрий Лысенков нашёл своё счастье в личной жизни с актрисой Марией Зиминой. Их история любви началась в стенах Александринского театра, где оба работали. Знакомство произошло во время подготовки к спектаклю «Гамлет», где Лысенков исполнял главную роль. Красавица Мария с яркой внешностью, сразу привлекла внимание Дмитрия. Хотя на момент знакомства оба были в отношениях, вскоре их прежние союзы распались, открыв дорогу новой любви.
Решающим моментом в их романе стал банкет после премьеры «Гамлета», где Дмитрий впервые поцеловал будущую жену. А предложение руки и сердца он сделал после спектакля «Укрощение строптивой», создав по-настоящему театральную атмосферу для этого важного события. Их свадьба прошла скромно, без пышных торжеств, так как Мария уже ждала их первенца.
В настоящее время в семье растут две девочки — София и Алиса. Ради благополучия детей семья переехала из Петербурга в Москву, чтобы обеспечить девочкам лучшие возможности для образования и развития. Мария оставила активную актёрскую карьеру, посвятив себя семье, но не рассталась с творчеством — она увлекается фотографией и живописью.
В интервью Лысенков не раз признавался, что семья стала для него главным приоритетом. Он считает, что со временем страстная любовь трансформируется в глубокую привязанность и ответственность за близких. Актёр старается минимизировать конфликты в семье и находить баланс между работой и личной жизнью.
Скандалы: от политических заявлений до курьёзов с полициейДмитрий Лысенков в 2019 году оказался в центре скандала из-за своего резкого высказывания о России. В интервью латвийской радиостанции Baltkom артист позволил себе откровенную критику в адрес родной страны, что вызвало широкий общественный резонанс. Лысенков назвал Россию «нищим и бесперспективным государством», где жизнь — «проклятие».
«Жизнь в регионах России — это какое-то проклятие, потому что местные царьки правят там. Когда до Бога высоко, а до царя далеко», — говорил артист.По его словам, в стране «душно жить», а настоящий патриотизм должен проявляться не в военных парадах, а в решении бытовых проблем. Особое недовольство актера вызвало региональное неравенство — он отметил, что для успешной карьеры россиянам приходится переезжать в Москву или Петербург, оставляя другие регионы в запустении.
«Мне кажется, что патриотизм — это не парады со страниц учебников, а уборка подъездов, приведение в порядок своих домов. Почему люди уезжают? Потому что душно! У нас в России есть только два города — это Москва и Петербург. Тот, кто хочет чего-то добиться, живя в отдаленных местах нашей необъятной родины, вынужден стремиться переехать в столицу», — заявил Дмитрий.Эти слова не остались незамеченными. Член экспертного совета при Госдуме Вадим Манукян резко осудил Лысенкова, обвинив его в «показушности» перед западной аудиторией. Общественная реакция разделилась: одни поддержали смелость актера, другие осудили за «непатриотичность», особенно учитывая его успешную карьеру в российском кинематографе.
Не обошлось в жизни Люсенкова и без курьёзных происшествий. Однажды звезду «Вампиров средней полосы» едва не арестовали за фотографию смешной таблички у забора с колючей проволокой.
«Патрульный сказал, что лицо знакомое. Но по причине профдеформации он решил, что не в телевизоре его видел, а в своих ориентировках», — рассказывал Лысенков в интервью WomanHit.ru.Его приняли за опасного преступника, но недоразумение быстро разрешилось.
Новые премьеры с артистомСегодня Дмитрий Лысенков продолжает активно сниматься. В 2025 году с его участием вышли проекты «Вампиры средней полосы-3», «Девушки с Макаровым-5», «Котострофа-2», «Мужу привет», «Почка-3» и «Слишком хорошая Анна, или Ещё три истории о нас». А 2026 год начался для зрителей с долгожданной премьеры семейной комедии «Чебурашка 2», где Лысенков вновь вернулся к роли помощника Шапокляк.
В настоящее время в производстве находятся картины «Лиля», «Монохром», «Роль отца», «Телохранители-3», «Трёшка-2», «Чебурашка-3» и «Отель «У погибшего альпиниста», где актёр снимается в роли Саймона Саймоне.