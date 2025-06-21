Жизнь Валерия Золотухина на две семьи, многочисленные измены женам и смерь сына. Что стало с наследством актера?
Сегодня, 21 июня, исполняется 84 года со дня рождения выдающегося актёра театра и кино Валерия Золотухина. Его талант покорил миллионы зрителей — от ярких ролей в легендарных фильмах «Интервенция», «Хозяин тайги», «Бумбараш» до глубоких сценических образов в Театре на Таганке. Несмотря на уход из жизни в 2013 году, имя Золотухина по-прежнему звучит не только в воспоминаниях поклонников, но и в разбирательствах вокруг его наследства. Почему вопрос с имуществом звезды остаётся открытым спустя годы? Подробности — в материале «Радио 1».
Ранние годы артиста
Валерий Золотухин, будущая легенда советского театра и кино, родился 21 июня 1941 года в селе Быстрый Исток Алтайского края. Он был младшим из пятерых детей в семье: отец работал председателем колхоза, мать — на почте.
Детство Золотухина было омрачено тяжелым испытанием: в 7 лет он упал с высоты, что привело к туберкулезу коленного сустава. Два года мальчик провел прикованным к кровати на вытяжке, а затем заново учился ходить. До восьмого класса он передвигался на костылях, но это не сломило его жизнерадостный характер.
Несмотря на болезнь, Валерий рос озорным и артистичным — любил петь частушки соседям, которые угощали его молоком и яйцами. Уже тогда он мечтал о сцене. В 1958 году Золотухин отправился в Москву и, поразив приемную комиссию ГИТИСа зажигательным «Яблочком» и кадрилью, поступил на отделение музыкальной комедии, несмотря на хромоту.
Окончив институт в 1963-м, он начал карьеру в Театре имени Моссовета, но судьба привела его в Театр на Таганке, где он служил почти 50 лет. Так начался путь одного из самых ярких актеров советской эпохи.
Работа в кино
Свой кинематографический путь Валерий Золотухин начал в 1965 году, блестяще исполнив главную роль красноармейца Пети Трофимова в приключенческой ленте «Пакет», созданной по мотивам повести Леонида Пантелеева. Хотя эта работа принесла актеру первую известность, настоящая народная любовь ждала его впереди.
Переломным моментом в карьере стала роль участкового Серёжкина в культовом фильме 1968 года «Хозяин тайги», где его партнером по съемочной площадке выступил Владимир Высоцкий. Этот образ сделал Золотухина по-настоящему всенародно любимым актером.
Особого упоминания заслуживает его работа в музыкальной трагикомедии «Бумбараш», где в полной мере раскрылся его многогранный талант. Песни из фильма на стихи Юлия Кима и музыку Владимира Дашкевича мгновенно стали шлягерами и даже были выпущены отдельной пластинкой.
В новом тысячелетии актер с успехом пробовал себя в различных амплуа — от ролей в популярных сериалах («Участок», «Убойная сила», «Брежнев») до экранизаций классики («Мастер и Маргарита»). Особенно запомнился зрителям его азартный образ вампира Валерия Сергеевича в фантастических блокбастерах «Ночной дозор» и «Дневной дозор». Последней работой в кино стала роль Явтуха в мистическом триллере «Вий» по мотивам произведения Гоголя.
За почти полувековую карьеру Золотухин создал более 145 кинообразов. От классики советского кинематографа до современных масштабных проектов — все его работы стали неотъемлемой частью истории российского кино.
Личная жизнь
Народный артист России Валерий Золотухин, несмотря на всенародное признание и профессиональные успехи, прожил насыщенную личную жизнь, полную страстей и драматических поворотов.
Свою первую любовь актер встретил еще в студенческие годы. В 1963 году, будучи студентом ГИТИСа, он женился на красавице-однокурснице Нине Шацкой. Этот брак продлился 14 лет, в 1969 году у пары родился сын Денис, впоследствии ставший священником. Как признавался сам актер в своих дневниках, многочисленные измены с его стороны стали причиной разрыва. После развода Нина связала судьбу с актером Леонидом Филатовым, который стал для Дениса настоящим отцом.
Новая глава в личной жизни Золотухина началась в 1975 году на съемках фильма «Единственная», где он познакомился со скрипачкой Тамарой Гусевой, работавшей ассистентом режиссера. Несмотря на то, что оба состояли в браке, между ними вспыхнул роман, который через пять лет привел к свадьбе. В 1979 году у них родился сын Сергей, унаследовавший музыкальный талант матери. Трагической страницей стало самоубийство Сергея в 2007 году в возрасте 27 лет.
В 1996 году, будучи официально женатым на Тамаре, 55-летний Золотухин начал отношения с 24-летней актрисой Театра на Таганке Ириной Линдт. В 2004 году у них родился сын Иван. Уникальность ситуации заключалась в том, что актер сумел сохранить отношения с обеими женщинами. Законная супруга знала о связи мужа, но предпочла сохранить семью, а Ирина не требовала официального развода.
Когда в 2012 году у актера обнаружили опухоль мозга, обе женщины поддерживали его до последних дней. После кончины Золотухина в 2013 году его младший сын Иван, который не только внешностью, но и актёрским даром пошёл в отца, продолжил дело своего отца.
Наследство все еще в процессе раздела
После смерти Валерия Золотухина в 2013 году его наследникам пришлось столкнуться с непростой ситуацией. Как рассказала гражданская жена актера Ирина Линдт, врачи незадолго до кончины артиста советовали ему составить завещание, но она сознательно не стала настаивать на этом.
«Мне было важнее, чтобы он спокойно ушел, хотя потом я иногда жалела об этом, ведь вопрос касался нашего сына», — признавалась Линдт.
На наследство претендовали три человека: официальная супруга Тамара Гусева, с которой Золотухин прожил около 40 лет, старший сын Денис от первого брака с актрисой Ниной Шацкой и внебрачный сын Иван, родившийся в 2004 году от отношений с Ириной Линдт. Сама Линдт, не состоявшая с актером в официальном браке, прав на наследство не имела, но активно защищала интересы своего ребенка.
Основные активы включали 3,5 миллиона рублей на счетах, четырехкомнатную квартиру на Таганке, где жил Золотухин с законной женой, двухкомнатную квартиру, в которой он проживал с Линдт и их сыном, а также подмосковную дачу. Особые споры вызвала судьба двухкомнатной квартиры — Линдт настаивала, чтобы она досталась Ивану, так как при раздельной продаже ее стоимость снижалась на 30-50%.
«Мне было очень обидно. Я говорю, что вы же знаете, что это моя квартира, оставьте ее мне. Сейчас никто не хочет отказываться от этой квартиры. При продаже квартиры доля будет стоить на 30–50% меньше, чем если продаешь квартиру целиком. Я предложила оставить эту квартиру Ване, иначе я не могу обеспечить его квартирой. Денег с доли хватит только на какую-нибудь студию в далеком Подмосковье. Гораздо выгоднее им оставить эти доли Ивану, продать целиком всю "Таганку" и разделить в соответствии с долями. Получается, все в выигрыше. Если они откажутся от своих долей, мы можем продать "Таганку" целиком», — делилась Линдт на передаче «Секрет на миллион».
В результате Денис Золотухин, принявший сан священника, получил причитающуюся ему долю наследства, но наибольший интерес проявил к неопубликованным дневникам отца. Часть записей артиста осталась в квартире Тамары Золотухиной, другая часть принадлежит Ирине Линдт. Супруга актера передала материалы Денису.
«Он служит в небольшом храме, получает скромную зарплату. У него шестеро детей, и память о деде должна сохраниться в семье. Пусть сами решают, публиковать записи или нет», — объяснила Тамара Золотухина.
Тамара Гусева, скончавшаяся в 2019 году, при жизни добровольно отказалась от основной части наследства, сохранив за собой лишь квартиру в Таганском районе. На данный момент дальнейшая судьба этой недвижимости остается неясной. Тем временем 21-летний Иван Золотухин и его мать к 2025 году по-прежнему ведут борьбу за справедливый раздел оставшегося наследственного имущества.