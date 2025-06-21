21 июня 2025, 17:51

Валерий Золотухин (Фото: скриншот д/ф «Валерий Золотухин. Я Вас любил...» Первый канал)

Сегодня, 21 июня, исполняется 84 года со дня рождения выдающегося актёра театра и кино Валерия Золотухина. Его талант покорил миллионы зрителей — от ярких ролей в легендарных фильмах «Интервенция», «Хозяин тайги», «Бумбараш» до глубоких сценических образов в Театре на Таганке. Несмотря на уход из жизни в 2013 году, имя Золотухина по-прежнему звучит не только в воспоминаниях поклонников, но и в разбирательствах вокруг его наследства. Почему вопрос с имуществом звезды остаётся открытым спустя годы? Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы артиста Работа в кино Личная жизнь Наследство все еще в процессе раздела



Ранние годы артиста

Валерий Золотухин (Фото: скриншот д/ф «Валерий Золотухин. Я Вас любил...» Первый канал)



Работа в кино

Валерий Золотухин (Фото: скриншот д/ф «Валерий Золотухин. Я Вас любил...» Первый канал)



Личная жизнь

Нина Шацкая (Фото: скриншот д/ф «Валерий Золотухин. Я Вас любил...» Первый канал)



Валерий Золотухин, Тамара Гусева с сыном Сергеем (Фото: скриншот д/ф «Валерий Золотухин. Я Вас любил...» Первый канал)



Ирина Линдт (Фото: скриншот д/ф «Валерий Золотухин. Я Вас любил...» Первый канал)



Наследство все еще в процессе раздела

Иван Золотухин (Фото: Instagram* @_zolotuxin)



«Мне было важнее, чтобы он спокойно ушел, хотя потом я иногда жалела об этом, ведь вопрос касался нашего сына», — признавалась Линдт.

«Мне было очень обидно. Я говорю, что вы же знаете, что это моя квартира, оставьте ее мне. Сейчас никто не хочет отказываться от этой квартиры. При продаже квартиры доля будет стоить на 30–50% меньше, чем если продаешь квартиру целиком. Я предложила оставить эту квартиру Ване, иначе я не могу обеспечить его квартирой. Денег с доли хватит только на какую-нибудь студию в далеком Подмосковье. Гораздо выгоднее им оставить эти доли Ивану, продать целиком всю "Таганку" и разделить в соответствии с долями. Получается, все в выигрыше. Если они откажутся от своих долей, мы можем продать "Таганку" целиком», — делилась Линдт на передаче «Секрет на миллион».



«Он служит в небольшом храме, получает скромную зарплату. У него шестеро детей, и память о деде должна сохраниться в семье. Пусть сами решают, публиковать записи или нет», — объяснила Тамара Золотухина.