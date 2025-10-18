Жизнь затворницы, еда с помойки и полная отрешенность от реальности: Трагический финал карьеры актрисы Тамары Носовой
Тамара Носова, чьё лицо знакомо миллионам зрителей по десяткам комедийных ролей, прожила жизнь, которая сама могла бы стать сценарием пронзительной драмы. За ослепительной улыбкой «королевы советской комедии» скрывалась история одинокой женщины, прошедшей путь от всесоюзной славы до полной нищеты и забвения. Подробности — в материале «Радио 1».
Ранние годы Носовой
Судьба не баловала Тамару с самого начала. Она родилась в Москве 21 ноября 1927 года и в полтора года лишилась матери. Не справившись с горем, отец отдал троих детей в детский дом. К счастью, маленькую Тому вскоре удочерила семья специалиста по авиамоторам, где она получила любовь и хорошее воспитание. С родным отцом она встретилась лишь 30 лет спустя, но, не простив старых обид, отказалась с ним общаться.
Уже в школе у Тамары проявился артистический талант: она сама организовала драматический кружок, где была и сценаристом, и актрисой. После окончания школы в 1945 году она поступила во ВГИК, в знаменитую мастерскую Бибикова и Пыжовой.
Звездный путь и комедийное амплуа
Карьера Носовой в кино началась блестяще. Ещё студенткой она дебютировала в легендарной «Молодой гвардии» Сергея Герасимова. Однако, несмотря на мечты о драматических ролях, её уникальный комедийный талант определил профессиональный путь. Преподаватели убеждали её, что она буквально создана для смеха.
1950-60-е годы стали звёздным часом актрисы. Она создала целую галерею незабываемых образов, которые полюбила вся страна. В её исполнении советский зритель увидел роли Тоси Бурыгиной, секретарши Огурцова в «Карнавальной ночи», тётушки Аксал в «Королевстве кривых зеркал», Комарихи в «Свадьбе в Малиновке» и Донны Розы в «Здравствуйте, я ваша тётя!». Несмотря на оглушительный успех в комедийном жанре, Тамара до конца дней сожалела о несостоявшейся карьере драматической актрисы.
Личная драма и несбывшиеся надежды Носовой
Личная жизнь талантливой актрисы была чередой разочарований и трагедий, которые оставили глубокий след в её душе. Первым мужем звезды стал сотрудник МИДа Олег Малинин. Ради него она уехала в Австрию и была вынуждена приостановить карьеру, так как муж категорически не желал, чтобы жена снималась в кино. Брак распался через шесть лет, когда Носова осознала, что «задыхается» без работы, и решила вернуться на сцену.
Заблистав снова на экранах советского кинематографа, она начала отношения с актёром Юрием Боголюбовым. Однако отец Юрия был против их союза, считая Тамару «неряхой» и не подходящей его сыну. По словам современников, Нонна Мордюкова как-то заметила: «Тамарка и борщ-то ни разу не сварила». Отношениям помешало и нежелание Носовой заводить детей в тот период.
В 1961 году в личной жизни Тамары Носовой появился писатель Виталий Губарев. Их роман развивался стремительно — Губарев, очарованный актрисой, буквально создавал для неё сказку. В знак своих чувств он посвятил ей сценарий знаменитого фильма «Королевство кривых зеркал», где Носова блестяще сыграла роль тётушки Аксал, а затем предложил ей главную роль в своей следующей работе — «В тридевятом царстве».
Несмотря на искренние чувства и казавшееся взаимопонимание, этому союзу была уготована короткая жизнь. Главным испытанием для молодой семьи стала властная приёмная мать актрисы, которая привыкла руководить всеми аспектами жизни дочери. Проживая вместе с супругами, она постоянно вмешивалась в их отношения.
Однажды, в отсутствие Тамары, между тёщей и зятем произошёл особенно острый конфликт. Женщина устроила Губареву скандал из-за сущего пустяка, после чего он, не в силах вынести давления, впервые ушёл из дома и напился. Тамара весь вечер прождала мужа, но той ночью он так и не вернулся. Последней каплей стало предложение Виталия съехать от матери и начать самостоятельную жизнь. Когда Носова, не представлявшая себе разрыва с приёмной матерью, отказалась, Губарев принял тяжёлое решение. Он собрал свои вещи и ушёл, оставив Томару одну, в очередной раз разбив её надежды на семейное счастье.
Самым мучительным для Носовой стал роман с режиссёром Николаем Засеевым, который на тот момент был женат. Тамара дважды была от него беременна, но оба раза не смогла сохранить ребёнка. Однажды Засеев почти ушёл из семьи, но, услышав крик маленькой дочери: «Папа, ты нас бросаешь?» — вернулся. Для Носовой это стало тяжёлым ударом, после которого она полностью разорвала с ним все связи и навсегда отказалась от съёмок в фильмах.
Закат жизни актрисы, одиночество и нищета
Последние годы жизни народной артистки России были ужасающими. В 1990-е она попала под массовое сокращение в Театре киноактёра и лишилась работы. Оставшись одна после смерти приёмной матери, она стала вести жизнь затворницы.
Её пенсии не хватало даже на оплату коммунальных услуг. Она была вынуждена питаться в столовых для малоимущих, а соседи видели, как она ищет еду на помойке. Её некогда роскошная квартира пришла в полное запустение: повсюду был хлам, не работали розетки, а по полу и по самой актрисе бегали крысы и тараканы. Соцработники, пытавшиеся ей помочь, отмечали, что она перестала следить за собой и даже не мылась.
В начале марта 2007 года с ней случился инсульт. Милиция, вскрывшая квартиру, обнаружила её лежащей на полу в бессознательном состоянии. 25 марта 2007 года на 80-м году жизни Тамара Носова скончалась в больнице от хронической ишемии мозга. Урна с её прахом была захоронена в колумбарии Ваганьковского кладбища.