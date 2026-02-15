15 февраля 2026, 16:15

Заслуженной артистке России, неподражаемой «свекрови» отечественного юмора и одной из самых ярких звезд «Аншлага» Светлане Рожковой 16 февраля исполняется 61 год. Для миллионов зрителей она — воплощение заводной, немного взбалмошной, но чертовски обаятельной женщины из народа. Однако за кулисами её жизни, где всегда было место громкому смеху, скрываются драмы, которые она десятилетиями прятала под маской своих героинь. Подробности — в материале «Радио 1».





Артистка с детства

Личная жизнь

«Он очень одаренный человек. До сих пор пишет музыку, но на тот момент в нашей стране это было не в почете. Для него самое важное в жизни — музыка, а не дом. Я же очень хотела семью и детей и получила это», — делилась Рожкова в программе «Судьба человека».

«В грехе мы прожили семь лет. И если бы не необходимость получить квартиру, не женились. Я не хотела выходить замуж. Я предложила Юре сделать это фиктивно, а он уперся: «Нет, я не хочу фиктивно»», — делилась юмористка.

Трудные роды и опухоль у дочери

«У нее обнаружили в кишечнике опухоль. Прооперировали. Сказали, что будет четыре химии. У нее нулевая стадия, только пошел процесс перерождения. Вовремя обнаружено, но уже стало прорастать в кишку. Как сказал хирург, еще бы пара месяцев — и были бы неутешительные прогнозы», — делилась артистка.

Состояние здоровья Светланы Рожковой

Юмористка сейчас

