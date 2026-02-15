Брак по расчету, две клинические смерти и цирроз печени: как звезда «Аншлага» Светлана Рожкова обманула смерть и обрела счастье?
Заслуженной артистке России, неподражаемой «свекрови» отечественного юмора и одной из самых ярких звезд «Аншлага» Светлане Рожковой 16 февраля исполняется 61 год. Для миллионов зрителей она — воплощение заводной, немного взбалмошной, но чертовски обаятельной женщины из народа. Однако за кулисами её жизни, где всегда было место громкому смеху, скрываются драмы, которые она десятилетиями прятала под маской своих героинь. Подробности — в материале «Радио 1».
Артистка с детства
Светлана Рожкова родилась 16 февраля 1965 года в Можайске, но своё детство провела в Кисловодске. Её мать работала администратором в филармонии, что накладывало определённые ожидания на девочку, обладавшую неугасимой энергией. Света была активной и позитивной личностью: она участвовала в комсомольской организации, занималась танцами и спортом, а также посещала театральную студию. С ранних лет мечтая стать актрисой, она была уверена, что продолжит обучение в соответствующем учебном заведении, однако судьба внесла свои коррективы — первые вступительные экзамены в театральный она провалила.
Позже, в 1984 году, Светлана начала обучение в творческой мастерской эстрадного искусства при Ленинградском государственном концертном объединении. А в 1986 году она успешно окончила Государственный институт театрального искусства имени Луначарского.
Светлана Рожкова и Сергей Дроботенко
В 1986 году она начала свою карьеру в качестве артистки Государственной филармонии на Кавказских Минеральных Водах в городе Кисловодск. Она выступала с сольной программой, которая называлась «Сеанс смехотерапии». Спустя четыре года артистку впервые показали в «Смехопанораме» у Евгения Петросяна. После чего последовало приглашение стать постоянной участницей телепередачи «Аншлаг», где Рожкова впоследствии обрела настоящую популярность.
Личная жизньСо своим первым супругом, музыкантом Андреем Богдановым, Светлана Рожкова была в браке шесть лет. От Богданова артистка родила дочь Яну. В конце 1980-х годов Андрей столкнулся с трудностями в реализации своего творческого потенциала, и это стало причиной разрыва отношений с его супругой. После расставания Андрей принял решение эмигрировать в Штаты, оставив Светлану с их маленькой дочерью. Артистка не любит вспоминать о годах первого замужества.
«Он очень одаренный человек. До сих пор пишет музыку, но на тот момент в нашей стране это было не в почете. Для него самое важное в жизни — музыка, а не дом. Я же очень хотела семью и детей и получила это», — делилась Рожкова в программе «Судьба человека».
Светлана Рожкова и Юрий Евдокунин с дочерью
Второго своего супруга, певца Юрия Евдокунина, Рожкова встретила в Кисловодске. У артистов сложился замечательный творческий союз, а потом и романтические отношения. После неудачного опыта в первом браке артистка не торопилась вновь вступать в брак. Всё решилось неожиданно: чтобы получить не двухкомнатную, а трёхкомнатную квартиру, ей потребовалось быть замужем.
«В грехе мы прожили семь лет. И если бы не необходимость получить квартиру, не женились. Я не хотела выходить замуж. Я предложила Юре сделать это фиктивно, а он уперся: «Нет, я не хочу фиктивно»», — делилась юмористка.
Сейчас у них счастливая семья, супруги во всём поддерживают друг друга. От Юрия Евдокунина Светлана родила вторую дочку Варвару.
Трудные роды и опухоль у дочери
Первые роды актрисы были очень тяжелыми, поэтому она долгое время скрывала вторую беременность. Все беспокоились о её самочувствии, а мать Рожковой с тревогой думала о том, что произойдёт, если дочь не сможет выдержать роды ещё одного ребёнка. К радости, обе дочери появились на свет без каких-либо проблем со здоровьем, а роды, хоть и были непростыми, но прошли благополучно, не причинив вреда матери.
Старшая Яна стала переводчиком художественной литературы, она в совершенстве владеет четырьмя языками. В 2023 году у девушки диагностировали опухоль в кишечнике. К счастью, она вовремя прошла обследование.
«У нее обнаружили в кишечнике опухоль. Прооперировали. Сказали, что будет четыре химии. У нее нулевая стадия, только пошел процесс перерождения. Вовремя обнаружено, но уже стало прорастать в кишку. Как сказал хирург, еще бы пара месяцев — и были бы неутешительные прогнозы», — делилась артистка.
Варвара, следуя примеру своих родителей, решила стать артисткой и уже получила диплом ГИТИСа.
Состояние здоровья Светланы Рожковой
К сожалению, с молодых лет здоровье артистки стало подводить её. Светлана никогда не увлекалась алкогольными напитками и почти не употребляла спиртное. Однажды, решив попробовать выпивку, она оказалась на грани смерти: её сердце остановилось. Врачи чудом смогли вернуть её к жизни.
Сначала казалось, что подобное больше не повторится, но вскоре Рожкова вновь столкнулась с клинической смертью, на этот раз по другой причине. Во время прогулки по Кисловодску с супругом они стали жертвами автомобильного наезда. Юрий получил лишь незначительные травмы, а вот Светлана пострадала гораздо серьёзнее. На восстановление после происшествия у неё ушёл целый год.
Несмотря на то что предыдущие испытания были тяжелыми, трудности на них не закончились. В 2015 году Светлана заметила значительное снижение веса и постоянные дискомфортные ощущения в области сердца. После медицинского обследования специалисты сообщили ей печальную новость: у нее диагностирован билиарный цирроз, редкое заболевание, при котором иммунная система начинает атаковать собственную печень, воспринимая её как угрозу. Врачи не оставляли надежд, утверждая, что ей осталось жить не более полутора лет. Однако худшие прогнозы не сбылись. Светлана продолжает бороться с недугом и на данный момент не нуждается в пересадке печени, что является крайней мерой в лечении этого заболевания.
Юмористка сейчас
В связи с недугом артистке пришлось временно остановить свои выступления, но сейчас Светлана Рожкова снова радует зрителей на сцене. Начало 2026 года выдалось для неё горячим: 3 января она уже вышла на сцену МТС Live Холла в Нижнем Новгороде в рамках звёздного концерта «Легенды Юмора». В компании с Гией Гагуа, Николаем Бандуриным и Игорем Христенко она доказала, что «старая гвардия» еще способна собирать залы.
Что касается здоровья, то артистка, как и многие её сверстницы, жалуется на усталость, но держит спину прямо. Она много гастролирует, живет на два города (Москва — Кисловодск) и признается, что главное лекарство для неё сейчас — это видеть смеющиеся лица в зале. В её репертуаре появились новые монологи, которые она пишет сама. И, глядя на её энергию, начинаешь верить, что кисловодские корни действительно дают ей силу жить и смеяться вопреки всему.