Жёны, любовницы и лже-вдова из «Битвы экстрасенсов»: как криминальный авторитет Япончик нарушил воровской закон и что стало с его женщинами
Криминальный авторитет Вячеслав Иваньков, известный всей стране как Япончик, по неписаным правилам воровского мира не имел права жениться. Однако к слабому полу законник был неравнодушен и дважды сознательно нарушил это правило. При этом романы на стороне никогда не прекращались. Как сложилась дальнейшая судьба женщин легендарного вора и его потомков, читайте в материале «Радио 1».
Как жена Япончика спасла детей от его судьбы, и куда привели их собственные решенияВ 1960 году 20-летний Иваньков вступил в официальный брак с Лидией Айвазовой — ассирийкой по происхождению, представительницей древнего княжеского рода. Из-за происхождения возлюбленной у преступника появилось прозвище «ассирийский зять». Супруги состояли в браке 15 лет. За это время Айвазова родила двоих сыновей: Геннадия и Эдуарда. В 1975 году Лидия разорвала брак с Япончиком и сразу же вывезла сыновей за границу, чтобы те не повторили судьбу отца. В 1994 году у Эдуарда возник конфликт из-за 300 тысяч долларов. По некоторым данным, отпрыск взял деньги на сделку, но не вернул. Это привело к тому, что его отец, Иваньков, поссорился с лидером Ореховской ОПГ Сергеем Тимофеевым (Сильвестром). Согласно одной версии, главарь требовал от Иванькова, чтобы сын вернул деньги.
Вскоре после этого, 13 сентября 1994 года, Сильвестр был убит — машину криминального лидера 90-х взорвали. В настоящее время наследники Япончика проживают за пределами России. Геннадий Иваньков живёт в США и работает в сфере недвижимости. Эдуард Иваньков живёт в Австрии, где занимается бизнесом. Мужчины стараются не афишировать свою связь с отцом, не дают интервью и не говорят о нём. О Лидии ничего не известно.
Калина, коронация и пуля в 30 лет: как сложилась судьба того, кого Иваньков называл наследникомВ начале 80-х годов, когда имя Вячеслава уже гремело в криминальных кругах, Иваньков публично назвал приёмным сыном Виктора Никифорова. Его мать, Калина, была близкой подругой вора в законе — яркой, опасной и красивой.
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В узких кругах шептались, что усыновлённый ребёнок на самом деле родной, просто Япончик не хотел афишировать связь с Никифоровой. Юноша боготворил Иванькова, во всём ему подражал и тоже пошёл по криминальной дороге.
Молодой человек создал собственную группировку, занимавшуюся грабежами и рэкетом. Спустя несколько лет отчим сам короновал пасынка в воры в законе, дав кличку Витя Калина — в честь родительницы. Дальнейшая судьба мужчины трагична: Никифоров был застрелен в Москве. На момент гибели ему не исполнилось и 30 лет. Следствие рассматривало версию о криминальном заказе и переделе сфер влияния.
Кто ждал, кто предал, а кто назвалась женой после смерти ИваньковаВ начале 1990-х годов в США у Япончика появилась новая возлюбленная — Фаина Комиссар-Рослина, еврейка из Киева, эмигрировавшая в Америку с родителями ещё в 1974 году. На момент встречи с Вячеславом избраннице было уже 35 лет. Источники, близкие к окружению Иванькова, утверждали, что женщина проявила поразительную преданность: ждала преступника из тюрьмы почти десять лет, встретила после депортации в Россию и поддерживала во всех бытовых вопросах. Хоть детей в их союзе не было, она оставалась рядом вплоть до его гибели в 2009 году. После смерти Япончика Фаина исчезла из публичного поля и сейчас тихо живёт в США. Чтобы легализоваться в США, Япончик за 15 тысяч долларов оформил фиктивный брак с американкой, работавшей аккомпаниатором у Вилли Токарева.
Настоящих отношений у пары не было, так как сердце бандита принадлежало Комиссаровой. Позже та самая гражданка Штатов Ирина дала показания против номинального мужа в суде, за что получила защиту ФБР. Благодаря помощи спецслужб она полностью сменила внешность, документы и место жительства.
О дальнейшей судьбе Ирины ничего не известно. После смерти Япончика в 2009 году на телевидении появилась Николь Кузнецова (Агата Матвеева), назвавшая себя гражданской женой бандита и матерью его сына Георгия, воспитанного охранником Иванькова по прозвищу Мишка Боксёр. Однако официального подтверждения этой истории не появилось. Женщина также рассказывала о своих экстрасенсорных способностях, а позже стала известна как участница «Битвы экстрасенсов».