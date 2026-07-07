Жёны, любовницы и лже-вдова из «Битвы экстрасенсов»: как криминальный авторитет Япончик нарушил воровской закон и что стало с его женщинами

07 июля 2026, 16:15

Николь Кузнецова (Фото: Инстаграм* @nikol.official)

Криминальный авторитет Вячеслав Иваньков, известный всей стране как Япончик, по неписаным правилам воровского мира не имел права жениться. Однако к слабому полу законник был неравнодушен и дважды сознательно нарушил это правило. При этом романы на стороне никогда не прекращались. Как сложилась дальнейшая судьба женщин легендарного вора и его потомков, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Как жена Япончика спасла детей от его судьбы, и куда привели их собственные решения Калина, коронация и пуля в 30 лет: как сложилась судьба того, кого Иваньков называл наследником Кто ждал, кто предал, а кто назвалась женой после смерти Иванькова

Как жена Япончика спасла детей от его судьбы, и куда привели их собственные решения



Вячеслав Иваньков с супругой Фаиной Комиссар (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Калина, коронация и пуля в 30 лет: как сложилась судьба того, кого Иваньков называл наследником

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Кто ждал, кто предал, а кто назвалась женой после смерти Иванькова