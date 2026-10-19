Зудина срочно забеременела, чтобы удержать Табакова: почему Светлана Колпакова скрывает своего любимого и как завела роман с учителем?
Зрители знают её по «Мамочкам», «Шифру» и «Ивановым-Ивановым». А вот о личной жизни Светланы Колпаковой известно куда меньше: актриса почти 20 лет скрывала мужчину, с которым живёт. На все премьеры она приходила одна, в интервью говорила общими словами, а вокруг плелись слухи, которые артистка никогда не подтверждала. Правда открылась только весной 2026 года. Кто этот человек и почему звезда молчала так долго, читайте в материале «Радио 1»
Из ансамбля Локтева — в Щукинское училищеСветлана Колпакова появилась на свет 30 марта 1985 года в Москве. Росла в семье с жёсткой дисциплиной: отец — спортивный тренер, готовивший гимнасток в сборную, мать — экономист. Старшая сестра выбрала медицину и была спокойной, а Света — «ураганом»: активная, озорная, бесстрашная.
Постоянные травмы — то рука, то нога — заставили маму в пять лет отвести дочь на танцы, в Детский ансамбль песни и пляски имени Локтева. Выступать ей довелось уже в младших классах, и с каждым годом танец захватывал девочку всё сильнее — народный, модерн, джаз. В 13 лет она попала в школу-студию при хоре Пятницкого — серьёзный уровень. Колпакова хотела учиться современной хореографии за границей, но родители с экономическим и тренерским складом ума решили: несерьёзно, нестабильно, бесперспективно. Нужно фундаментальное образование.
Мечта о зарубежной карьере растаяла, но желание осталось. Компромиссом стал театральный вуз, где можно было заниматься хореографией, вокалом и актёрским мастерством одновременно. В 2001 году, сразу после школы, 16-летняя Светлана с первой попытки поступила в Щукинское училище на курс Михаила Борисова.
Училась блестяще и позже окончила аспирантуру на кафедре пластической выразительности актёра.
«От жадности»: как Табаков забрал её в МХТСразу после выпуска в 2005 году Колпакову заметил Олег Табаков и позвал в МХТ имени Чехова. По воспоминаниям, он говорил, что забирает её «от жадности»: «Иди ко мне, у меня будет лучше». Так мэтр перехватил начинающую актрису и у Театра имени Маяковского, и у легендарной сцены на Арбате, которые также готовы были её принять. Дорога в кино оказалась долгой и начиналась с малого: около пяти лет Светлане доверяли исключительно эпизоды. Этот период, по её собственным словам, требовал огромного терпения. Всё изменилось в 2013 году, когда Валерий Тодоровский позвал артистку в «Оттепель» на роль Надежды, жены криминалиста Лугового.
Образ вышел настолько живым и точным, что её наконец заметили крупные продюсеры. После этого она стала избирательной — от проходных предложений отказывалась, чтобы не снижать планку. «Мамочки» принесли сумасшедшую популярность: роль многодетной мамы Юли, которая разрывается между детьми, мужем и собственной реализацией.
В «Шифре» она сыграла Владлену Ковалеву — судмедэксперта и верную подругу главных героинь, в «Золотой орде» — властную княгиню Радмилу, в «Последнем богатыре» — молодую Бабу-ягу. Сегодня за плечами Колпаковой более восьмидесяти работ в кино. А в октябре 2023 года её труд был отмечен Благодарностью Президента.
Преподаватель, о котором она молчалаВ начале 2000-х годов Светлана пришла в Щукинское училище — юная, здоровая, харизматичная. Среди её преподавателей был Андрей Щукин, профессор, международный эксперт, работавший даже в Гарварде, заведовавший кафедрой пластической выразительности. Между студенткой и взрослым преподавателем вспыхнули чувства, несмотря на разницу в 23 года. Именно Щукин посоветовал избраннице после диплома пойти в аспирантуру — оттачивать пластику.
Отношения поначалу скрывали: они могли навредить и молодой актрисе, и профессору. На все премьеры и светские выходы Светлана приходила одна. В интервью на вопросы про мужчин говорила общими словами: человек творческий, но не актёр. И всё. А пока она молчала, вокруг плелись слухи. Главный — про Табакова. Многие были уверены, что Олег Павлович не просто так даёт ей главные роли и премии, считали, будто мэтр влюблён в её формы, а Марина Зудина из-за этого срочно забеременела вторым, чтобы удержать мужа. Сама Колпакова на это никак не реагировала. Позже Светлана всё-таки высказалась — но не про роман.
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По её словам, Табаков всегда относился к ней с исключительным уважением, а она бесконечно дорожит их общением: «Олег Павлович всегда с теплотой и нежностью ко мне относился. Я благодарна Богу за эту встречу». Любовной связи с ним актриса никогда не подтверждала.
Сын Андрей, парные тату и молчание до весны 2026 годаКинодива долго ставила карьеру на первое место и с ребёнком не спешила. К 34 годам приоритеты изменились: 8 июня 2019 года она родила долгожданного сына. Мальчика назвала Андреем — в честь любимого мужчины. После рождения первенца пара стала ещё ближе: Светлана набила на плече татуировку в честь мужа, Щукин ответил тем же, теперь у них парные тату. Штампа в паспорте нет до сих пор, но пара от этого не страдает: гражданский муж готовит завтраки и ужины и спокойно терпит её эмоциональные всплески после тяжёлых рабочих смен.
Только весной 2026 года Светлана прервала молчание — дала большое интервью, в котором впервые открыто рассказала о своих отношениях. Сыну Андрею уже семь лет. Растёт разносторонним: футбол, музыка, шахматы. А недавно у него состоялся громкий театральный дебют: вместе с мамой мальчик выходит на сцену в спектакле «20 дней без войны». Колпакова поразилась стойкости ребёнка — после репетиций он засыпал в машине «как убитый», но не пропустил ни одного показа. По словам актрисы, у наследника железный характер.
Впрочем, актриса не уверена, что Андрей пойдёт по её стопам: возможно, малыш согласился играть, чтобы больше времени проводить с мамой.
«Вижу, что сценическое обаяние и темперамент у него есть. А дальше посмотрим. Недавно заявил: «Я хочу заниматься шахматами», — говорила она о сыне в беседе с WomanHit.