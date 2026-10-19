Зудина срочно забеременела, чтобы удержать Табакова: почему Светлана Колпакова скрывает своего любимого и как завела роман с учителем?

19 октября 2026, 14:55

Светлана Колпакова (Фото: Инстаграм* @kolpakovasvetas)

Зрители знают её по «Мамочкам», «Шифру» и «Ивановым-Ивановым». А вот о личной жизни Светланы Колпаковой известно куда меньше: актриса почти 20 лет скрывала мужчину, с которым живёт. На все премьеры она приходила одна, в интервью говорила общими словами, а вокруг плелись слухи, которые артистка никогда не подтверждала. Правда открылась только весной 2026 года. Кто этот человек и почему звезда молчала так долго, читайте в материале «Радио 1»





Содержание Из ансамбля Локтева — в Щукинское училище «От жадности»: как Табаков забрал её в МХТ Преподаватель, о котором она молчала Сын Андрей, парные тату и молчание до весны 2026 года

Из ансамбля Локтева — в Щукинское училище



Светлана Колпакова (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

«От жадности»: как Табаков забрал её в МХТ



Олег Табаков и Светлана Колпакова (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Преподаватель, о котором она молчала



Светлана Колпакова (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Мать сидела за роман с американцем, а она сбежала в США, спилась и потеряла сына: история кинозвезды Виктории Фёдоровой.

Сын Андрей, парные тату и молчание до весны 2026 года



«Вижу, что сценическое обаяние и темперамент у него есть. А дальше посмотрим. Недавно заявил: «Я хочу заниматься шахматами», — говорила она о сыне в беседе с WomanHit.