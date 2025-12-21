Звание «второй Чуриковой», статус «гадкого утёнка» и слухи о свадьбе с Гаркалиным: почему Галина Петрова ушла из «Современника»?
На отечественной сцене она — живое воплощение силы характера, а её личная жизнь окутана сплетнями, сравнениями с легендами и слухами о скандальном уходе из театра. Заслуженная артистка России Галина Петрова 22 декабря отмечает свой 69-й день рождения. О том, каким был путь Петровой от провинциальной «некрасивой» девочки до одной из самых узнаваемых и востребованных актрис страны, читайте в материале «Радио 1».
Биография Галины ПетровойГалина Леонидовна Петрова родилась 22 декабря 1956 года в Тамбове в простой рабочей семье. Её детство было непростым. Когда девочке было три года, её родители развелись, и мать уехала. Этот разрыв стал для неё болезненной травмой:
«Маму убедили, что так лучше для дочки. Она смирилась... А мне внушали, что она плохая, гулящая, бросила своего ребенка», — с горечью вспоминала актриса в интервью «Каравану историй».
Вскоре маму заменила добрая, но сдержанная мачеха, а главной опорой стала бабушка, которая «любила до беспамятства». Однако именно в семье зародился её главный комплекс.
«Родители любили меня, конечно, но говорили, что я некрасивая. От этого я была очень застенчивой, на грани аутизма», — признавалась Петрова.
Когда она заявила о желании стать актрисой, реакция была предсказуемой: «Ну какая из тебя артистка, ты же страшненькая?!». Несмотря на это, упрямая тамбовчанка после школы отправилась покорять Москву. Первая попытка поступить в театральный провалилась с треском. Стремясь произвести впечатление, она надела вызывающее красное платье в горох и золотые туфли, чем лишь напугала приёмную комиссию.
Пришлось вернуться в Тамбов и год проработать костюмером в местном драматическом театре. Но вторая попытка увенчалась успехом: её талант разглядел сам Андрей Попов и взял на свой курс в ГИТИС. В 1979 году, сразу после окончания института, Петрову, к её собственному удивлению, приняли в легендарный «Современник».
Личная жизнь: один мужчина на всю жизнь и навязчивые слухиВ отличие от бурной творческой биографии, личная жизнь Галины Петровой удивительно стабильна. Со своим будущим мужем, режиссёром и сценаристом Олегом Осиповым, она познакомилась ещё в тамбовской театральной студии.
«Мечтала стать актрисой и встретить прекрасного принца. И тут он появился. Просто вошел в дверь. Не обратить на него внимания было невозможно. Но у меня практически не было никаких шансов, пока Олег не увидел меня на сцене.», — с улыбкой вспоминала актриса в интервью «АиФ».
Их роман развивался не сразу, были расставания и испытания, в том числе двухлетняя армейская служба Олега. Поженились они в 1980 году, и этот брак длится уже более 45 лет.
В семье родились двое детей. Дочь Наталья пошла по стопам родителей в мир кино, но стала не актрисой, а кинокритиком и занимается дистрибуцией иностранных фильмов. Сын Роман также связал свою жизнь с медиа. Петрова называет себя «мозговым и нравственным центром» семьи и считает секретом долгих отношений личное пространство:
«Надо каждому оставлять своё личное пространство... всегда оставлять человеку право самому решать свои проблемы».
Единственным пятном на этой идиллической картине стали навязчивые слухи о романе с коллегой по сериалу «Между нами, девочками» Валерием Гаркалиным. Слухи об их якобы свадьбе распространились так широко, что актрисе пришлось публично давать опровержения.
«Меня порой спрашивали: «А когда вы успели пожениться?» Я не знаю, почему люди сделали такой вывод. Ну поженили и поженили!» — отмахивалась она, называя их отношения исключительно дружескими.
Статус «гадкого утёнка», уход из «Современника» и тень ЧуриковойНесмотря на внешнее благополучие, карьера Петровой сопровождалась несколькими громкими скандалами и болезненными темами. Одной из таких тем является бессменный статус «гадкого утёнка». История о том, как некрасивая девочка из провинции добилась успеха, стала её визитной карточкой, но и своеобразной клеткой. Медиа бесконечно тиражировали эту историю, превратив личную драму в часть её публичного имиджа. Сама актриса не раз говорила, что комплексы из детства преследовали её долгие годы и мешали на пробах.
В 2010 году поклонники актрисы были шокированы ее уходом из основной труппы театра «Современник». После более чем 30 лет службы Петрова перешла на положение приглашённой актрисы. В интервью она объясняла это решение отсутствием перспектив роста. Однако в театральных кругах этот шаг многие восприняли как неблагодарность и предательство по отношению к альма-матер, давшей ей путёвку в жизнь. Сама же Петрова нисколько не жалела о решении.
«Я не люблю врать и обманывать. Если у тебя по уставу театра был свободный день, то я не могла ничего назначить. Приходилось отказываться от съемок и антреприз. Я поняла, что в этом есть какое-то противоречие. Даже была готова, что ко мне не обратятся больше из театра никогда. Но меня оставили на трех ролях. Мы стали общаться с руководством цивилизованно. Сейчас у меня разовый договор. Когда могу — выступаю, когда не могу — отказываю», — делилась актриса в программе «Судьба человека».
Еще один запоминающийся поворот в творческой жизни Петровой связан с фильмом «Дежа вю» (1989). Режиссёр Юлиуш Махульский изначально хотел видеть на роль советской комсомолки Аглаи именно Инну Чурикову. Когда та отказалась, ассистент вспомнил о внешне похожей актрисе из «Современника». Махульский, увидев Петрову, утвердил её без проб. Для актрисы это был и триумф, и вызов:
«Честно сказать, я испугалась: международный проект, знаменитые актеры... И комсомолку эту с папироской в зубах с испугу придумала».
Этот случай навсегда приклеил к ней неофициальное, а для некоторых и обидное, звание «второй Чуриковой».
Как сейчас живет Галина ПетроваСегодня Галина Петрова живёт в Москве и, несмотря на возраст, продолжает активную творческую жизнь. После ухода из штата «Современника» она сосредоточилась на работе в антрепризах и съёмках в кино, которые принесли ей настоящую всенародную популярность. Её фильмография насчитывает более 160 работ.
В 2023 году она блестяще сыграла одну из главных ролей в драме «Тайная жизнь Маргариты», в 2024 на экраны вышли ленты «Женщина с котом и детективом», «Про мою маму и про меня» и «Оперативная память». В начале 2025 года вышел новый сезон популярного сериала «Патриот» с её участием. Также в работе находятся фильмы «Мой папа — мэр» и «Трёшка».
Однако здоровье артистки иногда даёт сбои. В марте 2024 года она пропустила гастроли в Челябинске из-за болезни, и её роль пришлось играть другой актрисе. Этот инцидент вызвал волну тревожных слухов среди поклонников, но сама Петрова не стала распространяться о случившемся и позже продолжила работу.