21 декабря 2025, 17:14

Галина Петрова (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

На отечественной сцене она — живое воплощение силы характера, а её личная жизнь окутана сплетнями, сравнениями с легендами и слухами о скандальном уходе из театра. Заслуженная артистка России Галина Петрова 22 декабря отмечает свой 69-й день рождения. О том, каким был путь Петровой от провинциальной «некрасивой» девочки до одной из самых узнаваемых и востребованных актрис страны, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Галины Петровой Личная жизнь: один мужчина на всю жизнь и навязчивые слухи Статус «гадкого утёнка», уход из «Современника» и тень Чуриковой Как сейчас живет Галина Петрова



Биография Галины Петровой

«Маму убедили, что так лучше для дочки. Она смирилась... А мне внушали, что она плохая, гулящая, бросила своего ребенка», — с горечью вспоминала актриса в интервью «Каравану историй».

«Родители любили меня, конечно, но говорили, что я некрасивая. От этого я была очень застенчивой, на грани аутизма», — признавалась Петрова.

Галина Петрова (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

Личная жизнь: один мужчина на всю жизнь и навязчивые слухи

Галина Петрова, Олег Осипов с детьми Натальей и Романом (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

«Мечтала стать актрисой и встретить прекрасного принца. И тут он появился. Просто вошел в дверь. Не обратить на него внимания было невозможно. Но у меня практически не было никаких шансов, пока Олег не увидел меня на сцене.», — с улыбкой вспоминала актриса в интервью «АиФ».

«Надо каждому оставлять своё личное пространство... всегда оставлять человеку право самому решать свои проблемы».

«Меня порой спрашивали: «А когда вы успели пожениться?» Я не знаю, почему люди сделали такой вывод. Ну поженили и поженили!» — отмахивалась она, называя их отношения исключительно дружескими.

Статус «гадкого утёнка», уход из «Современника» и тень Чуриковой

Галина Петрова (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

«Я не люблю врать и обманывать. Если у тебя по уставу театра был свободный день, то я не могла ничего назначить. Приходилось отказываться от съемок и антреприз. Я поняла, что в этом есть какое-то противоречие. Даже была готова, что ко мне не обратятся больше из театра никогда. Но меня оставили на трех ролях. Мы стали общаться с руководством цивилизованно. Сейчас у меня разовый договор. Когда могу — выступаю, когда не могу — отказываю», — делилась актриса в программе «Судьба человека».

«Честно сказать, я испугалась: международный проект, знаменитые актеры... И комсомолку эту с папироской в зубах с испугу придумала».

Как сейчас живет Галина Петрова