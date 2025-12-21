«Они гордятся»: Мария Погребняк выступила против «публичной порки» экс-супруга
Мария Погребняк заявила об отказе от публичной критики бывшего мужа ради детей
Модель и блогер Мария Погребняк высказалась в своём Telegram-канале о бывшем муже, футболисте Павле Погребняке. Она заявила, что не хочет его оскорблять.
Погребняк объяснила, что ради общих детей она не станет публично представлять себя идеальной, а экс-супруга — плохим человеком. Она выступила против практики «публичной порки» бывших партнёров.
«Конечно, есть обиды и претензии — как и у любой женщины после развода. Но это мои чувства, и я не собираюсь трясти бельём. Особенно из-за сыновей. Они любят папу, гордятся им — и я никогда не разрушу эту веру», — отметила блогер.Мария и Павел Погребняк развелись в 2023 году. У них трое общих сыновей. 1 сентября 2024 года модель официально оформила брак с бизнесменом Игорем Головинским. Через четыре дня у пары родился сын, которого назвали Владимиром.
Ранее Мария Погребняк поддержала Джигана в разводе с Самойловой.