Чужие дети, пластические операции и связь с Пугачёвой: куда пропал финалист «Фабрики звезд» Михаил Гребенщиков?
Финалист проекта «Фабрика звезд», российский музыкальный исполнитель, радио- и телеведущий Михаил Гребенщиков 10 марта отметит свой день рождения. Ему исполнится 50 лет. О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».
Биография певца
Михаил Гребенщиков появился на свет 10 марта 1976 года в городе Воронеж. С ранних лет мальчик любил музыку и уже с десятилетнего возраста начал осваивать игру на гитаре.
После школы Михаил подал документы в строительный техникум и успешно его закончил, освоив специальность «монтажник». Параллельно учебе будущая звезда сцены работал диджеем и даже имел свою «Creazy of dance». Коллектив выступал на разогреве у «Сектора Газа», Богдана Титомира и группы «Мальчишник». Сразу же после получения диплома в 1994 году юный музыкант отправился в армию, где проходил службу в пограничных войсках.
Юлия Началова и Михаил Гребенщиков (Фото: Instagram*@mikhail_grebenshchikov)
По завершении двухлетней службы он попробовал себя в радиовещании, став ведущим программы «Танцплощадка» на воронежском «Русском радио». Эта программа быстро завоевала популярность и просуществовала более пяти лет.
В 2001 году Михаил решил сменить направление и стал арт-директором известного клуба в Воронеже. Несмотря на предложение владельца увеличить зарплату, он выбрал путь к музыкальной карьере и принял участие в проекте «Фабрика Звезд». Продюсер Игорь Матвиенко был впечатлён харизмой Гребенщикова, несмотря на его не самые сильные вокальные данные. Михаил стал ярким участником шоу, каждое его выступление было настоящим спектаклем, что привлекло внимание зрителей.
В результате Гребенщиков занял третье место в проекте, а его песни, такие как «Танцы-обниманцы» и «Булки», принесли ему широкую известность и любовь публики.
Михаил Гребенщиков стал заметной фигурой на российском телевидении с 2004 года. Он работал видеодиджеем на канале MTV и вел множество телепередач и концертов, а также активно участвовал в радиовещании. В пятом сезоне реалити-шоу «Последний герой» он проявил свои качества, а также регулярно появлялся в качестве гостя или эксперта в таких проектах, как «Гид по стилю», «Большая стирка» и «Армейский магазин», после чего исчез из поля зрения поклонников.
Личная жизнь
Михаил Гребенщиков со своими племянницами (Фото: Instagram*@mikhail_grebenshchikov)
Про Гребенщикова часто проскакивают слухи о браке с девушкой по имени Юлия и о наличии у артиста двух детей. Однако сам артист опровергает эти утверждения, говоря, что никогда не состоял в официальных отношениях. У него нет детей, но он надеется найти свою единственную и построить с ней семью.
«Мне нравится, когда думают, что они мои дочки. Я на них делаю хайп, потому что знаю, что они у меня красивые, светлые. И когда я с ними фотографируюсь, какая-нибудь женщина в Уссурийске сидит такая, думает о том, какой Миша хороший, и ставит мне лайк. Мол, с детьми, такой правильный», — высказывался о племянницах артист, которого цитирует издание starhit.ru.
В прошлом у Михаила было несколько романтических отношений, в том числе с девушкой по имени Екатерина, которая стала героиней его клипа на песню «Булки». Несмотря на то, что их отношения были яркими и страстными, он так и не сделал избраннице официального предложения, и пара рассталась.
Пластические операции
В 2016-м музыкант принял участие в программе «На десять лет моложе», где ему изменили форму носа, сделав ринопластику. С помощью блефаропластики убрали нависшее веко, сделали подтяжку лица, приподняли брови.
«Я хочу вместе с лицом изменить и внутреннее состояние. Понимаю, что уже не тот Миша Гребенщиков — свежий и бодрый, а отекший дядя. Может быть, буду посвежее, и можно будет девчонкам по ушам ездить...» — говорил на шоу певец.Стоит отметить, что изменения во внешности артиста оценили не все, часть поклонников посчитала, что пластика стерла яркость и индивидуальность певца.
Куда пропал певец и чем занимается сейчас?
Михаил Гребенщиков (Фото: Instagram*@mikhail_grebenshchikov)
Артист не бросил заниматься творчеством, просто нашел для себя иную нишу в шоу-бизнесе. В 2007 году он основал продюсерский центр, основная деятельность которого заключается в поддержке начинающих и перспективных исполнителей. В дальнейшем Михаил начал работать с Аллой Пугачёвой, занимаясь с детьми в её школе творческого развития. Важным этапом в жизни Гребенщикова стала деятельность в Министерстве культуры Российской Федерации, где он отвечал за проведение масштабных фестивалей по всей стране.
В течение длительного периода времени музыкант не выпускал новых альбомов. Однако в 2021 году он представил своим поклонникам сразу две новые работы: «Заливаю глаза» и «Про любовь». Обе пластинки были встречены с большим энтузиазмом, что побудило музыканта продолжить свою творческую деятельность в этом направлении.
В марте 2024 года артист представил публике свой седьмой студийный альбом под названием «Песни года». Видео на новые треки были опубликованы на официальном YouTube-канале исполнителя.