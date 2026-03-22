Кошмар длиною в пять лет: как Дарья Егорова выжила рядом с душевнобольным красавцем и почему оказывается сниматься в интимных сценах?
Актрисе, знакомой зрителям по ролям в сериалах «Формула счастья» и «Пока станица спит», Дарье Егоровой 23 марта исполняется 36 лет. Эта хрупкая москвичка прошла непростой путь от дебюта в эпизодах до статуса востребованной звезды мелодрам. Однако её карьера, как и личная жизнь, оказалась соткана не только из творческих триумфов, но и из разрушительных отношений, закулисных драм и болезненного опыта жизни с человеком, чей разум стремительно угасал. Подробности — в материале «Радио 1».
Начало творческого пути
Дарья Егорова родилась весной 1990 года в обычной московской семье. С детства девочка отличалась богатой фантазией и активно участвовала в самодеятельности. Дарья нередко устраивала для родных домашние спектакли, сценарии для которых она сочиняла сама, и выступала в них вместе с младшей сестрой.
Учёба в школе давалась Егоровой с трудом, но родители не упрекали её за плохие оценки. Напротив, они предложили ей перевестись в школу, где есть экспериментальный театральный класс. Там юная актриса и решила связать свою жизнь с актерским ремеслом. После окончания школы девушка с легкостью поступила в училище имени Бориса Щукина и в 2011 году получила диплом актрисы.
Робота в большом кино
Съемки в кино Дарья Егорова начала с многосерийных картин. Дебют актрисы в кино случился в сериале «Закон и порядок», который вышел в 2006 году. После были эпизодические роли в сериалах «Универ», «Поздняя любовь», «Склифосовский».
В 2012 году Егорова исполнила главную роль Татьяны Ветровой в ленте «Формула счастья». И лишь через год после премьеры сериала «Анютино счастье», в котором Дарья предстала в образе Ани Полежаевой, она наконец-то обрела настоящий, оглушительный успех.
Сегодня фильмография актрисы насчитывает более 35 работ. Ей одинаково хорошо удавались и драматические образы в исторической саге «Пока станица спит», где она скакала на лошадях и рисковала жизнью, и трогательные героини в мелодрамах вроде «Счастья из осколков».
«Не раз приходилось слышать от коллег: «Фу, сериалы — низкий жанр, надо себя не уважать, чтобы в «мыле» сниматься». А я считаю: важно не то, где ты снимаешься, а насколько талантливо, профессионально ты это делаешь», — философски замечала артистка в интервью kp.ru.
Личная жизнь
Если карьера Егоровой складывалась как восходящая линия, то личная жизнь больше напоминала американские горки с обрывом в пропасть. Первой и самой трагической любовью актрисы стал её сокурсник — голубоглазый красавец Василий Степанов, прославившийся после фильма Фёдора Бондарчука «Обитаемый остров». Их роман завязался на втором курсе и быстро перерос в серьёзные отношения: пара съехалась и несколько лет жила вместе.
Однако триумф Степанова оказался для него непосильной ношей. Свалившаяся слава, а затем последовавшее затишье стали катализатором тяжелого психического заболевания. Для Дарьи эти годы превратились в кошмар наяву. Ей пришлось взять на себя роль сиделки при собственном возлюбленном, который стремительно терял связь с реальностью. Актриса не скрывала жутких подробностей той жизни.
«Однажды проснулась от шума. Степанов яростно колотил кулаком по двери, как будто расправлялся с заклятым врагом, лицо было злым. Такое случалось нередко, он посреди ночи вскакивал с постели, ничего не видя вокруг, носился по квартире, резко останавливался и начинал крушить двери», — делилась Егорова с журналистами.
Она пыталась вытянуть его, тащила на себе быт и карьеру, но финал был предрешен.
«Я весила тогда 45 килограммов, исхудала, потому что не могла ни куска проглотить. Жила только проблемами Васи, не снималась, не ходила на кастинги. Мне было плевать на всё, главным в жизни был он, его состояние», — цитирует слова Егоровой издание «Телеканал 78».
В 2020 году Степанову официально поставили диагноз «шизофрения» . Даже после разрыва Егорова долго не могла прийти в себя, признаваясь:
«Я Васе очень благодарна, хотя раньше столько рыдала… Он научил меня быть сильной. Я лет на пять с ним повзрослела»
Новая жизнь и табу на интимПосле разрыва со Степановым актриса пыталась построить счастье с актёром Дмитрием Смирновым, дело даже шло к помолвке, но и эти отношения распались. Тогда Егорова дала себе зарок: больше никаких романов с коллегами по цеху. Сейчас её сердце занято мужчиной по имени Виктор, который далёк от мира кино — он графический дизайнер и организатор мероприятий. Впрочем, сама артистка предпочитает не афишировать отношения, хотя признаётся, что наконец-то обрела опору.
Сегодгя единственным принципиальным табу Егоровой стали откровенные сцены. И это не просто каприз, а жесткая позиция, продиктованная воспитанием. Актриса боится переступить черту, за которой последует стыд перед семьей.
«Когда я представила, что показываю в кадре обнаженное тело, да еще и занимаюсь сексом, поняла, что меня выгонят из семьи, от меня отрекутся, папе будет стыдно», — честно признавалась знаменитость.