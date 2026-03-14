Скандал с эскортом, съёмки обнажённой и заявление в полицию: почему звезда «Бывших» Любовь Аксёнова не спешит становиться мамой?
Любовь Аксёнова — актриса, которая может воплотить на экране любой образ. Её актёрский талант и красота помогли многим фильмам стать любимыми среди зрителей. 15 марта артистке исполняется 36 лет. О личной жизни и творческом пути звезды сериала «Бывшие» читайте в материале «Радио 1».
Детство звезды
Любовь Аксёнова (Новикова) появилась на свет 15 марта 1990 года в городе Москве. Её родители не имели отношения к творческой сфере: мама работала в аптеке, а отец был армейским офицером. Люба росла вместе со старшим братом и много принимала от него.
Будущая актриса с раннего детства проявляла творческие способности, играла в школьных постановках, занималась вокалом и танцами. При этом примерной девочкой назвать ее было сложно, она много гуляла, рано начала курить и прогуливать школу. Помимо этого, Аксёнова проявляла интерес к экстремальным видам спорта — каталась на горных лыжах, сноублейде и гоняла на мопеде.
В старших классах с актрисой произошёл несчастный случай на мопеде, из-за чего она получила травму ноги и вынуждена была долго восстанавливаться, пропуская занятия в школе. Получать аттестат о среднем образовании Аксеновой пришлось экстерном, так она окончила школу на год раньше своих одноклассников.
Девушка была уверена в своём желании связать свою жизнь с искусством. Поначалу она задумывалась о карьере певицы, но в последний момент передумала и подала документы в ГИТИС.
И актриса, и певица
На третьем курсе института Люба попробовала себя в роли певицы. Она встретила Сергея Галояна, который когда-то был продюсером группы «Тату». Вместе с ним Люба и её подруги создали группу ID. Они выступали в необычных костюмах японских школьниц и пели смелые песни. Эта деятельность сильно отвлекала от учебы в театральном, поэтому коллектив просуществовал недолго, и Аксенова снова бросила все силы на учебу в ГИТИСе.
Первые роли и большая популярность
Актриса дебютировала в кино еще будучи студенткой в 2009 году с эпизодическими ролями в сериалах «Детективы» и «След». Первый успех в кино случился в 2011 году после премьеры сериала «Закрытая школа». В этом захватывающем сериале она предстала в образе ученицы Кристины Панфиловой.
В киноальманахе «Рассказы», где Аксенова впервые обнажилась в кадре.
«Когда-то давно в институте я говорила: «Что?! Эротика? Показать грудь? Ни за что!». А потом через два года я снялась в киноальманахе «Рассказы» и, не задумываясь, разделась в кадре, потому что того требовала роль. Мне нравился мой персонаж, я доверяла режиссеру, а это была моя внутренняя задача. В общем, когда доходишь до дела, думаешь уже о других вещах», — делилась Аксенова с изданием Woman.ru.
Спустя много лет Любовь Аксёнова сыграет роль порноактрисы в фильм Михаила Сегала «Глубже». Чтобы войти в образ, девушка изучила эротические видеоматериалы и документальные фильмы о «древнейшей» профессии.
«Я поняла, насколько порно — это непростой труд, тяжелая физическая работа. Звезд в русском сегменте немного, все работают в сложных условиях», — цитировало слова акртисы издание «Лента.ру».
В фильмографии Любови Аксёновой к настоящему времени насчитывается более 80 работ, в число которых входят картины «Рассказы», «Любит — не любит», «Обнимая небо», «Бывшие», «Гуляй, Вася!», «Мажор-2», «Настя, соберись!», «Почка» и «Нюрнбергская история».
Личная жизнь
Павел и Любовь Аксёновы (Фото: Instagram*@im_lyubovaksenova)
В 2010 году актриса вышла замуж за Павла Аксёнова, который был не только продюсером, но и режиссёром. После свадьбы Любовь Новикова взяла фамилию мужа. Пара познакомилась на премьере короткометражного фильма «Любовник» и буквально через несколько месяцев стали мужем и женой. Повторная свадьба супругов состоялась в 2020 году. Они устроили пышную свадьбу в Индии, пригласив только самых близких людей.
Супруг актрисы предпочитает вести уединённый образ жизни и редко сопровождает её на светских мероприятиях. Павел с пониманием относится к профессиональной деятельности жены. Как говорит сама актриса, супруг заботлив, неревнив и всегда готов поддержать её во время работы над сложными проектами. В их союзе пока нет детей, Любовь продолжает активно работать и не спешит пока становиться матерью.
Скандал на миллионСамая громкая и скандальная история, в которую оказалась втянута актриса, случилась в 2019 году, когда её имя попало в криминальные сводки. Столичный бизнесмен из Ногинска по имени Николай решил шикануть и заказать через эскорт-агентство ужин со звездой. Менеджер агентства пообещал привезти Аксёнову на встречу за баснословную сумму — 1 миллион рублей.
Бизнесмен перевёл деньги, однако в назначенный час в ресторане актриса так и не появилась, а телефон посредника замолчал навсегда. Разъярённый Николай написал заявление в полицию. Когда представители закона вышли на Любовь, разразился скандал. Ситуацию прояснил муж актрисы Павел Аксёнов, который был в ярости от случившегося.
«Люба никогда не эскортила, не эскортит и эскортить не будет. Тем более за миллион», — заявил он прессе, отрезав все пути для домыслов.
Самой Аксёновой пришлось оправдываться, что она понятия не имела ни о каком аукционе и уж тем более не собиралась продавать свои ужины.
Смена имиджа
Любовь Аксёнова впервые появилась перед зрителями в новом образе на премьере анимационного фильма «Щелкунчик и волшебная флейта» в ГУМе. Журналисты и коллеги с трудом узнали актрису, так как она сменила привычный образ: вместо русых волос средней длины у неё была стрижка «пикси» с платиновым цветом.
В эфире программы «Поехали» на радиостанции «Авторадио» Аксёнова поделилась с публикой мотивами своего решения.
«На самом деле я дождалась, я дожала, додавила! Я очень долго хотела постричься. Хотела сделать именно короткую стрижку. Еще хотела рискнуть и стать настоящей блондинкой с белыми волосами. Я предлагала сделать это для проектов, но часто слышала: «Ну, наверное, не надо, вдруг не пойдет…». Когда я освободилась от всех проектов, всё доделала, то поехала к другу и сказала: «Давай сделаем, погнали!» — рассказала артистка.
Поклонники разделились во мнениях. Некоторые считают, что актриса совершила большую ошибку, сделав новую стрижку, которая сделала её похожей на мальчика. Однако большинство всё же оценили преображение звезды экрана. В интернете пишут, что в новом образе Аксёнова стала выглядеть свежее и эффектнее.
Стоит отметить, что Аксёнова, как настоящий профессионал, не боится менять свою внешность ради проектов. Например, в 2019 году она покрасила волосы в красный цвет для роли в супергеройском фильме «Майор Гром: Чумной доктор» режиссёра Олега Трофима. А после проекта Аксёнова еще долгое время наслаждалась ярким цветом волос.