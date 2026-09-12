Заложенная братом квартира, семь похорон за полгода и всенародная известность после 50 лет: как Роза Хайруллина пережила ад и нашла себя?
Российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Роза Хайруллина многим известна по сериалам «Ольга» и «Содержанки». Артистка с легкостью играет как комедийные, так и глубокие трагические роли. Судьбу актрисы нельзя назвать легкой, но, несмотря ни на что, она выстояла и многого добилась. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Биография Розы ХайруллинойРоза Вакильевна Хайруллина родилась 12 сентября 1961 года в Норильске в семье ссыльных татар. Её предки были из бывших руководителей колхозов, которые в 1930-е годы были признаны виновными в хищении государственного имущества и отправлены в ссылку на север. Родители жили очень бедно и много работали. Малышку Розу на пять дней отправляли в круглосуточный детский сад, чтобы она могла находиться в более благоприятных условиях.
В семилетнем возрасте родители перевезли Розу в Зеленодольск, расположенный в Татарстане. Там она начала обучение в школе. Уже в 3 классе Роза начала посещать драматический кружок и навсегда решила стать актрисой.
Родители были против выбора дочери, но Хайруллина всё равно поступила в Казанское театральное училище. Уже со второго курса она начала играть на сцене Национального театра имени Камала.
В 1981 году, получив диплом, Хайруллина стала частью труппы Казанского театра юного зрителя, где работала до 1996 года. Эти годы Хайруллина считала одними из самых прекрасных в своей жизни. В то время у неё была своя квартира, близкие люди, друзья. В середине 90-х годов привычный мир артистки внезапно изменился.
«Лишилась всего в один миг: брат был наркоманом, заложил квартиру, потом умер — жилье ушло за долги. В течение полугода у меня умерла вся семья, семь человек. Отец, мать и все остальные. Жизнь поделилась на "до" и "после", я осталась в "до"», — цитирует слова актрисы издание Starhit.ru.После утраты близких Хайруллина начала злоупотреблять алкоголем, иначе она не могла преодолеть отчаяние. Однако любимая работа и вера в Бога помогли ей вернуться к нормальной жизни.
На пути к всеобщей известностиРоза Хайруллина (Фото: скриншот т/с «Ольга»)
После трагедии Роза Вакильевна недолгое время играла в Челябинском ТЮЗе. А в 1997 году она получила предложение присоединиться к труппе Самарского театра «СамАрт», где вскоре стала его артисткой. Там талантливую актрису увидел режиссер Константин Богомолов и пригласил для работы в Москву.
Так актриса в 2009 году оказалась в составе труппы Московского театра-студии под руководством Олега Табакова. В том же году состоялся дебют Хайруллиной в кино. Первой экранной ролью стала татарка-нищенка в картине Андрея Эшпая «Иван Грозный». На тот момент Розе Вакильевне было уже 48 лет, и это не помешало ей блистательно войти в экранный метр.
В 2010 году она уже играла главную роль в телесериале «Пятая группа крови», а в 2011 году снялась в исторической драме «Орда», где исполнила роль ханши Тайдулы. Её работа была высоко оценена, и Роза Вакильевна получила премию «Ника».
Ещё одна престижная награда была получена актрисой за роль тёщи в комедийном фильме «Норвег». После этого её стали чаще приглашать в кино и появились роли в сериалах «Ольга», «Кислота», «Содержанки».
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Скандал с «Табакеркой»В августе 2020 года в Московском театре Олега Табакова разразился скандал по поводу увольнения Розы Хайруллиной. Поползли слухи о том, что Владимир Машков, занявший пост художественного руководителя театра после Олега Табакова, произвёл кардинальные изменения в труппе, уволив актёров, которые работали на сцене на протяжении длительного времени.
«Не вижу в своем пребывании на сцене смысла. Никто меня не выгонял. Я сама решила уйти», — утверждала ХайруллинаВ мире свирепствовала эпидемия, и Роза Вакильевна была отнесена к категории «звёзд по приглашению». Это вызвало у многих людей недоумение и даже возмущение. Некоторые зрители ходили в «Табакерку» только ради игры актрисы.
Личная жизньСейчас актрисе исполнилось 65 лет. Она не замужем, детей нет. О бывшем муже она говорит скупо: брак был, но семья не сложилась. Свою жизнь она предпочитает скрывать от широкой публики.
«Думаю, что настоящий актёр всегда одинок. И нужно уметь не страшиться этого одиночества: этим ты сохраняешь себя», — цитирует слова актрисы издание 78.ru.
Актриса сейчасРоза Хайруллина (Фото: скриншот т/с «Клипмейкеры»)
Несмотря на то, что Роза Хайруллина в позднем возрасте начала сниматься в кино, ее фильмография на сегодняшний день насчитывает уже более 90 работ. В 2025 году Хайруллина снялась в картинах «Волшебный участок-2», «Простоквашино», «Равиоли Оли», «Сергий против нечисти. Зов предков» и «Судьба барабанщика». В настоящее время Роза Хайруллина работает над проектами «Почти настоящий детектив», «Боткин», «Жора в огне», «Неземная», «Нефть», «Петроградка» и «Потерянный из отряда».
Артистка убеждена, что всё происходит в своё время. Успех пришёл к ней, когда она прожила жизнь и была готова к нему. Сегодня ей совсем не страшно покинуть большой город и играть в маленьком провинциальном театре. Главное, чтобы была работа. Кроме того, у неё есть мечта — поработать на Русском Севере.