12 сентября 2026, 13:00

Роза Хайруллина (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Роза Хайруллина многим известна по сериалам «Ольга» и «Содержанки». Артистка с легкостью играет как комедийные, так и глубокие трагические роли. Судьбу актрисы нельзя назвать легкой, но, несмотря ни на что, она выстояла и многого добилась. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Розы Хайруллиной На пути к всеобщей известности Скандал с «Табакеркой» Личная жизнь Актриса сейчас



Биография Розы Хайруллиной

«Лишилась всего в один миг: брат был наркоманом, заложил квартиру, потом умер — жилье ушло за долги. В течение полугода у меня умерла вся семья, семь человек. Отец, мать и все остальные. Жизнь поделилась на "до" и "после", я осталась в "до"», — цитирует слова актрисы издание Starhit.ru.

На пути к всеобщей известности

Роза Хайруллина (Фото: скриншот т/с «Ольга»)

Певица Милана Стар показала подарок от мамы за 42 млн рублей

Скандал с «Табакеркой»

Роза Хайруллина (Фото: скриншот к/ф «Орда»)

«Не вижу в своем пребывании на сцене смысла. Никто меня не выгонял. Я сама решила уйти», — утверждала Хайруллина

Личная жизнь

«Думаю, что настоящий актёр всегда одинок. И нужно уметь не страшиться этого одиночества: этим ты сохраняешь себя», — цитирует слова актрисы издание 78.ru.

Актриса сейчас

Роза Хайруллина (Фото: скриншот т/с «Клипмейкеры»)