Алина Ланина (Фото: Telegram@laninaalina)

Актрисе, покорившей зрителей своими работами в сериалах «СашаТаня», «Формула преступления» и громком блокбастере «Защитники», Алине Ланиной 3 марта исполняется 37 лет. За плечами этой хрупкой женщины — более полусотни ролей в кино, путь от студентки театрального института до звезды федеральных каналов и статус одной из самых красивых актрис российского кино. О том, что известно о личной жизни артистки и о ее новых творческих начинаниях, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография актрисы Личная жизнь Почему поменяла фамилию? Актриса сейчас



Биография актрисы

Алина Ланина (Фото: Telegram@laninaalina)

Личная жизнь

Алина Ланина со своими детьми (Фото: Telegram@laninaalina)

«Отец моих детей — лучший друг. Неожиданность для меня и по сей день. Ах, было столько вариантов. За 12 лет мы сотни раз расставались "окончательно и бесповоротно", самое долгое — на один день. Видимо, наши малыши, тогда еще будущие, возвращали друг к другу вновь и вновь. Иначе объяснить успех нашего союза я не могу», — делилась Ланина в личном блоге.

«Я никогда не была официально замужем. Даже за Сильвестром. Отец у детей один, он не женат, и он лучший папа на земле. Я замуж не хочу», — писала в соцсетях актриса, раз и навсегда расставляя точки над i в этом вопросе.

«Когда совсем всё плохо и я начинаю придираться к нему, а он ко мне, то он идет пожить в свою квартиру. Нужно увеличить расстояние между друг другом, чтобы успокоить нервы», — философски объясняла Ланина эту нестандартную практику в интервью Светлане Баласанян.

Почему поменяла фамилию?

Алина Ланина (Фото: Telegram@laninaalina)

«До 25 лет была Алиной Кизияровой, а потом взяла творческий псевдоним — документы не меняла. Вы спросите почему? Ну во-первых, мою фамилию постоянно коверкали и неправильно писали в титрах, самый невинный вариант — Кизлярова. А во-вторых, я никогда за нее не держалась, потому что она "чужая"» и папе досталась от отчима, — цитирует слова актрисы издание 7days.ru.

Актриса сейчас

Алина Ланина (Фото: Telegram@laninaalina)

