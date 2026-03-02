Дом за свой счет, тайный отец детей и 12 лет отношений без росписи: секреты личной жизни звезды сериала «СашаТаня» Алины Ланиной
Актрисе, покорившей зрителей своими работами в сериалах «СашаТаня», «Формула преступления» и громком блокбастере «Защитники», Алине Ланиной 3 марта исполняется 37 лет. За плечами этой хрупкой женщины — более полусотни ролей в кино, путь от студентки театрального института до звезды федеральных каналов и статус одной из самых красивых актрис российского кино. О том, что известно о личной жизни артистки и о ее новых творческих начинаниях, читайте в материале «Радио 1».
Биография актрисы
Алина Ланина (Фото: Telegram@laninaalina)
Алина Ланина родилась 3 марта 1989 года в городе Екатеринбург. Мама Алины по специальности журналист, а папа — обычный работник завода, увлекающийся живописью. Родители будущей звезды сериалов не смогли сохранить семью, и вскоре папу заменил отчим.
В семье Кизияровой (настоящая фамилия) появились новые члены: братья Ваня и Михаил, а также сестра Катя. В большой семье Алина рано начала проявлять творческие способности, маленькие концерты были обычным семейным делом. В старших классах красавицу Кизиярову заметили в модельном агентстве. В результате Алина получила несколько привлекательных предложений о сотрудничестве. Она посетила такие страны, как Италия, Чили, Франция и Аргентина, но оставаться в индустрии моды не входило в планы будущей актрисы.
Окончив школу, она подала документы в Екатеринбургский театральный институт, который успешно закончила в 2010 году по специальности «актриса драматического театра и кино». Параллельно учебе девушка снималась в кино. В 2006 году она впервые появилась на экране в одном из эпизодов сериала «Детективы». А через два года она исполнила роль Светы, бывшей супруги бизнесмена Столярова, в многосерийной мелодраме «Обручальное кольцо».
Именно во время работы над этим проектом Алину заметил специалист по подбору актёров для сериала «Институт благородных девиц». Он предложил ей пройти пробы для участия в многосерийной исторической драме «Тайны института благородных девиц». После этой роли Алину стали активно приглашать в другие проекты. Актриса снималась в фильмах «Любовь и прочие нелепости», «Детективы», «След», «Склифосовский-2», «Братаны-3», «ЧС» и «Папины дочки», а также сыграла роль Евы в популярном сериале «СашаТаня».
Личная жизньАлина Ланина со своими детьми (Фото: Telegram@laninaalina)
В сериале «СашаТаня» Алина Ланина сыграла роль жены Сильвестра Андреевича (актера Алексея Климушкина). Роль получилась настолько убедительной, что поклонники актеров решили, что любовь настоящая. По поводу романа Ланиной и Климушкина много судачили и ждали развития отношений, но все оказалось только сплетнями.
В связи с тем, что её поклонники активно обсуждают выдуманные подробности её личной жизни, актриса решила немного приоткрыть завесу тайны и рассказать о том, что происходит на самом деле. Оказалось, что Ланина давно замужем и имеет ребенка. В декабре 2020 года у актрисы родился сын Лёва. Однако имя счастливого отца Алина оставила в секрете. В январе 2023 в семье артистки снова случилось пополнение, родилась дочка Надежда.
«Отец моих детей — лучший друг. Неожиданность для меня и по сей день. Ах, было столько вариантов. За 12 лет мы сотни раз расставались "окончательно и бесповоротно", самое долгое — на один день. Видимо, наши малыши, тогда еще будущие, возвращали друг к другу вновь и вновь. Иначе объяснить успех нашего союза я не могу», — делилась Ланина в личном блоге.
Однако, несмотря на наличие общих детей и почти многолетний стаж отношений, Алина категорически отвергает официальный брак.
«Я никогда не была официально замужем. Даже за Сильвестром. Отец у детей один, он не женат, и он лучший папа на земле. Я замуж не хочу», — писала в соцсетях актриса, раз и навсегда расставляя точки над i в этом вопросе.
Более того, семейная жизнь Ланиной далека от патриархальных устоев. Актриса откровенно призналась, что живет с семьей в доме, который купила сама на свои кровные, ещё до встречи с возлюбленным. А в моменты кризиса у пары действует антикризисный протокол: муж отправляется жить в свою отдельную квартиру.
«Когда совсем всё плохо и я начинаю придираться к нему, а он ко мне, то он идет пожить в свою квартиру. Нужно увеличить расстояние между друг другом, чтобы успокоить нервы», — философски объясняла Ланина эту нестандартную практику в интервью Светлане Баласанян.
Почему поменяла фамилию?Алина Ланина (Фото: Telegram@laninaalina)
Артистка всё ещё использует фамилию Кизиярова, доставшуюся ей от родителей. Однако в 2015 году она решила взять сценический псевдоним, поскольку её настоящая фамилия оказалась слишком сложной для написания.
«До 25 лет была Алиной Кизияровой, а потом взяла творческий псевдоним — документы не меняла. Вы спросите почему? Ну во-первых, мою фамилию постоянно коверкали и неправильно писали в титрах, самый невинный вариант — Кизлярова. А во-вторых, я никогда за нее не держалась, потому что она "чужая"» и папе досталась от отчима, — цитирует слова актрисы издание 7days.ru.
Актриса сейчас
Алина Ланина (Фото: Telegram@laninaalina)
Алина Ланина живёт в доме, который купила сама. Он находится в подмосковном клубном коттеджном посёлке Riga Family. Помимо воспитания двоих детей, она активно занята в театре, участвуя в постановках «Боинг-Боинг», «Номер 13» и «Телохранительница». 2025 год оказался для неё насыщенным в профессиональном плане. Зрители уже увидели её в фильме «Тимур и его команда», а также в девятом сезоне сериала «СашаТаня» и во втором сезоне детектива «Формула преступления». Кроме того, Ланина снялась в новом детективном сериале «Вероника» и комедии «Большой человек».