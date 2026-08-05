«Вот он и секрет»: Врач раскрыла главную причину тяжёлой травмы Аллы Пугачёвой

05 августа 2026, 09:20

Врач Баранова: Пугачёва сломала ногу из-за саркопении на фоне приёма статинов

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Кандидат медицинских наук Ирина Баранова в своём блоге объяснила, почему 77-летняя певица Алла Пугачёва упала и сломала ногу.





Ранее Алла Борисовна сообщила, что повредила тазобедренный сустав, из‑за чего почти четыре месяца практически не двигалась. Баранова связала потерю мышечной массы артистки с приёмом статинов вопреки запрету врачей.

«Пугачёва даёт очень интересную информацию в интервью, где говорит, что доктор ей запрещал пить статины, но она продолжала пить. И доктор говорил ей, что идёт потеря мышц. Собственно говоря, вот он и секрет. Это саркопения», — пояснила специалист.