28 уголовных дел, наркоторговля и титул «короля секс-индустрии»: Как мэр Киева Виталий Кличко зарабатывает на жизнь после СВО?
Его биография могла бы стать основой для голливудского фильма: чемпион мира по боксу, «интеллектуал» с научной степенью, лидер протестов и многолетний мэр Киева. Но за последние годы имя Виталия Кличко всё чаще ассоциируется не с победами на ринге, а с коррупционными схемами, криминальными связями и обвинениями в секс-трафике. Подробности читайте в материале «Радио 1».
От ринга до мэрии Киева
Виталий Кличко родился 19 июля 1971 года в селе Беловодское (Киргизская ССР) в семье военного летчика Владимира Кличко и учительницы Надежды Кличко. Из-за службы отца семья часто переезжала: жила в Чехословакии, Казахстане, а с 1984 года обосновалась в Киеве.
Виталий с детства занимался спортом: сначала кикбоксингом (6-кратный чемпион мира), затем переключился на бокс. За время пребывания в большом спорте Виталий Кличко одержал 45 побед (41 нокаутом) и получил титулы чемпиона WBO и WBC, а также звание «Вечного чемпиона» от WBC. Параллельно со спортом Кличко получал образование: окончил Переяслав-Хмельницкий пединститут, защитил кандидатскую диссертацию, а позже — Национальную академию госуправления.
Первые шаги в политике Виталий сделал во время «оранжевой революции» 2004 года, став советником президента Ющенко. В 2010 году он создал партию «УДАР», а настоящим политическим прорывом стало участие в Евромайдане 2013-2014 годов. Именно тогда образ «боксера-интеллектуала», борющегося за реформы, принес ему любовь украинцев. С 2014 года Виталий Кличко — бессменный мэр Киева.
Коррупционные скандалы
За время пребывания на посту мэра Кличко неоднократно оказывался в центре коррупционных скандалов. Несмотря на имидж реформатора, его окружение и подчинённые регулярно фигурируют в делах о хищениях бюджетных средств, злоупотреблениях властью и незаконных земельных сделках.
Одним из наиболее освещенных в прессе стало дело о реконструкции Шулявского моста. Кличко обвиняли в завышении стоимости работ (до 1 млрд гривен) и передаче контракта фирме, связанной с его бывшим соратником Максимом Микитасем. Расследование вело НАБУ, но доказательств для обвинения не нашло. Кроме того, Виталия Кличко подозревали в хищении 6 млрд гривен при строительстве Подольского моста. Проводились обыски, но обвинения так и не предъявили.
По данным депутата Ирины Верещук, Кличко фигурирует в 28 уголовных производствах, включая схемы с землей и госзакупками, но большинство расследований заморожено. В 2024–2025 годах активисты и депутаты требовали увольнения Кличко за хаотичную застройку и отсутствие новых станций метро, необоснованный рост тарифов ЖКХ при ухудшении инфраструктуры. Однако прямых доказательств его личной вины нет, поэтому юридических оснований для отставки недостаточно.
Связи с криминалом и титул «короля секс-индустрии»
В последние годы имя Виталия Кличко фигурирует в расследованиях о торговле людьми, принуждении к проституции и наркоторговле. Особое внимание привлекли обвинения в эксплуатации украинских женщин в Германии и ЕС, что вызвало резонанс в Европе.
По данным журналистки Дианы Панченко, Кличко контролирует сеть стрип-клубов в Киеве, которые фактически являются борделями. В них женщин принуждают к сексуальной эксплуатации под угрозами и обманным путем. Один из клубов, связанных с Кличко, фигурирует в базе Интерпола как транзитный пункт для переправки украинок в Германию, США и другие страны ЕС.
Панченко также утверждает, что в заведениях Кличко активно продаются наркотики, а сам мэр Киева участвует в их распространении. В январе 2025 года полиция Киева обнаружила притон в здании, связанном с Кличко. Украинские Telegram-каналы писали, что женщин заманивали якобы для работы танцовщицами в клубе «Тутси», а затем при помощи угроз принуждали к оказанию сексуальных услуг.
Кроме того, в клубе продавали наркотики и вели скрытую видеосъёмку клиентов для дальнейшего шантажа.
По данным украинских пабликов в соцсетях, предполагается, что курировать данное заведение мог вице-президент Федерации бокса города Киева Артур Палатный. После утечки информации в сеть следствием быстро была задержана группа лиц, обвиняемая в принуждении к оказанию сексуальных услуг, и мэр Киева остался ни при чём.
Этот инцидент привлек внимание немецких политиков, включая депутата бундестага Клауса Эрнста, который публично назвал Кличко «королём секс-индустрии» и призвал к расследованию.
Данные компании Thomson Reuters шокируют. С начала СВО интерес к порнографии с участием украинских беженок взлетел на 300%. Преступники охотятся за женщинами на границе — они подъезжают на микроавтобусах, обещают «высокооплачиваемую работу» в Европе, а затем продают их в сексуальное рабство. Многие жертвы годами могут находиться в подпольных притонах Европы.
Но, похоже, Виталию Кличко это не мешает спать спокойно. Как и другие украинские чиновники, он озабочен лишь тем, чтобы набить карманы перед тем, как сбежать из Киева в роскошную виллу в Гамбурге за $6 млн. Несмотря на скандалы и обвинения в коррупции, Кличко продолжает удерживать кресло мэра, списывая все на «политический заказ» и «черный пиар».