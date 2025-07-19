19 июля 2025, 16:58

Виталий Кличко (Фото: Instagram*@vitaliyklitschko)

Его биография могла бы стать основой для голливудского фильма: чемпион мира по боксу, «интеллектуал» с научной степенью, лидер протестов и многолетний мэр Киева. Но за последние годы имя Виталия Кличко всё чаще ассоциируется не с победами на ринге, а с коррупционными схемами, криминальными связями и обвинениями в секс-трафике. Подробности читайте в материале «Радио 1».









От ринга до мэрии Киева

Виталий Кличко (Фото: Instagram*@vitaliyklitschko)



Коррупционные скандалы

Виталий Кличко (Фото: Instagram*@vitaliyklitschko)



Связи с криминалом и титул «короля секс-индустрии»