08 июля 2026, 11:29

Лия Ахеджакова (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Лия Ахеджакова — личность, вокруг которой продолжают кипеть страсти. Заслуженная артистка, сыгравшая десятки ролей в кино и театре, лауреат государственных премий, когда-то входила в число самых уважаемых деятелей российской сцены. Как изменилась ее жизнь после начала СВО, расскажет «Радио 1».





Содержание Биография Лии Ахеджаковой Эмиграция в Европу и украинский флаг Что говорят об Ахеджаковой в России Лия Ахеджакова сегодня: проблемы со здоровьем

Биография Лии Ахеджаковой

Лия Ахеджакова (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Эмиграция в Европу и украинский флаг

«Ожидания от спектакля не оправдались совсем. Отвратительный звук, декораций почти нет, абсолютная бездарщина, как по сюжету, так и по игре актеров. Видно, что люди просто хотят заработать. Ужасно», — писали в социальных сетях.

Лия Ахеджакова (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

«Мне какой-то провокатор подавал цветы, и он мне сунул этот флаг. Это было в городе Бремен на поклонах, люди цветами меня засыпали, и с одним букетом оказался флаг. Это провокаторы специально сделали», — объяснила происшествие женщина.

Что говорят об Ахеджаковой в России

«У Ахеджаковой нет никаких статусов. Кто же будет старой бабушке статусы давать? Мы не людоеды же!» — заявила председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

«На нее оказало влияние честное возмущение людей, ее зрителей. Она этого не ожидала, потому что чувствовала себя неприкасаемой. Я помню, как люди писали, что она «антинародная актриса». Она сама себе выкопала яму».

Лия Ахеджакова сегодня: проблемы со здоровьем

Лия Ахеджакова (Фото: РИА Новости/Виталий Аньков)