«Абсолютная бездарщина и старая бабушка»: нищета и проблемы со здоровьем. Как живет Лия Ахеджакова в эмиграции?
Лия Ахеджакова — личность, вокруг которой продолжают кипеть страсти. Заслуженная артистка, сыгравшая десятки ролей в кино и театре, лауреат государственных премий, когда-то входила в число самых уважаемых деятелей российской сцены. Как изменилась ее жизнь после начала СВО, расскажет «Радио 1».
Биография Лии АхеджаковойБудущая актриса родилась 9 июля 1938 года в Днепропетровске, но выросла в Майкопе. Она воспитывалась в глубоко театральной семье: ее мать была ведущей актрисой Адыгейского драматического театра, а отчим — его главным режиссером. Несмотря на корни, Лия сначала попыталась освоить более приземленную профессию и поступила в Московский институт цветных металлов и золота. Однако тяга к искусству перевесила, и через полтора года она ушла оттуда, чтобы поступить в ГИТИС, который успешно окончила в 1962 году.
Свою профессиональную карьеру Ахеджакова начала в Московском театре юного зрителя, где из-за миниатюрного роста долгое время играла мальчиков и сказочных персонажей. Настоящий творческий расцвет актрисы начался в 1977 году, когда она перешла в знаменитый театр «Современник». На этой сцене она прослужила почти 46 лет, исполнив десятки сложнейших драматических ролей. Театр ей пришлось покинуть лишь в начале 2023 года.
Всесоюзную кинематографическую славу Лии Ахеджаковой принесли фильмы режиссера Эльдара Рязанова. Ее Верочка из «Служебного романа», дающая советы по стилю и походке, стала культовым персонажем, за который актриса получила Государственную премию. Зрители также навсегда запомнили ее бойкую подругу Таню из «Иронии судьбы», принципиальную ученую Малаеву из комедии «Гараж» и нищую художницу Фиму из драмы «Небеса обетованные», принесшую ей премию «Ника».
Эмиграция в Европу и украинский флагПосле начала специальной военной операции актриса уехала из страны, вызвав резкую реакцию не только зрителей, но и коллег. Ахеджакова, покинув Россию в преклонном возрасте, лишила театр «Современник» одной из ключевых фигур. За рубежом, вопреки её ожиданиям, особого восторга не случилось: спектакль «Мой друг Вениамин», с которым она планировала гастролировать по Европе, собрал крайне скромную аудиторию.
Попытка вновь выйти на сцену завершилась фиаско. Спектакль, за билет на который просили семь тысяч рублей, не вызвал интереса даже у европейской публики. Критика была безжалостной: слабый сюжет, посредственная игра, отсутствие декораций. Социальные сети актрисы заполнили негативные комментарии — как от соотечественников, так и от иностранных зрителей.
«Ожидания от спектакля не оправдались совсем. Отвратительный звук, декораций почти нет, абсолютная бездарщина, как по сюжету, так и по игре актеров. Видно, что люди просто хотят заработать. Ужасно», — писали в социальных сетях.Дополнительное возмущение вызвало то, что после скандала в немецком Бремене, когда во время поклона Ахеджакова оказалась с украинским флагом в руках. Актриса не просто не раскаялась, а попыталась объясниться, заявив, что это была провокация со стороны зрителя. Однако её прежние высказывания о «Родине-уродине» и призывы к прекращению СВО — уже сделали своё дело: в России артистку перестали воспринимать как «народную».
«Мне какой-то провокатор подавал цветы, и он мне сунул этот флаг. Это было в городе Бремен на поклонах, люди цветами меня засыпали, и с одним букетом оказался флаг. Это провокаторы специально сделали», — объяснила происшествие женщина.
Что говорят об Ахеджаковой в РоссииПосле бурной реакции общественности и интереса со стороны МВД (в том числе — проверка по статье о дискредитации ВС РФ), Ахеджакова исчезла из публичного поля. По словам коллег, она испугалась, поняла масштаб последствий и «залегла на дно».
«У Ахеджаковой нет никаких статусов. Кто же будет старой бабушке статусы давать? Мы не людоеды же!» — заявила председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.Актриса Яна Поплавская объяснила ее поведение так:
«На нее оказало влияние честное возмущение людей, ее зрителей. Она этого не ожидала, потому что чувствовала себя неприкасаемой. Я помню, как люди писали, что она «антинародная актриса». Она сама себе выкопала яму».
Лия Ахеджакова сегодня: проблемы со здоровьемВпрочем, проблем у актрисы хватает и без скандалов: по словам супруга, у неё обострились проблемы со здоровьем — воспалился седалищный нерв, из-за чего Лия Меджидовна долгое время не могла даже стоять. Врачи рекомендовали соблюдать строгий режим сна, физической активности и отказаться от нагрузок. Несмотря на это, спустя две недели Ахеджакова вновь попыталась вернуться к работе — правда, попытка вновь оказалась неудачной.
Сегодня Ахеджакова лишена доступа к российской сцене, её имя всё чаще вызывает не уважение, а споры и раздражение. Многие требуют лишить её звания народной артистки, вспоминая не только последние интервью, но и более ранние эпизоды, когда актрису обвиняли в «оскорблении ветеранов» из-за реплик в спектакле «Первый хлеб».
Несмотря на многолетнюю карьеру и вклад в отечественную культуру, Лия Ахеджакова оказалась в изоляции — как физически, так и профессионально. Хотя до этого таланты актрисы оценивали высоко: Лию Меджидовну награждали орденами Почета за достижения в области культуры и искусства и «За заслуги перед Отечеством».
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Журнал «Театрал» дважды вручал актрисе премии. В России у неё осталась недвижимость, но вернуться домой она не может. За границей — отсутствие востребованности и постоянная критика. Формально она не признана иноагентом, что объяснили в Госдуме как проявление «гуманного отношения к пожилым людям».
Сейчас Ахеджакова большую часть времени живет в Израиле и проводит много времени в разъездах по миру, так как активно зарабатывает заграничными гастролями.