SHOT: Войска РФ нанесли удары по Киеву и области, зафиксированы мощные взрывы
Российские военные нанесли серию ударов по Киеву и области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, публикуя кадры с места событий.
В Соломенском районе украинской столицы поражён склад, там вспыхнул пожар. Через 15–20 минут после первой серии мощных взрывов последовали новые, вызвавшие сильное возгорание в городе. В течение ночи удары фиксировались в районе Борисполя, где пострадали промышленные предприятия, а также в Фастовском районе Киевской области.
Громкие хлопки также раздавались в Броварах, Василькове, где расположен военный аэродром, и в Бучанском районе. По предварительным сведениям, для поражения целей применялось различное вооружение, в том числе баллистические ракеты и гиперзвуковые противокорабельные крылатые ракеты «Циркон».
Напомним, что сегодня ночью истёк трёхдневный мораторий на удары по Киеву, введённый президентом России Владимиром Путиным в связи с визитом на Украину американских переговорщиков. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер посетили Москву 5 сентября, а Киев — на следующий день.
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