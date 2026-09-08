Силы ПВО ночью сбили около сотни дронов в небе над Ростовской областью
Минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили около сотни украинских беспилотников в ходе отражения атаки дронов на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.
БПЛА сбивали в десяти районах: Шолоховском, Кашарском, Тарасовском, Мясниковском, Каменском, Миллеровском, Куйбышевском, Чертковском, Азовском и Морозовском. По уточненной информации, в Чертковском районе обломки одного дрона упали на землю и стали причиной возгорания сухой травы. Специалисты быстро потушили пожар, люди в результате инцидента не пострадали.
Слюсарь предупредил, что беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется, и призвал местных жителей не выходить на открытые участки. Он пояснил, что гражданам следует укрыться в помещениях и держаться подальше от окон.
Напомним, что в ночь с 7 на 8 сентября БПЛА ВСУ также совершили налет на Саратовскую область. Там оказалась повреждена гражданская инфраструктура, также есть пострадавшие.
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