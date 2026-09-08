В Саратове из-за атаки БПЛА пострадали люди и гражданская инфраструктура
В Саратовской области после удара беспилотников повреждена гражданская инфраструктура и есть пострадавшие. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин.
По его сведениям, атаке БПЛА ВСУ подвергся Саратов. На месте происшествия в настоящий момент работают все оперативные службы. Информация о масштабе повреждений и точном числе пострадавших уточняется. Данных о возможных жертвах не поступало.
Ранее «Радио 1» передавало, что мощные взрывы раздались в Киеве и области. Армия РФ поразила несколько объектов в украинской столице — это связано с тем, что сегодня ночью истёк трёхдневный мораторий на удары по Киеву, введённый президентом России Владимиром Путиным в связи с визитом на Украину американских переговорщиков.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: