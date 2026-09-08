В Саратове из-за атаки БПЛА пострадали люди и гражданская инфраструктура

08 сентября 2026, 05:33

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Саратовской области после удара беспилотников повреждена гражданская инфраструктура и есть пострадавшие. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин.