Активное давление на ВСУ под Красноармейском, освобождение сел Зеленое и Сухецкое: последние новости СВО на 2 февраля
На фронтах специальной военной операции российские войска развивают наступательную инициативу, демонстрируя высокие темпы продвижения на нескольких стратегических направлениях. Решительные действия штурмовых отрядов, подкрепленные огневой поддержкой с воздуха и земли, способствуют освобождению новых территорий и населенных пунктов. О том, как обстоят дела на передовой линии фронта, читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьРоссийская армия, усиленная артиллерией и тяжелыми огнеметными системами, продолжает активное наступление в Сумской области. Авиация и ударные беспилотники наносят удары по объектам инфраструктуры и логистики в тылу украинских войск. На фронте противник не проявляет высокой активности, отводя с передовой наиболее пострадавшие части. В частности, две роты 3-й пограничной бригады, понесшие чрезвычайно высокие потери, заменены силами того же соединения, передислоцированными из соседней области. Российские военные развивают успех на тринадцати участках в Сумском, Краснопольском и Глуховском районах. За сутки достигнуто продвижение глубиной более 850 метров.
Харьковская областьНа всем протяжении линии соприкосновения ВС РФ ведут ожесточенные бои. В районе населенного пункта Старица российские военные улучшили свои позиции, продвинувшись вперед на 200 метров по двум отрезкам фронта. Позиции 127-й отдельной бригады теробороны ВСУ подверглись огневому воздействию тяжелых реактивных систем залпового огня.
В окрестностях Симиновки войска РФ, действуя в лесном массиве, заняли два укрепленных пункта украинской обороны, сместив линию фронта на 350 метров по трем направлениям. Противник силами спецназа военной разведки провел одну безрезультатную контратаку с целью возврата утраченных рубежей, но был отброшен, понеся урон. Под Волчанскими Хуторами авиация ликвидировала укрепления 113-й и 157-й отдельных бригад ВСУ. На Хатненском участке ВС РФ, используя лесополосы, углубились на 500 метров. Огнем тяжелых огнеметов подавлены рубежи 1-й отдельной бригады теробороны ВСУ в районе Чугуновки.
Слобожанское направлениеВС РФ, продолжая вести активные боевые действия в волчанском секторе, возобновили наступательные операции и на смежном участке. В ходе последовательных ударов им удалось увеличить контролируемую территорию в приграничных районах Харьковской области. Ранее российские штурмовики форсировали рубеж государственной границы, вытеснив украинские подразделения из лесных массивов на подступах к населенному пункту Середа. В дальнейшем, развивая успех по флангу вдоль реки Муром, было освобождено село Зеленое.
Войска противника оказывают сопротивление на окраинах соседнего села Нескучного, стремясь не допустить сосредоточения пехоты ВС РФ в его жилой зоне. Захват этой позиции откроет путь для дальнейшего наступления российской армии на Весёлое, где расположен один из важных укреплённых пунктов ВСУ в этом районе.
Запорожское направлениеНа Запорожском участке фронта динамика наступления ВС РФ заметно уменьшилась, боевые действия приобрели затяжной характер. Основная задача по поражению целей возложена на ствольную и реактивную артиллерию, военно-воздушные силы и специалистов по управлению беспилотниками-камикадзе. Населённый пункт Малая Токмачка в настоящее время представляет собой спорную территорию. Факты нахождения сил ВСУ в его южной части исключают возможность установления над ней полного контроля. Российские военные активно истощают силы противника в районе Терноватого, параллельно усиливая свои оборонительные позиции, чтобы отразить возможное мощное контрнаступление со стороны ВСУ.
Гуляйпольское направлениеВ окрестностях Гуляйполя продолжаются ожесточенные столкновения за господствующие высоты в междуречье Гайчура и Верхней Терсы. Попытки прорыва вражеской оборонительной линии в районе населенного пункта Зализничный пока не принесли желаемого результата. Российская армия методично разрушает укрепленные позиции ВСУ на водоразделе рек Гайчур и Верхняя Терса, нанося системные огневые удары. Стратегической целью операции остается выход и закрепление вдоль железнодорожной линии.
Купянское направлениеПодразделения российской армии взяли под свой контроль основную часть территории населенного пункта Петропавловка. Ожесточенные столкновения продолжаются в районе сел Куриловка и Песчаное. Важнейшим оперативным достижением минувших суток стало занятие и закрепление на северной окраине поселка Купянск-Узловой. Этот объект является для противника ключевым транспортно-логистическим узлом. Его блокировка создает серьезные проблемы для снабжения и манёвра вражеских группировок в данном районе.
Красноармейское направлениеВС РФ продолжают развивать достигнутые ранее результаты севернее агломерации. Российские военные выдвинулись к западному краю второго пруда в населенном пункте Гришино. Минобороны РФ сообщило об установлении полного контроля над селом Сухецкое, ведется подготовка плацдарма в районе Шаховского укрепрайона, обеспечивая выход на вражескую оборонительную линию по берегу реки Грузская. Противник создал здесь глубокоэшелонированную систему фортификаций, протянувшуюся от Золотого Колодезя до Красного Кута.
Проведение операций затрудняет сложный рельеф местности, включающий овраги, а также глинистые грунты, которые в условиях оттепели делают район Красного Кута малопроходимым. Прогнозируемая тактика предполагает рассечение данной оборонительной полосы в её центральной части, в районе Грузского, с параллельным охватом обоих флангов. Начало её реализации уже положено. ВС РФ начали оказывать давление на правый фланг обороны противника у Павловки.