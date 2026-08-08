Атака на заводы и топливные терминалы в Киеве, освобождение села Анискино и удар Су-34 по позициям ВСУ: последние новости СВО на 8 августа
ВС РФ продолжили нанесение ударов по украинской военной инфраструктуре как в прифронтовой полосе, так и в оперативном тылу. Целями стали заводы и склады горючего в Киеве, а также суда, перевозившие иностранные военные грузы в одесском регионе. На передовой разведка выявляла и уничтожала укреплённые районы, бронетехнику и живую силу противника. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 397 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Азовского моря. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Удары по тыловым объектам УкраиныВС РФ в ночь на 8 июля провели скоординированную атаку на инфраструктурные цели ВСУ. Согласно данным Минобороны РФ, российские военные задействовали сухопутные пусковые установки высокоточного вооружения для поражения двух ключевых объектов в черте Киева. Прямые попадания зафиксированы по территории завода «Киев-111», принадлежащего фирме «Файер Пойнт». Данное предприятие специализируется на выпуске узлов и боевых зарядов для оперативно-тактических ракет «Фламинго», а также служит местом складирования элементов для твердотопливных двигательных установок.
Одновременно с этим огневому воздействию подвергся топливный терминал «Киев-3» оператора «Грандтерминал». Через эту точку осуществляется перевалка горючего для нужд силовых структур, поступающего по трубопроводу от станции «Новоград-Волынский». На базе производится заправка автоцистерн, следующих в восточные области для снабжения ВСУ. Параллельно в акватории Чёрного моря расчёты ударных дронов провели операцию против судов-перевозчиков. Атакам подверглись два грузовых корабля недалеко от Одессы. Оба сухогруза, по имеющимся данным, использовались для транспортировки партий иностранного вооружения и сопутствующих материальных средств. Все назначенные цели достигнуты, удары нанесены с соблюдением заданных параметров.
Ликвидация узла обороны ВСУ в Запорожье
Беспилотные летательные аппараты группировки «Восток» вскрыли укреплённый район противника в лесной полосе Запорожской области. В ходе мониторинга выявлен фортификационный узел, включающий систему земляных сооружений, защитных перекрытий и пулемётных гнёзд, предназначенных для удержания позиций и размещения личного состава.
Координаты цели оперативно переданы на огневую позицию батареи РСЗО «Град». Расчёт произвёл залповый пуск по установленному району. Прямым попаданием реактивных снарядов разрушена оборонительная инфраструктура: перекрытия блиндажей обрушены, укрытия выведены из строя, живая сила понесла потери. В результате атаки нарушена целостность переднего края обороны украинских подразделений и ослаблена возможность маневра.