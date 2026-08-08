08 августа 2026, 10:03

Фото: Минобороны РФ

ВС РФ продолжили нанесение ударов по украинской военной инфраструктуре как в прифронтовой полосе, так и в оперативном тылу. Целями стали заводы и склады горючего в Киеве, а также суда, перевозившие иностранные военные грузы в одесском регионе. На передовой разведка выявляла и уничтожала укреплённые районы, бронетехнику и живую силу противника. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Удары по тыловым объектам Украины Ликвидация узла обороны ВСУ в Запорожье Уничтожение бронетехники и живой силы ВСУ на Краснолиманском направлении Точечный удар Су-34 по пункту управления БПЛА Успехи группировки войск «Север»



Ночная работа ПВО

Удары по тыловым объектам Украины

Ликвидация узла обороны ВСУ в Запорожье

Фото: Минобороны РФ

Уничтожение бронетехники и живой силы ВСУ на Краснолиманском направлении

Точечный удар Су-34 по пункту управления БПЛА

Успехи группировки войск «Север»