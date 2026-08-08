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Атака на заводы и топливные терминалы в Киеве, освобождение села Анискино и удар Су-34 по позициям ВСУ: последние новости СВО на 8 августа

Фото: Минобороны РФ

ВС РФ продолжили нанесение ударов по украинской военной инфраструктуре как в прифронтовой полосе, так и в оперативном тылу. Целями стали заводы и склады горючего в Киеве, а также суда, перевозившие иностранные военные грузы в одесском регионе. На передовой разведка выявляла и уничтожала укреплённые районы, бронетехнику и живую силу противника. Подробности — в материале «Радио 1».




Ночная работа ПВО

Минувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 397 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Азовского моря. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.

Удары по тыловым объектам Украины

ВС РФ в ночь на 8 июля провели скоординированную атаку на инфраструктурные цели ВСУ. Согласно данным Минобороны РФ, российские военные задействовали сухопутные пусковые установки высокоточного вооружения для поражения двух ключевых объектов в черте Киева. Прямые попадания зафиксированы по территории завода «Киев-111», принадлежащего фирме «Файер Пойнт». Данное предприятие специализируется на выпуске узлов и боевых зарядов для оперативно-тактических ракет «Фламинго», а также служит местом складирования элементов для твердотопливных двигательных установок.

Одновременно с этим огневому воздействию подвергся топливный терминал «Киев-3» оператора «Грандтерминал». Через эту точку осуществляется перевалка горючего для нужд силовых структур, поступающего по трубопроводу от станции «Новоград-Волынский». На базе производится заправка автоцистерн, следующих в восточные области для снабжения ВСУ. Параллельно в акватории Чёрного моря расчёты ударных дронов провели операцию против судов-перевозчиков. Атакам подверглись два грузовых корабля недалеко от Одессы. Оба сухогруза, по имеющимся данным, использовались для транспортировки партий иностранного вооружения и сопутствующих материальных средств. Все назначенные цели достигнуты, удары нанесены с соблюдением заданных параметров.

Ликвидация узла обороны ВСУ в Запорожье


Фото: Минобороны РФ
Беспилотные летательные аппараты группировки «Восток» вскрыли укреплённый район противника в лесной полосе Запорожской области. В ходе мониторинга выявлен фортификационный узел, включающий систему земляных сооружений, защитных перекрытий и пулемётных гнёзд, предназначенных для удержания позиций и размещения личного состава.

Координаты цели оперативно переданы на огневую позицию батареи РСЗО «Град». Расчёт произвёл залповый пуск по установленному району. Прямым попаданием реактивных снарядов разрушена оборонительная инфраструктура: перекрытия блиндажей обрушены, укрытия выведены из строя, живая сила понесла потери. В результате атаки нарушена целостность переднего края обороны украинских подразделений и ослаблена возможность маневра.

Уничтожение бронетехники и живой силы ВСУ на Краснолиманском направлении

Расчёты ударных дронов 9-го сапёрного полка (25-я армия, группировка «Запад») ведут охоту за перемещениями противника на краснолиманском участке фронта. Объектами преследования становятся колонны снабжения и резервы ВСУ, пытающиеся провести смену позиций и доставить горючее с боеприпасами. По информации Минобороны РФ, минувшим днём российские военные уничтожили бронированные машины, грузовой пикап, мотоцикл с коляской, а также группы пехоты, сопровождавшие транспорт. Все цели поражены в момент движения на маршрутах ротации.

Точечный удар Су-34 по пункту управления БПЛА

Лётный состав истребителя-бомбардировщика Су-34 выполнил боевой вылет в полосе ответственности группировки «Север». Целеуказание поступило на опорный район, где дислоцировались командный пост, группа наземного наведения и расчёты операторов вражеских дронов. Сброс боеприпасов осуществлён с применением штатных корректируемых модулей, обеспечивающих высокую точность попадания. После отработки задачи средства объективной разведки зафиксировали поражение назначенных объектов. Пилоты взяли курс на базу, выполнив посадку в штатном режиме.

Успехи группировки войск «Север»

Активные наступательные манёвры российских частей на купянском участке завершились взятием под полный контроль села Анискино Харьковской области. Штурмовые отряды ВС РФ при поддержке ствольной артиллерии и барражирующих боеприпасов последовательно подавили узлы обороны противника внутри населённого пункта. Интенсивный обстрел укрепрайонов ВСУ причинил серьёзный урон в живой силе противника. Остатки гарнизона отошли из населённого пункта, часть военнослужащих сложила оружие. Занятие данного рубежа позволило улучшить тактическую обстановку на данном отрезке фронта.

Елена Генералова

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