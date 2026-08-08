Украинские дроны ударили по промышленному предприятию в Самарской области
В ночь с 7 на 8 августа одно из промышленных предприятий Самарской области атаковали беспилотники. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале на платформе MAX.
Он уточнил, что сейчас на месте падения БПЛА работают оперативные службы, специалисты устраняют последствия их налета. Информация о возможных пострадавших и масштабах разрушений в настоящий момент уточняется.
Губернатор напомнил, что нельзя публиковать в Интернете видео и фото тех мест, которые попали под атаку дронов. Также не следует снимать работу ПВО, поскольку эти сведения могут помочь украинским силам.
Ранее «Радио 1» передавало, что минувшей ночью в Ростовской области отразили массовую атаку беспилотников ВСУ. Подробности читайте здесь.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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