В Ростовской области ночью отразили массовую атаку БПЛА ВСУ
В Ростовской области минувшей ночью отразили массовую атаку беспилотников ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Он уточнил, что всего силы ПВО уничтожили более трёх десятков дронов. БПЛА успешно ликвидировали в нескольких районах: Чертковском, Каменском, Тарасовском, Октябрьском, Морозовском, а также в акватории Таганрогского залива. Информации о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступало.
Ранее «Радио 1» передавало, что на Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) задержали мужчину прямо на огороде. Военкомы также повалили на землю двух женщин, которые находились рядом с украинцем. Весь инцидент попал на видео — один из испуганных очевидцев постарался зафиксировать происходящее.
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