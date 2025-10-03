На всех ключевых фронтах в зоне специальной военной операции российские войска сохраняют инициативу, нанося точные удары по военной инфраструктуре и планомерно развивая наступление. ВСУ несут потери и стремятся контратаковать. Минувшей ночью противник предпринял очередную попытку террористической атаки на регионы РФ. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Херсонское направление
Сохраняется напряженная обстановка, идет активная контрбатарейная борьба. Российская авиация и БПЛА наносят удары по пунктам дислокации ВСУ в районе Херсона, острова Корабел и населенного пункта Львово. В ответ украинские силы обстреливают мирные районы левобережья Днепра: за сутки зафиксировано 67 обстрелов, двое гражданских получили ранения.
Российские штурмовые группы продолжают планомерное наступление на Приморское и Степногорск. В районе Малых Щербаков отмечено присутствие иностранных наемников, в том числе граждан США, в рядах ВСУ.
Угледарское направление
Российские силы закрепились в восточной части Полтавки, развивая наступление с юга. Продолжаются бои у Новогригоровки и Вербового, где создается плацдарм для дальнейшего продвижения.
Покровский фронт
Здесь идут самые ожесточенные сражения. В районе «Добропольского выступа» — тяжелое противостояние. Бои у Удачного и Котлино перешли в позиционную фазу, а в самом Покровске идут уличные бои. Российские войска добились успехов в районе Панковки и Владимировки.
Константиновское направление
ВС РФ достигли серьезного успеха, выйдя к восточному берегу Клебан-Быкского водохранилища, что позволило взять в окружение группировку противника южнее водоема. Тяжелые бои продолжаются в Плещеевке и Иванополье.
Северское направление
Российские войска вышли к окраинам Звановки, открывая путь к Северску с юга. Продолжаются штурмы Дроновки и Ямполя.
Краснолиманский и Купянский участки
Российские силы методично прорывают оборону ВСУ в Новоселовке и Дробышево. На Купянском направлении эпицентр боев сместился в центр города, а логистика противника находится под огневым контролем.
Харьковский и Сумской участки
Бои продолжаются в районе Синельниково и Волчанска. На Сумском направлении идут позиционные бои у ряда приграничных населенных пунктов.
Удары ВКС России
Российские Воздушно-космические силы нанесли массированный удар по объектам военной и энергетической инфраструктуры в шести регионах Украины. Поражены цели в Сумской, Киевской, Черниговской и Одесской областях, включая подстанции и железнодорожные объекты.
Отражение атак БПЛА
Силы ПВО за ночь уничтожили 85 украинских дронов над семью регионами России. В Белгородской области ранены трое мирных жителей. В Пермском крае БПЛА атаковали жилой дом, который был разрушен; жильцов переселили. В результате атаки на предприятие «Азот» в Березниках произошла кратковременная остановка, но угрозы для экологии и людей нет.