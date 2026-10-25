Атаки на логистику ВСУ, пленные на Днепропетровском направлении и ликвидация расчётов БПЛА ВСУ: последние новости СВО на 25 октября
В течение последних суток Вооружённые силы Российской Федерации вели активные боевые действия на нескольких направлениях. Проведены удары по тыловым объектам и морским судам Украины, поражены выявленные в ходе разведки укрытия и пункты управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Также в ходе штурмовых операций были захвачены пленные, а на харьковском и сумском направлениях заняты более выгодные рубежи. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 532 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Тульской, Орловской, Липецкой, Калужской, Рязанской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Волгоградской, Ульяновской областями, а также над Московским регионом, Пермским краем, Краснодарским краем, республиками Татарстан, Адыгея, Марий Эл, Крым, Удмуртской Республикой и над акваторией Азовского моря. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Удары ВС РФ по тыловым объектам УкраиныВ ночь на 25 октября ВС РФ продолжили применение беспилотников против украинских логистических узлов, портовых объектов и морских судов, обслуживающих нужды ВСУ. Минобороны России сообщает о поражении в Харькове нескольких важных объектов. Среди них — центр «Эпицентр», используемый для хранения продукции двойного назначения и товаров, предназначенных для украинской армии. Также был поврежден распределительный центр, который занимается хранением и перераспределением военных грузов и товаров двойного назначения. Кроме того, поражён терминал «Васищево», применяемый для размещения военного имущества. В море было уничтожено сухогрузное судно, следовавшее в порт Черноморск с грузами для ВСУ.
Точные удары по укрытиям ВСУ в ДружковкеАртиллерийские расчёты Южной группировки войск совместно с операторами разведывательных дронов продолжают поражать живую силу противника, ликвидируя позиции и укрытия украинских формирований в Краматорском районе. Продолжительная воздушная разведка ВС РФ выявила три укрытия боевиков в Дружковке: противник размещался в полуразрушенных частных домах и лесополосах. Приказ на уничтожение этих точек получили расчёты 152-мм буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» 77-го отдельного мотострелкового полка. В результате огневого воздействия укрытия вместе с находившейся там живой силой ВСУ уничтожены.
Ликвидация пунктов управления БПЛА ВСУ в Запорожской областиОператоры разведывательных дронов группировки «Восток» зафиксировали работу вражеских беспилотников в Запорожской области. Отследив траектории их запуска и возвращения, военнослужащие установили координаты нескольких пунктов управления БПЛА украинских формирований. Согласно данным Минобороны РФ, полученные данные передали расчётам 122-мм гаубиц Д-30, которые нанесли огневое поражение по выявленным позициям. В результате ударов пункты управления уничтожены вместе с расчётами и техникой. Ликвидация этих объектов нарушила применение беспилотников ВСУ на Запорожском направлении и сократила возможности противника вести разведку и наносить удары.
Пленные на Днепропетровском направленииНа Днепропетровском участке спецоперации бойцы штурмового отряда 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии (группировка «Центр») захватили нескольких военнослужащих украинских формирований. Работая по боевой задаче, штурмовики выявляют скрытые позиции с живой силой и ликвидируют их двумя способами — ударами FPV-дронов с воздуха и огнём из штатного оружия при непосредственном контакте. Перед атакой российские военные всегда предлагают украинским бойцам добровольно сложить оружие. Захваченных стараются доставить в своё подразделение, сохраняя им жизни даже под ударами вражеских дронов.
Успехи группировки войск «Север»За минувшие сутки подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции. По информации Минобороны РФ, поражение нанесено живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Карасевки, Веселого, Хатнего, Старого Салтова, Великого Бурлука, Шевченково и Мартового Харьковской области.
В Сумской области удар пришёлся по формированиям трёх механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и трёх бригад теробороны в районах Лужков, Сенного, Вакаловщины, Токарей и Иволжанского. Противник потерял более 200 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.