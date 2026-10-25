25 октября 2026, 08:55

Фото: Минобороны РФ

В течение последних суток Вооружённые силы Российской Федерации вели активные боевые действия на нескольких направлениях. Проведены удары по тыловым объектам и морским судам Украины, поражены выявленные в ходе разведки укрытия и пункты управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Также в ходе штурмовых операций были захвачены пленные, а на харьковском и сумском направлениях заняты более выгодные рубежи. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины Точные удары по укрытиям ВСУ в Дружковке Ликвидация пунктов управления БПЛА ВСУ в Запорожской области Пленные на Днепропетровском направлении Успехи группировки войск «Север»



Ночная работа ПВО

Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины

Точные удары по укрытиям ВСУ в Дружковке

Ликвидация пунктов управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

Фото: Минобороны РФ

Пленные на Днепропетровском направлении

Успехи группировки войск «Север»