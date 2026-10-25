Достижения.рф

Атаки на логистику ВСУ, пленные на Днепропетровском направлении и ликвидация расчётов БПЛА ВСУ: последние новости СВО на 25 октября

Фото: Минобороны РФ

В течение последних суток Вооружённые силы Российской Федерации вели активные боевые действия на нескольких направлениях. Проведены удары по тыловым объектам и морским судам Украины, поражены выявленные в ходе разведки укрытия и пункты управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Также в ходе штурмовых операций были захвачены пленные, а на харьковском и сумском направлениях заняты более выгодные рубежи. Подробности — в материале «Радио 1».




Ночная работа ПВО

Минувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 532 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Тульской, Орловской, Липецкой, Калужской, Рязанской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Волгоградской, Ульяновской областями, а также над Московским регионом, Пермским краем, Краснодарским краем, республиками Татарстан, Адыгея, Марий Эл, Крым, Удмуртской Республикой и над акваторией Азовского моря. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.

Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины

В ночь на 25 октября ВС РФ продолжили применение беспилотников против украинских логистических узлов, портовых объектов и морских судов, обслуживающих нужды ВСУ. Минобороны России сообщает о поражении в Харькове нескольких важных объектов. Среди них — центр «Эпицентр», используемый для хранения продукции двойного назначения и товаров, предназначенных для украинской армии. Также был поврежден распределительный центр, который занимается хранением и перераспределением военных грузов и товаров двойного назначения. Кроме того, поражён терминал «Васищево», применяемый для размещения военного имущества. В море было уничтожено сухогрузное судно, следовавшее в порт Черноморск с грузами для ВСУ.

Точные удары по укрытиям ВСУ в Дружковке

Артиллерийские расчёты Южной группировки войск совместно с операторами разведывательных дронов продолжают поражать живую силу противника, ликвидируя позиции и укрытия украинских формирований в Краматорском районе. Продолжительная воздушная разведка ВС РФ выявила три укрытия боевиков в Дружковке: противник размещался в полуразрушенных частных домах и лесополосах. Приказ на уничтожение этих точек получили расчёты 152-мм буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» 77-го отдельного мотострелкового полка. В результате огневого воздействия укрытия вместе с находившейся там живой силой ВСУ уничтожены.

Ликвидация пунктов управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

Фото: Минобороны РФ
Операторы разведывательных дронов группировки «Восток» зафиксировали работу вражеских беспилотников в Запорожской области. Отследив траектории их запуска и возвращения, военнослужащие установили координаты нескольких пунктов управления БПЛА украинских формирований. Согласно данным Минобороны РФ, полученные данные передали расчётам 122-мм гаубиц Д-30, которые нанесли огневое поражение по выявленным позициям. В результате ударов пункты управления уничтожены вместе с расчётами и техникой. Ликвидация этих объектов нарушила применение беспилотников ВСУ на Запорожском направлении и сократила возможности противника вести разведку и наносить удары.

Пленные на Днепропетровском направлении

На Днепропетровском участке спецоперации бойцы штурмового отряда 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии (группировка «Центр») захватили нескольких военнослужащих украинских формирований. Работая по боевой задаче, штурмовики выявляют скрытые позиции с живой силой и ликвидируют их двумя способами — ударами FPV-дронов с воздуха и огнём из штатного оружия при непосредственном контакте. Перед атакой российские военные всегда предлагают украинским бойцам добровольно сложить оружие. Захваченных стараются доставить в своё подразделение, сохраняя им жизни даже под ударами вражеских дронов.

Успехи группировки войск «Север»

За минувшие сутки подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции. По информации Минобороны РФ, поражение нанесено живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Карасевки, Веселого, Хатнего, Старого Салтова, Великого Бурлука, Шевченково и Мартового Харьковской области.

В Сумской области удар пришёлся по формированиям трёх механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и трёх бригад теробороны в районах Лужков, Сенного, Вакаловщины, Токарей и Иволжанского. Противник потерял более 200 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
Елена Генералова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0