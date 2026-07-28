Беспилотник ВСУ ударил по жилому дому в Подмосковье

28 июля 2026, 06:15

Воробьёв сообщил об ударе беспилотника по жилому дому в Чехове

Фото: Telegram @vorobiev_live

Украинский беспилотник попал по жилому дому в Чехове на улице Земской. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.





На место приосешствия прибыли сотрудники экстренных служб. Сведения о пострадавших уточняются. Кроме того, ещё один дрон упал на открытую площадку, что привело к возгоранию шин.



Вместе с тем под ударом оказались населённые пункты Ваулово и Дубна. После прилёта БПЛА загорелся частный дом в первой деревне. В Дубне фрагменты беспилотника повредили дачный участок. В обоих случаях обошлось без пострадавших.



«Одновременно силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотники над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны», — добавил Воробьёв.