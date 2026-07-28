Десятки беспилотников ВСУ пытаются атаковать Москву и область

28 июля 2026, 05:33

Силы ПВО сбили более 70 БПЛА на подлёте к Москве

Фото: iStock/Terry Papoulias

Украинские вооружённые силы организовали очередную воздушную атаку на Москву и область. В небе над регионом сработала система ПВО.





Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Телеграм-канале, атака началась ранним утром. Первая публикация об уничтожении БПЛА ВСУ появилась в 04:38. К настоящему моменту российские военные сбили или перехватили 73 украинских дрона.



«28 БПЛА уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в последнем посте Собянина (05:26 мск).