Достижения.рф

Десятки беспилотников ВСУ пытаются атаковать Москву и область

Силы ПВО сбили более 70 БПЛА на подлёте к Москве
Фото: iStock/Terry Papoulias

Украинские вооружённые силы организовали очередную воздушную атаку на Москву и область. В небе над регионом сработала система ПВО.



Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Телеграм-канале, атака началась ранним утром. Первая публикация об уничтожении БПЛА ВСУ появилась в 04:38. К настоящему моменту российские военные сбили или перехватили 73 украинских дрона.

«28 БПЛА уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в последнем посте Собянина (05:26 мск).
Ранее под ударом украинской армии оказалась Курская область. За сутки от ударов ВСУ там пострадали четыре человека.
Александр Огарёв

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