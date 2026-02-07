Губернатор Белгородской области попал под ракетный обстрел ВСУ

07 февраля 2026, 23:48

Вячеслав Гладков попал под ракетный обстрел ВСУ в Белгороде

Фото: iStock/Alex Kochev

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал под ракетный обстрел во время рабочей поездки по Белгороду. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.





Инцидент произошёл в тот период времени, когда Гладков инспектировал объекты инфраструктуры.





«Во время осмотра начался повторный ракетный обстрел. Вместе с сотрудниками аварийных бригад спрятались в укрытие», — объяснил он.