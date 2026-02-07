Губернатор Белгородской области попал под ракетный обстрел ВСУ
Вячеслав Гладков попал под ракетный обстрел ВСУ в Белгороде
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал под ракетный обстрел во время рабочей поездки по Белгороду. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
Инцидент произошёл в тот период времени, когда Гладков инспектировал объекты инфраструктуры.
«Во время осмотра начался повторный ракетный обстрел. Вместе с сотрудниками аварийных бригад спрятались в укрытие», — объяснил он.
ВСУ ударили ракетами по Белгороду
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Ранее Владимир Зеленский высказался об окончании конфликта на Украине. По его словам, США хотят урегулировать кризис до июня и, возможно, будут активно продвигать эту инициативу.