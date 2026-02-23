Достижения.рф

В Абхазии упал и взорвался неизвестный беспилотник

В горах Гагрского района Абхазии упал беспилотник
Фото: Istock/bbsferrari

В Гагрском районе Абхазии упал беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщают абхазские СМИ со ссылкой на очевидцев.



Инцидент произошёл в районе первой смотровой площадки на горе Мамзышха, где местные жители слышали хлопок. На место происшествия выехали сотрудники Службы государственной безопасности, Министерства внутренних дел и МЧС. Специалисты обнаружили на месте обломки, которые предварительно идентифицировали как части БПЛА.

Сотрудники МЧС уже изъяли фрагменты аппарата для дальнейшего исследования. Экспертиза должна установить тип беспилотника, его принадлежность и цели. По предварительным сведениям, в результате падения никто не пострадал, объекты инфраструктуры не повреждены.

Ранее стало известно, что российские силы ПВО за сутки сбили более 500 украинских дронов.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0