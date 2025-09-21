Генерал Попов: Западные страны координируют диверсионные группы для запуска БПЛА по России
Владимир Попов заявил о причастности Европы к организации атак дронов по России
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в интервью aif.ru раскрыл, что запуски украинских беспилотников по территории России координируются диверсионными группами при поддержке западных стран, включая Великобританию, Германию, Францию и Италию.
Попов подчеркнул, что западные страны не только предоставляют ресурсы, но и участвуют в планировании атак.
«Вербовщикам из СБУ в этом очень помогают западные страны. А предатели есть везде, которые наживаются на запуске беспилотников», — отметил генерал.Он добавил, что диверсионные группы могли быть заранее внедрены на территорию России под прикрытием беженцев или через третьи страны.
Генерал также связал эти действия с более широкой стратегией Запада по ослаблению России. Например, Великобритания активно производит дроны-перехватчики совместно с украинскими разработчиками, что подтверждается заявлениями Министерства обороны страны. Кроме того, ЕС обсуждает создание «дронового щита» вдоль восточной границы для защиты от России, что указывает на системную поддержку таких операций.
Недавние инциденты, такие как массовое вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши 10 сентября 2025 года, могли быть частью провокаций, направленных на оправдание усиления военного присутствия НАТО у границ России. При этом Минобороны России отрицает преднамеренность таких инцидентов, предлагая консультации с Польшей.