21 сентября 2025, 05:48

Владимир Попов заявил о причастности Европы к организации атак дронов по России

Фото: mil.ru

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в интервью aif.ru раскрыл, что запуски украинских беспилотников по территории России координируются диверсионными группами при поддержке западных стран, включая Великобританию, Германию, Францию и Италию.





Попов подчеркнул, что западные страны не только предоставляют ресурсы, но и участвуют в планировании атак.





«Вербовщикам из СБУ в этом очень помогают западные страны. А предатели есть везде, которые наживаются на запуске беспилотников», — отметил генерал.