Бои в Часов Яре, зачистка в Новониколаевке, удары дронов в Курской области: последние новости СВО на 5 июня
Российские войска развивают наступление на нескольких направлениях, применяя высокоточные удары и дроны. ВСУ пытаются контратаковать, но теряют позиции и ресурсы. Поддержка Киева со стороны Запада сохраняется: Франция выделяет 1,5 млрд евро, а Великобритания обещает 100 тыс. беспилотников. О ситуации в зоне специальной операции на 5 июня 2025 года расскажет «Радио 1».
Херсонское и Запорожское направления: удары по складам и ПВДНа Херсонском направлении российские силы нанесли точечный удар по складу боеприпасов в районе Херсона. Удары продолжаются по пунктам временной дислокации ВСУ, что снижает логистический потенциал украинской стороны. В ответ ВСУ обстреляли Алёшки, в результате чего пострадал мирный житель. На Запорожском направлении ситуация остаётся стабильной. Электроснабжение региона, нарушенное в результате обстрелов, оперативно восстановлено, что свидетельствует о слаженной работе тыловых служб.
Бои на Покровском и Часовоярском направленияхВ районе границы с Днепропетровской областью продолжаются ожесточённые бои за контроль над Новониколаевкой и Новосергеевкой. Несмотря на отсутствие значительных территориальных изменений, ВС РФ сохраняют давление. В Ступочках, на подступах к Часову Яру, идут тяжёлые бои. Несмотря на официальное освобождение села, противостояние за полный контроль продолжается. Российские силы активно используют дроны на оптоволокне для ударов по логистике ВСУ в Константиновке.
Северское и Краснолиманское направления: продвижение и зачисткиНа Северском направлении сохраняется позиционный характер боёв в районе Верхнекаменского. Российская авиация нанесла удары по ПВД противника в самом Северске, что позволило ослабить оборону ВСУ. Минобороны РФ подтвердило освобождение населённого пункта Редкодуб на Краснолиманском направлении. Ведутся бои за Карповку, Колодези и Торское. Российские силы укрепляют позиции.
Купянское, Харьковское и Сумское направления: удары вглубь и контроль новых населённых пунктовНа Купянском участке фиксируются локальные бои без изменения линии соприкосновения. В Харьковской области активно применяются дроны-камикадзе и КАБ с увеличенной дальностью до 100 км, что повышает эффективность авиаударов.
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В Сумской области продолжаются атаки ВСУ в районе Тёткино. ВС РФ перешли в наступление восточнее. Под контролем оказались Кондратовка, Новоконстантиновка и Варачино. В Новониколаевке проводится зачистка, а южнее Алексеевки российские войска приближаются к Малой Корчаковке. 4 июня в Сумах был нанесён удар по штабу группировки ВСУ — серьёзный удар по командной структуре противника.
Торецкое и Угледарское направления: штурмы и укрепление позицийНа Угледарском направлении ВС РФ наступают западнее Вольного Поля, продвигаясь к дороге между Камышевахой и Шевченко. Восточнее Весёлого укрепляются позиции, в Фёдоровке активно применяется артиллерия и дроны. В районе Комара российские силы закрепляются, контролируя дороги. В Алексеевке продолжается давление с южного направления.
На Торецком направлении ВСУ оказывают сопротивление у Полтавки и на подступах к Русин Яру. В Яблоновке российские силы продолжают наступление, приближаясь к центру. Со стороны Александрополя войска находятся в 2 км от Яблоновки, а до Катериновки остаётся около 3,5 км.