05 июня 2025, 10:56

Фото: istockphoto / EvgeniyShkolenko

Российские войска развивают наступление на нескольких направлениях, применяя высокоточные удары и дроны. ВСУ пытаются контратаковать, но теряют позиции и ресурсы. Поддержка Киева со стороны Запада сохраняется: Франция выделяет 1,5 млрд евро, а Великобритания обещает 100 тыс. беспилотников. О ситуации в зоне специальной операции ​на 5 июня 2025 года расскажет «Радио 1».





Содержание Херсонское и Запорожское направления: удары по складам и ПВД Бои на Покровском и Часовоярском направлениях Северское и Краснолиманское направления: продвижение и зачистки Купянское, Харьковское и Сумское направления: удары вглубь и контроль новых населённых пунктов Торецкое и Угледарское направления: штурмы и укрепление позиций Обстановка в Курской области: удары по Тёткино и попытки прорыва Работа ПВО и удары по украинским регионам

Херсонское и Запорожское направления: удары по складам и ПВД

Бои на Покровском и Часовоярском направлениях

Северское и Краснолиманское направления: продвижение и зачистки

Купянское, Харьковское и Сумское направления: удары вглубь и контроль новых населённых пунктов

Аналитик Шуриков: Киев намерен жертвовать даже пожилыми украинцами ради власти

Торецкое и Угледарское направления: штурмы и укрепление позиций

Обстановка в Курской области: удары по Тёткино и попытки прорыва

Работа ПВО и удары по украинским регионам