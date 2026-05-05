Бои в Красном Лимане, зачистка лесных массивов под Ветеринарным и продвижение у Чайковки: последние новости СВО на 5 мая
За минувшие сутки на фронтах СВО зафиксировано улучшение тактического положения российских войск. Отражена атака ВСУ у Миропольского, проведена зачистка лесополос под Корчаковкой, заняты позиции на участке Чаривное – Гуляйпольское. Продолжаются штурмы Кривой Луки и уличные бои в Красном Лимане. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьНа Сумском направлении за минувшие сутки усилены тактические позиции ВС РФ у Новодмитровки, линия подхода к Краснополью сокращена на 400 метров. Отражена атака противника у Миропольского, подразделения ВСУ потеряли значительную часть личного состава. Севернее Корчаковки российскими военными уничтожены опорные пункты в лесополосах.
У Тёткино фиксируются позиционные огневые контакты. Штурмовые отряды РФ закрепляются на новых рубежах внутри населённого пункта и на прилегающей территории под обстрелами. В Краснопольском районе зона контроля ВС РФ расширена на 4 километра. Нанесены удары по сосредоточениям живой силы и техники в районах Уланово, Кондратовки, Кияницы, Великого Прикола, Запселья, Эсмани, Малой Рыбицы, Ясной Поляны и Рясного.
Харьковская областьНа Харьковском направлении ВСУ перебрасывает резервы для спешного оборудования укреплений. Дополнительные инженерные группы с участием натовских инструкторов прибывают в Слатино, Липцы и Чугуев. Восточнее ВС РФ наращивают темпы продвижения в междуречье Волчьей и государственной границы, ведя бои у Бочково, Чайковки, Охримовки.
Нанесены удары по силам и технике противника в районах Червоная Заря, Весёлое, Избицкое, Ивановка, Великий Бурлук, Мерефа, а также на харьковских окраинах. У посёлка Ветеринарное штурмовые отряды РФ очищают окрестные леса. На Волчанском направлении российские военные за минувшие сутки улучшили тактическое положение на пяти отрезках, суммарно продвинувшись на расстояние до 200 метров.
Запорожское направлениеНа западной стороне, между Приморским и Степногорском, большая территория оказалась в «серой зоне». Противник пытается подтянуть резервы к северным кварталам Степногорска, но ВС РФ пресекают эти действия плотными ударами по маршрутам снабжения. Основное противостояние сдвигается к линии Магдалиновка – Запасное – Новояковлевка. В районе Орехова российские военные сконцентрировали огневое воздействие на трассе Орехов – Запорожье, перекрывая перемещения неприятеля со стороны Новоданиловки и Малой Токмачки. На восточном фланге российские вооружённые силы продвинулись и заняли новые позиции на участке от Чаривного до Гуляйпольского и Новоселовки.
Константиновское направлениеНа Константиновском участке идут тяжёлые столкновения. Российские военные входят в северную часть Долгой Балки. ВСУ при нехватке личного состава делает упор на массовое применение дронов. В юго-западных районах Константиновки зафиксировано улучшение тактических позиций российских частей, несмотря на интенсивные контратаки с украинской стороны. Тяжёлая обстановка у Часового Яра. Противник усиливает группировку в южной половине города, особенно у Днепровского и Центрального водоёмов.
Авиация и ствольная артиллерия поражают объекты украинских формирований западнее Часового Яра — в Червоном, Подольском, Николаевке. Плотность атак на пригородных рубежах продолжает возрастать. Бои идут в микрорайонах Гора, Шанхай, Сантуриновка, Старая Деревня. Также заняты и удерживаются ВС РФ рубежи у Берестка, Иванополья и дачного посёлка «Металлург». С мест приходят данные о новых штурмах ВС РФ на восточных подступах к Новодмитровке. Отдельно отмечено продвижение в микрорайоне Красный городок.
Северское направлениеНа Северском участке сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Основные усилия российских подразделений сконцентрированы на взятии Кривой Луки: штурм ведётся разнонаправленно, в том числе с подходом со стороны Калеников. Одновременно фиксируются столкновения на восточных границах Рай-Александровки.
