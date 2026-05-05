Четыре района Ростовской области атаковали украинские БПЛА

05 мая 2026, 06:46

Слюсарь: силы ПВО сбили десять беспилотников над Ростовской областью

Украинские беспилотники пытались поразить цели на территории Ростовской области. Атаку отражала система противовоздушной обороны.





Как сообщил в соцсетях губернатор региона Юрий Слюсарь, под ударом оказались четыре муниципальных образования. Все десять БПЛА российские военные сбили или перехватили над Миллеровском, Милютинском, Шолоховском и Кашарском районами.



«В результате ракетной атаки в п. Теплые Ключи Кашарского района пришлось эвакуировать жителей одной из квартир частного дома. Люди не пострадали, находятся у родственников. Повреждены кровля, окна дома и ограждение участка», — уточнил Слюсарь